Rácz Zsófia törléssel és kitiltással reagált a Facebookon arra, hogy megírtuk, nem mondott igazat

Hol bújtatják a 22 éves helyettes államtitkárt? címmel jelent meg kedden egy cikk az Indexen, amiben arról írtunk, hogy Rácz Zsófia hiába tölti be a fiatalság megszólításáért létrehozott helyettes államtitkári pozíciót már közel két hónapja, a hivatalos megjelenéseiről mindig csak utólag lehet értesülni, így az újságíróknak kevés lehetőségük marad arra, hogy megszólaltassák.

Február végén, másfél hónap után viszont az addigi bevett gyakorlattal ellentétben előre meghirdették hivatalos eseményként, hogy Rácz Zsófiának Győrben lesz jelenése. Az esemény első felét sajtónyilvánosként harangozták be, így ezen az Index is ott volt – de ezen sem tudtunk interjút készíteni vele. Rácz Zsófia a cikk erről szóló részére egy Facebook-posztban reagált, amiben többek között azt írta:

Azért van abban valami szép, hogy amikor a cikket jegyző újságíró Győrben szemtől szemben állt velem és megkérdeztem, hogy van-e kérdése, ott furcsa módon hirtelen egy sem jutott eszébe.

A fiatalokért felelős helyettes államtitkár állításával azonban egy apró probléma merült fel – jelesül az, hogy

nem igaz. ILYEN PÁRBESZÉD NEM TÖRTÉNT KÖZTE ÉS AZ INDEX KÖZT.

Bővebben erről itt olvashat.

Mivel Rácz Zsófia Facebook-posztban reagált a cikkünkre, és állított benne az Indexről valótlanságot, úgy gondoltuk, a poszt alá kommenteljük cikkünket, jelezve neki és követőinek, hogy amennyiben valakit érdekel, hogy mi történt valójában Győrben, az elolvashatja. Ám ezután meglepő fordulat jött.

Hajnalra kiderült:

a kommentünket a helyettes államtitkár vagy sajtós munkatársa nem sokkal a posztolás után törölte.

Akár még véletlen is lehetett, valami reakciójelet szerettek volna nyomni rá, de így sikerült. Az azonban már némi szándékosságra utalt, hogy több kommentelő is linkelte a poszt alá az erről szóló cikkünket, és azok a kommentek is rövid időn belül eltűntek éjjel. Szerda reggel úgy gondoltuk, teszünk egy utolsó próbát, és mégis kommenteljük a cikkünket, ám szomorúan kellett konstatálnunk, hogy

nemcsak hogy törölték az előző hozzászólásunkat, de le is tiltottak minket a helyettes államtitkár oldaláról, elvéve ezzel annak lehetőségét, hogy az Index hivatalos profilja bármilyen interakciót tudjon végrehajtani ott.

Megosztani bármikor megoszthatjuk Rácz Zsófia posztjait, de kommentelni, lájkolni már nincs lehetőségünk. Hogy mennyi időre szól a bannolás, arról nincs információnk, erről értesítést egyébként nem küld a Facebook, így a tiltásunkról csak akkor értesültünk, amikor látva, hogy törölték a reakciónkat, ismételten szerettük volna elküldeni a poszt kommentfolyamában.

Viszont úgy tűnik, reggel hat után már nem törlik a cikkünket tartalmazó összes kommentet, mert jelenleg több ilyen is látható a helyettes államtitkár posztja alatt.