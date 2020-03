20 fok is lehet kedden

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Már az esti órákban elérheti hazánkat egy mediterrán ciklon, aminek előterében enyhe légtömegek érkeznek, így kedden a délkeleti, keleti országrészben akár 20 fokot is mérhetünk, írja az Időkép.

A ciklon azonban csapadékot is hoz magával, esőre és záporokra is számítani kell, és főként délen, délnyugaton az ég is megdörrenhet. Az OMSZ keddre négy déli megyére adott ki elsőfokú figyelmeztetés zivatar miatt.

A mediterrán ciklon miatt szerdára visszaesik a hőmérséklet (5-12 fok várható), és az északi szél is megerősödik majd. Nyugatról kelet felé haladva kell számítani több csapadékra. Csütörtökön ismét fagypont alá süllyedhet a hőmérséklet hajnalban (mínusz 4 - plusz 4), a felhős, napos idő mellettt keleten még záporeső előfordulhat (7-10 fok).