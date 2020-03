Két méteren belül számít szorosnak a kontaktus a koronavírusos beteggel

Cikkünk frissül...

Lakatos Tibor ezredes, az operatív törzs vezetője szerdán 14 órakor is ugyanazt mondta, mit előző nap, hogy

Magyarországon továbbra sincs az új koronavírussal fertőzött beteg.

A hatóságok továbbra is ellenőrzik a határokat, a beérkezők egészségét ellenőrzik, mondta az ezredes, máig 413 személyt szűrtek a közutakon, 5405 pedig a debreceni és a budapesti reptereken.

Magyarországon 29 infektológiai osztály van, és mindegyiken adott az elkülönítés lehetősége. Müller Cecília országos tisztifőorvos a tájékoztatón nem tudta megmondani, hogy pontosan hány ember van most ezeken az osztályokon, mert ő csak az onnan beküldött minták alapján tud adatokat szolgáltatni. Eddig 230 laboratóriumi tesztvizsgálatot végeztek Magyarországon, és az mind negatív volt. Egy háromtagú egri családot említett meg újságírói kérdés nyomán, akiket elkülönítettek, és akiknek a mintáival kapcsolatban egyelőre nincs eredmény.

Jelenleg az összes beteg mindössze három százaléka van Európában, és az összes eset közül 54%-ot meghaladja a felgyógyult betegek száma, mondta el Lakatos Tibor operatív törzs vezető a további lényeges adatokat. A halálozási ráta is három százalék, ami magasabb, mint az influenza esetében, de kisebb mint például a madárinfluenza esetében. A legnagyobb kockázatot az idős, egyéb betegségben szenvedő emberekre jelenti a koronavírus - ezt már Menczer Tamás külügyi államtitkár mondta el a tájékoztató egy későbbi pontján.

Információ a koronavírusról

Arról is szó esett, hogy elindult a koronavírusos weboldal és Facebook-oldal is, továbbá arra kérte Lakatos Tibor ezredes az embereket, hogy ezeken tájékozódjon először mindenki, akinek kérdése van a koronavírussal kapcsolatban, és ha ezeken a tájékoztató felületeken nem találnak választ a kérdéseikre, csak akkor hívják a forró drótot vagy írjanak emailt.

Az álhírterjesztés elleni küzdelemre is kitért: a Nemzeti Nyomozóiroda négy büntetőeljárást indított olyan eseteknél, ahol valótlan hírekkel próbáltak valakik pánikot kelteni. A négy közül egy esetben azonosították az álhírkeltő embert.

Lakatos ezredes felszólított mindenkit, hogy csak ellenőrzött információkat osszanak meg az interneten. Nagyobb portálokat is említett név nélkül, ahol szerinte nem ellenőrzött információk jelentek meg, ezért az NMHH is figyel az esetleges pánikkeltő álhír-terjesztésre.

Telefonálni, majd mentőt hívni

Az a legörvendetesebb hír, hogy Magyarországon egy megbetegedést sem találtunk

- mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos, majd a jelenlegi eljárásrendről beszélt, ami szerint a háziorvos nem megy ki a potenciális koronavírusos beteghez, és azt kérik, hogy a potenciális koronavírusos betegek se menjenek a háziorvoshoz, hanem először a háziorvossal telefonon konzultáljanak. Ennek a célja az egészségügyi alkalmazottak védelme.

A telefonos konzultáció után a mentőszolgálat szállítja be a beteget az illetékes kórházba (a megyei infektológiára), ahol a gyanús eset a tesztek lefolytatásáig elkülönítve várakozik. Az érintettek jellemzően külföldön jártak nemrég és valamilyen lázas, influenzaszerű megbetegedésben szenvednek.

A tisztifőorvos szerint a mentők bírják az új eseteket, minden megyében új mentőkocsit állítottak csatasorba, hogy az új eljárásrendnek megfelelő legyen a működés.

A turistalányok részletei

A tisztifőrorvos hosszabban beszélt azokról a fiatal turistákról, akik Budapesten jártak, majd egyiküknél koronavírust azonosítottak Csehországban. Elmondta, hogy valójában nem kettő, hanem négy lány érkezett Budapestre Bécsből a Flixbus járatával és hárman közülük megbetegedtek.

Csehországban kettejüket találták meg: egyikükről később kiderült, hogy egészséges maradt, a harmadik pedig visszautazott Milánóba, majd onnan USÁ-ba akart repülni, de Dániában már olyan rosszul volt, hogy ott marasztalták, egy dán egészségügyi intézményben van jelenleg.

Megvan a busz utaslistája, de még nem tudtják, melyik ülésen ültek. Pedig ez fontos a tisztifőorvos szerint szoros kontaktnak számít mindenki, aki 2-2 ülésig a közelükben ült. A bérlakás bérbeadójával nem kerültek a lányok kapcsolatba, a kulcsot a turisták borítékban kapták meg. A tisztifőorvos beszélt a tulajdonossal is, aki azt mondta neki, hogy a takarítás, fertőtlenítés megtörtént a lakásban, megnyugtató volt, amit a tulajdonostól megtudott. A Kormányhivatal népegészségügyi szakemberei is leellenőrizték a lakást, ők is rendben találták.

Nem nagyon betegek

- mondta a fiatal turistanőkkel kapcsolatban Müller Cecília, az viszont egyelőre nem minden ponton tiszta, hogy pontosan merre jártak a turista lányok. Jellemzően gyalogosan közlekedtek, ugyanis nincs helyismeretük, és nem tudták pontosan megmondani. Betértek egy romkocsmába, palacsintázóba, egy gyógyszertárba és a Széchenyi Fürdőben is töltöttek mind a négyen egy órát. A fürdővel is felvette a kapcsolatot a tisztifőrorvos, ahol épp egy hete erősítették meg a fertőtlenítési eljárásokat a felületeken, és az úszómedencék klórszintjét is megemlték. Ennek a vírusnak van egy burokrésze, amit megsemmisít a klór, ráadásul emberről emberre terjedő betegségről van szó, közvetítő felület, például a víz nem fertőz tovább. Nagytakarítást is végeztek a fürdőben.

A lányok nem voltak étteremben, a szállásukra rendelték a kaját a tisztifőorvos szerint.

Egy újságírói felhívta a tisztifőorvos figyelmét, hogy Csehországban egy tíz órás vizsgálat után több tucat embert elkülönítettek, akik potenciálisan kapcsolatba kerülhettek ezekkel a turistákkal, Magyarországon viszont senkit.

A nekik ételt szállító embert, a fürdőben velük kapcsolatba kerülő munkatársak miért nincsenek házi-karanténban?

- kérdezték Müller Cecíliát. Erre azt válaszolta, hogy még nem kapta meg az összes adatot, így nincs pontosan képben a szoros kontaktokkal, nincsenek beazonosítva egyelőre. A maximális biztonságon és a szükséges tevékenységeken legyen a hangsúly. Olyan személyeket nem kívánunk korlátozni, akiket nem szükséges, akiket pedig szükséges, azokat szigorúan. A járványügyi hatóság több évtizedre visszamenőleg kiváló munkát végez, tette még hozzá Müller Cecília.

Karanténos magyarok

Menczer Tamás külügyi államtitkár is beszélt a sajtótájékoztatón, részletesen beszélt arról a tizenkét magyarról, akik a világ különböző pontjain karanténban vannak.

Mindenki jól van, az a kamionsofőr is, aki Olaszországban dolgozott éppen a koronavírus-járvány kitörésekor és Lombardiában van karanténban. Ő - ha minden jól megy - március 9-én hazamehet. Két magyar család van a tenerifei karanténhotelben, egy jogászhallgató diáklány pedig Németországban, miután e gyütt kávézott egy diáktársával, aki koronavírusos lett. Ő tünetmentes, jól van, és minden nap beszél a stuttgarti magyar konzulátussal. Előreláthatóan a jogászhallgató március 10-11-én hagyhatja el a kollégiumi szobáját, ahol várakozik.

A március 15-i tömegrendezvényekről megkérdezték a jelenlévőket, hogy lesz-e eltérő eljárásrend a koronavírus miatt. Egyelőre erre nem tudtak biztos választ adni, mert napról napra változhat a helyzet, messze van még a március 15-i dátum, mondta Menczer Tamás.