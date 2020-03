Koronavírus-csekklista segíti a magyar orvosokat a fertőzésgyanús személyek eldöntésében

Fél 7-kor jelentette be Orbán Viktor, hogy két koronavírus pozitív beteg is van Magyarországon. Az elmúlt hetek történéseinek fényében egyáltalán nem nevezhető váratlannak, hogy hazánkba is eljutott a fertőzés. Miután Olaszországban kitört az első európai tömeges lokális járvány, a szomszédos országokban is hamar megjelentek a fertőzöttek. De mi alapján dől el, hogy amióta felütötte a vírus a fejét, kik kerültek karanténba vagy kiket teszteltek a vírusra? Egy orvostól kapott kép alapján nem más segítette az ország háziorvosait, mint egy koronavírus-csekklista.

Az alábbi úgynevezett csekklista szerint ehhez annyit kell tudni, hogy

Van-e láza (amit az orvosok számára jeleznek is, hogy hány fokot jelent), köhög-e és van-e légszomja?

Járt-e az elmúlt két hétben a fertőzéssel érintett területen

Vagy találkozott-e olyannal, aki járt? Ha igen, hány méterről tette ezt?

Ha az első és a második vagy az első és harmadik kérdésre pozitív a válasz, akkor a beteg "gyanús eset". A telefonáló megnevezést egyébként azért írják, mert ahogy arról az Olaszországban járó, magát koronavírusra tesztelni próbáló kollégánk is írt, ilyenkor telefonon kell az embernek felhívnia háziorvosát vagy Nemzeti Népegészségügy Központjának ingyenesen hívható vonalát. Utóbbit megpróbáltuk mi is, mindössze pár percet vett igénybe, amíg a fentieket elsorolták .