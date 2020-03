Koronavírus: A háziorvosok a mentőállomásokról igényelhetnek védőfelszereléseket

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Habár a kínai koronavírus már Európában is jelen van, és az illetékes hatóságok napi tájékoztatást tartanak a magyarországi helyzettel, illetve a magyar érintettekkel kapcsolatban, a háziorvosok múlt héten még jelentős információhiányban szenvedtek, egy február 5-i tájékoztatástól eltekintve ugyanis nemigen kaptak különösebb iránymutatást arra, mi a teendő, ha koronavírus-gyanús beteg jelentkezik náluk. A védőfelszereléssel is bajban voltak, forrásaink szerint ugyanis az ÁNTSZ jelezte, ők semmit sem biztosítanak.

Hétfőn az MTI arról írt: az országos tisztifőorvos hétfőn közölte, hogy aktualizálták a háziorvosoknak szóló eljárásrendet. Müller Cecília elmondta azt is, továbbra sincs koronavírussal fertőzött beteg Magyarországon, a laboratóriumban eddig 137 vizsgálatot végeztek erre vonatkozóan, pozitív minta nem volt.

Mint eddig, ezúttal is elmondták, hogy minden háziorvosnak rendelkeznie kell védőfelszereléssel. Azonban amennyiben ezekből hiányuk keletkezik, a mentőállomásokon depókat hoznak létre, ahonnan a háziorvosok igényelhetnek ilyen eszközöket. A tisztifőorvos elmondta, az eljárásrend ismételt aktualizálására a személyes kontaktusok minimalizálása érdekében volt szükség.

Felhívta a figyelmet arra, hogy

aki tüneteket érez magán, koronavírussal fertőzött területről érkezett haza, vagy esetleg érintkezhetett ilyen beteggel, az semmiképpen se menjen el a háziorvosi rendelőbe, hanem hívja fel orvosát.

Ha gyanús, az orvos majd értesíti a mentőszolgálatot

Az eljárás szerint a háziorvos ilyenkor egy kérdőív alapján telefonon kérdezi ki a beteget, és megerősíti vagy elveti a fertőzés gyanúját. Amennyiben a betegség gyanúja felmerül, egy külön telefonszámon értesíti a mentőszolgálatot, amely az érintettet a lakhely szerinti területileg illetékes kórház infektológiai osztályára szállítja, ahol elkülönítik. A betegtől levett torokváladék-mintát az Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriumában vizsgálják, ha a minta pozitív, akkor a beteget átszállítják a Dél-pesti Centrumkórház erre kijelölt osztályára.

Békássy Szabolcs, a Háziorvosok Online Szervezetének alapítója arról beszélt, hogy a múlt héten kaptak tájékoztatást kaptak a WHO útmutatásain nyugvó magyar eljárásrendről. Ennek módosítása vált most szükségessé. Kiemelte, egyetlen fertőzöttnél nincs szükség fizikai vizsgálatra, a szakmai ajánlások is inkább párnapos otthonmaradást javasolnak, és csak egy esetleges szövődmény miatt ajánlott ezután felkeresni az orvost.

A legfrissebb adatok szerint jelenleg 67 országban 89 071 beteget regisztráltak. Koronavírus-fertőzésben eddig 3044-en haltak meg, Európában 44-en. 45 074 ember felgyógyult a betegségből.

Mindkét szakember a személyes higiéniára hívta fel a figyelmet: a gyakori, szappanos kézmosásra, kézfertőtlenítésre. Azt ajánlják, hogy lehetőleg zsebkendőbe tüsszögjünk, köhögjünk, ennek hiányában a könyökhajlatunkba.