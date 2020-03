Busszal érkeztek Budapestre a koronavírusos egyetemisták

Bruce Aylward a WHO kínai csapatát vezette, szerinte az emberek fő felelőssége, hogy menjenek orvoshoz, ha tüneteket észlelnek magukon.

Az észak-olaszországi Milánóban tanuló amerikai és ecuadori egyetemista, akiknél kimutatták a koronavírust, busszal érkezett Bécsből Budapestre, ahol airbnb segítségével szereztek szállást, tudta meg a Blikk, melynek az érintett busztársaság is megerősítette az információt.

"A cég már kapcsolatban van az illetékes hatóságokkal, hogy az esetet gyorsan és részletesen tisztázza. További információt egyelőre nem tudunk megosztani" - nyilatkozta a lapnak a busztársaság szóvivője.

Buszos utazásokról ír a cseh ct24 is, ahol arra is kitérnek, hogy a cseh hatóságok gyorsan feltérképezték a lányok útját, mert neten és telefonon keresztül intézték a foglalásikat, így azokat könnyű volt felkutatni. Azt is pontosan feltérképezték, kivel kerültek kapcsolatba a diáklányok, így nagyjából húsz cseh állampolgárt helyeztek karanténba.

A magyar tisztifőorvos Müller Cecília, keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy kedden több párhuzamos értesítést is kaptak a két diáklányról. "A szakembereknek pontosan fel kell deríteniük azt az útvonalat, ahol ez a diáklány tartózkodhatott. A járványügyi szakemberek folyamatosan tájékozódnak a cseh kollégáktól, ez az információgyűjtés határozza majd meg azt, hogy milyen járványügyi intézkedéseket kell foganatosítaniuk" - mondta.

Az amerikai nőnél a vasárnapi első teszt, az ecuadorinál pedig a megismételt laboratóriumi vizsgálat mutatta ki a koronavírust – jelentette be kedden Zdeňka Jágrová, a prágai tisztiorvosi intézet igazgatója. Az első koronavírusos betegről vasárnap számoltak be a cseh hatóságok, eddig összesen öt esetről tudnak, ezek mindegyike Olaszországhoz köthető.