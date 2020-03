Hol bújtatják a 22 éves helyettes államtitkárt?

Január nyolcadikától hivatalosan is Rácz Zsófia a család- és ifjúságügyekért felelős helyettes államtitkár.

Azóta Novák Katalin 22 éves helyettesének kell meghallania a fiatalok hangját, álláspontját és véleményét, majd azokat a továbbítani a döntéshozó fórumokhoz. Emellett pedig a kormány fiataloknak kínált lehetőségeit kell hozzájuk eljuttatnia olyan formában, ahogy azt ők is "megértik, meghallják" – fogalmazott minderről akkor Novák.

Január nyolcadikától kezdve viszont nem igazán lehet tudni, Rácznak épp merre lesz hivatalos jelenése, ifjúságügyi helyettes államtitkárként célközönségének megfelelően

mindent a Facebookjáról lehet megtudni. Utólag.

Ennek megfelelően az is a Facebookról derült ki, hogy Rácz országjárásra indult, hogy élőben hallgassa meg az ifjúságot, így például

az első állomásán például kereszténydemokrata fiatalokhoz szólt a KDNP-s országgyűlési képviselővel, Nacsa Lőrinccel együtt Érpatakon;

járt Veszprémben a fideszes országgyűlési képviselővel, Ovádi Péterrel;

Tatán a fideszes polgármesterrel, Michl Józseffel;

Székesfehérváron a fideszes polgármesterrel, Cser-Palkovics Andrással és képviselőtársaival;

de találkozott még Azbej Tristannal, az Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős helyettes államtitkárával,

Bólya Boglárka európai uniós kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárral

és Navracsics Tibor Európa Kulturális Fővárosa program kormánymegbízottjával is.

A közös ezekben a megjelenésekben, hogy

ezek ÁLTALÁBAN SZŰK KÖRBEN MEGHIRDETETT ESEMÉNYEK, mindig VALAMILYEN FIDESZHEZ KÖTHETŐ EMBERREL.

Ráadásul ha csak utólag lehet róluk értesülni, akkor milyen lehetőségekhez folyamodhat az, aki a helyettes államtitkárt maga szeretné megszólaltatni? Ha tovább görget, képbe kerülhet a lehetséges opciókkal.

Elkapni egy eseményen

Február végén, másfél hónap után az addigi gyakorlattal ellentétben két eseményt is nyilvánosan meghirdettek: huszadikán Győrben jelent meg a Városi Diák Fórum ülésén, ahol az újonnan megválasztott – fideszes – polgármesterrel, Dézsi Csaba Andrással is találkozott. Az esemény első felét sajtónyilvánosként írták le, de gyorsan kiderült,

ANNYIRA AZÉRT MÉGSEM NYÍLT A dolog, HOGY KÉRDEZNI IS LEHESSEN A HELYETTES ÁLLAMTITKÁRT.

Rácz ugyanis jött, kezet fogott és gyorsan be is ment nyitóbeszédet tartani a diákoknak.

Másnap reggel Budapesten lett volna hasonló, előre meghirdetett jelenése, amit végül lemondott.

TEHÁT HIÁBA HIRDETTEK MEG KÉT programot IS NYILVÁNOSNak, VALÓJÁBAN EGYIK SEM VOLT AZ.

Akkor mit lehet még tenni az ügyben?

Interjút kérni

Bár a nyilvános megjelenéseken nem sikerül elcsípni, az Index a leghivatalosabb formában is régóta próbálja elérni a helyettes államtitkárt:

TIZENKÉT HÉTTEL EZELŐTT KÉRTÜNK ELŐSZÖR INTERJÚT TŐLE AZ EMMI-N KERESZTÜL.

A december negyedikei levélre egészen addig nem érkezett válasz, míg február 27-én meg nem próbálkoztunk vele újra, az Emberi Erőforrások Minisztériuma pedig egy óra után mindösszesen ennyit válaszolt:

további türelmüket kérjük.

Ebből a kurta válaszból arra nem derült fény, hogy a türelem ahhoz kell, hogy végül azt válaszolják, az Index nem készíthet interjút Ráczcal, vagy ahhoz, hogy kitalálják, mikor lehet ez az interjú. Bár ezeket a kérdéseket feltettük a minisztériumnak, válasz már nem érkezett.

Az viszont nem mondható el, hogy Rácz nem adna interjút egyetlen lapnak sem: szerepelt például a kormányközeli Mandiner januári címlapján, akiknek úgy nyilatkozott, "Babits szavaival a soha meg nem elégedés emberének tartom magam", de a Best magazinnal is megosztotta az igazán fontos tudnivalókat, minthogy még a szüleivel él (apja a gagyipop-előadó, Mr. Rick) a tizenhetedik kerületben, kevesebbet alszik, mióta helyettes államtitkár lett, de túl van már szerelmeken és szakításokon is, csalódások is érték már.

A bélyeg

Rácz Zsófia nevéhez kötődik egy törvénymódosítás: Novák a Facebookon mutatta be őt decemberben, a törvény szerint viszont nem lehetett volna kinevezni, mivel Rácz még nem szerezte meg a jogi diplomáját. A parlament ezután módosította a vonatkozó jogszabályt, hogy mostantól diploma nélkül is lehessen valaki ifjúságügyért felelős helyettes államtitkár. Novák egyébként zseniális választ adott erre: hiába a bejelentés után kellett törvényt módosítani, mégsem számít utólagos törvénymódosításnak, mert a hivatalos kinevezés akkor még nem történt meg.

Ugyanerről az ügyről egyébként Deutsch Tamás azt mondta az Index élő műsorában, hogy az egy helyes dolog, hogy egy fiatal lány foglalkozhat ifjúsági államtitkárként az ifjúság ügyeivel, de szerinte előbb kellett volna jogszabályt módosítani, és csak utána javasolni valakit egy tisztségre. Ez egy hiba, "baki" volt, ami még a Fidesz-kormány esetében is megtörténhet. Deutsch szerint az ugyanakkor disznóság, hogy a 22 éves kora és az egyetemi végzettség hiánya miatt támadnak valakit.

A többi közt erről is kérdeznénk az új helyettes államtitkárt, meg arról, miért csak a Fideszhez köthető eseményeken jelenik meg, vagy arról, hogy megy eddig a munka, és hogy tervezi képviselni a fiatalok hangját a felsőbb körökben.

Mindenesetre az Index kérdésére Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón minderről azt mondta, egyáltalán nem sértődik meg, hogy őt Rácz Zsófia sajtósának nézik, és megpróbál "produkálni" valamilyen programtervet hozzá. Ezért aztán a felajánlása nyomán levélben kértük Gulyás segítségét.

Egyelőre semmi válasz nem érkezett.