Továbbra is letartóztatásban marad az ISIS-tagsággal vádolt Hasszán F.

Továbbra is előzetes letartóztatásban marad Hasszán F., a 27 éves szír állampolgár, aki a vád szerint a terrorszervezet egyik parancsnoka volt. A férfit tavaly decemberben fogtak el a Liszt Ferenc repülőtéren, emberölés bűntettével bűnszervezetben megvalósított terrorcselekmény bűntette és emberiesség elleni bűntett miatt áll a magyar bíróság előtt.

A bíró a döntést a keddi tárgyaláson úgy indokolta, erre azért van szükség, mert

mert a vád nemzetközi jellegű, ami majdnem mindenhol büntetendő;

életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekménnyel vádolja őt az ügyészség;

nincsenek Magyarországhoz kötődő kapcsolatai, se lakhatása, se megélhetése;

korábban Magyarország területén bűncselekményt követett el az embercsempészéssel, emiatt pedig ki is utasították az ország területéről.

Mindezek miatt pedig a bíróság szerint fennáll a veszélye annak, hogy elszökne.

Minden tanú rögtön felismerte

A bíróság több tanút is meghallgatott az ügyben, valamennyit távmeghallgatással. Egytől egyig nevén nevezték a vádlottat. Egyikük azt állította, nem volt titok, mindenki tudta, hogy Hasszán F. csatlakozott az Iszlám Államhoz, ahol emír, tehát vezető szerepet töltött be, voltak alatta emberek, akik azt tették, amit ő mondott.

A tanú szerint a vádlott az Iszlám Állam tagjaként megölte az unokatestvérét: elvitték valahova, és késsel kivégezték. Erről felvétel is készült, amit ő adott át a rendőrségnek. A férfi állítja, a videón egyértelműen felismerte a vádlottat. Unokatestvérét előbb egy másik férfi kezdte el megölni, de azt Hasszán F. fejezte be,

MERT A KÉS ÉLETLEN VOLT.

A tanú 2009-ben hagyta el Szíriát, és ő maga jelentette fel Hasszán F.-et a rendőrségen 2018-ban.

Egy másik tanú is rögtön felismerte a vádlottat, és azt állította, nem laktak messze egymástól, a szüleit is ismerte. Szerinte Hasszán F. az Iszlám Állammal volt, részt vett a gyilkosságokban, ő maga látta a lefejezéseket és a lelövéseket is.

A vádlott végig tagadta, hogy bűnös lenne, ahogy azt is, hogy ismerné a tanúkat. Az egyiküktől még azt is kérdezte, "ki vagy te?", amikor ő azt állította, Hasszán F. szomszédja volt Homszban.

A bíróság két rövid hangfelvételt is lejátszott a keddi tárgyaláson, amiben két olyan férfi beszélt arabul, akik ismerték Hasszán F.-et. Egyikük azt állította, szomszédja volt a vádlottnak, aki földművesként dolgozott a földeken. A másik férfi azt mondta, 2015-ben, a Ramadán előtt két nappal ott volt Törökországban, és a vádlott is ott volt akkor.

Fotókat is mutatott a bíróság, amik Hasszán F.-ről készültek. A vádlott felismerte magát a fotókon, de a bíró kérdése az volt, hol és mikor készültek ezek a képek, az ügy szempontjából ugyanis fontos, hogy a férfi hol tartózkodott azokban az években, amikor a vád szerinti cselekmények történtek. Az első fotó a vádlott szerint 2016 környékén készült Görögországban, egy étterem melletti kávézóban. A másik fotó pedig 2015 környékén, Törökországban. Ebben annyi az érdekesség, hogy bár Hasszán F. hozzátette, pontosan nem tudja, mikor készülhettek ezek a fotók, de nagyjából mégis belőtte az éveket - saját gyerekei születései éveit viszont nem tudta korábban megmondani.

Mi az ügy?

A férfit tavaly december végén embercsempészés és hamis okiratok miatt (felesége irataival akart igazolni egy másik nőt) fogták el a Liszt Ferenc repülőtéren, amíg a kitoloncolására várt, a háttérben zajló nemzetközi nyomozás alatt kiderült, hogy a feltehetően ő az Iszlám Állam tagja.

A vád szerint feladata volt, hogy „halállistát” készítsen az „iszlám ellenségeiről”, akiket bosszúból vagy a polgári lakosság megfélemlítése céljából ki kell végezni. Ezt a listát az Iszlám Állam felsőbb vezetése jóváhagyta, majd a férfi megszervezte és felügyelte a kivégzéseket. Több ember kivégzésében – köztük egy lefejezésben is – személyesen részt vett. Utóbbiról felvétel is készült, amit két tárgyaláson is levetítettek a bíróságon.

A szakértői vélemények a lefejezésről készült felvételről azt mondták, az arc néhány részletel, például a mosoly vagy a ráncok hasonlítanak a vádlottéra, de a videó olyan rossz minőségű, hogy nem lehet bizonyossággal alátámasztani, hogy a felvételen látható férfi, akiről a tanúk azt állítják, Hasszán F. az, valóban a férfi lenne. Az egyik szakértő legalább ötvenhárom százalékot ad annak, hogy ő látható a videón.

Hasszán F. tagadja, hogy az Iszlám Állam tagja lenne, állítja, épp előlük menekültek el Szíriából 2014-ben. Csempészek segítségével jutott családjával előbb Törökországba, majd Görögországba, ahol menekültstátusszal rendelkezik. Kiderült viszont, 2016 óta 16 alkalommal járt Európában, például Máltán, Milánóban vagy Belgiumban.

A bíróság az apát is meghallgatta, aki a tárgyaláson végig azt állította, a fia nem tagja az Iszlám Államnak, csak a terrorszervezet akarta betoborozni. A tárgyaláson viszont visszahallgatták az első, hanggal és videóval rögzített vallomását, amit Máltán vettek fel. Ebben a tolmács szerint világosan kimondta, hogy fia az Iszlám Állam tagja. Ezután az apa már azt mondta a magyar bíráknak, ő csak azt próbálta elmagyarázni, hogy a fia nem saját szándékából, hanem kényszerítésre csatlakozott a szervezethez.

Egy korábbi tárgyaláson az is kiderült, hogy Hasszán F. a börtönben magyar és angol szavakat is használ, hogy megértesse magát, gyakran idéz a Koránból, flegma az orvossal és a pszichológussal is, gyakran problémásan viselkedik, és az alapvető tisztálkodást sem ismeri. Emellett az igazságügyi elmeszakértő szerint a férfi épelméjű, de beilleszkedési zavarokkal küzd, befolyásolható és hajlamos teátrális, hisztérikus megnyilvánulásokra.

(Borítókép: Hasszán F. a mai tárgyalásán. Fotó: Bődey János / Index)