4 percenként mérték be a gyorshajtókat Szolnokon

Hét óra alatt száz gyorshajtót mértek be március 1-én, vasárnap Szolnokon, közölte a rendőrség holnapja a Jász-Nagykun-Szolnok megyeszékhelyén végrehajtott nagyszabású akció eredményét.

A megyében az elmúlt hónapokban egyre több olyan személyi sérüléssel járó, súlyos közúti közlekedési baleset történt, amelynek elsődleges oka a gyorshajtás volt, ezért a rendőrség folyamatosan ellenőrzi a sebességhatárok betartását.

Március 1-én a 4-es főút Szolnokon belüli szakaszán mértek, és elég nagy sűrűséggel találtak szabálysértőt, hiszen a hétórás akció alatt négypercenként mértek be valaki gyorshajtással. Volt, aki a megengedett 50 km/óra sebesség helyett 105 km/óra sebességgel haladt, míg a 4-es főút Szolnok és Szajol közti szakaszán a megengedett 90 km/h-s határ helyett 121-gyel és 129-cel is mértek be autósokat.