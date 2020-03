300 milliós állami támogatással nyit kiállítást a 29. leggazdagabb magyar Győrben

300 millió forint vissza nem térítendő támogatást kért Paár Attila, hogy festménykiállítást nyisson Győrben, derítette ki a 24.hu.

A huszonkilencedik leggazdagabb magyar vállalkozóként számon tartott Paár cége, a WHB Vagyonkezelő Kft. tavaly nyáron adott be támogatási kérelmet az Magyar Turisztikai Ügynökséghez, hogy pénzt kérjen egy „kortárs galéria és multifunkciós tér” kialakítására.

A három szintes kiállítást a lap szerint Győr belvárosában, a Király utcában alakítanák ki, ahol a társaság már korábban szerzett egy felújításra szoruló műemléképületet. A beruházás összköltsége a tervek szerint 1,2 milliárd forint lesz, ennek a negyedét fedezi az állami támogatás. A 24.hu úgy tudja, az épület átalakításának engedélyezési eljárása már lezárult, a felújításra pedig jogerős építési engedéllyel rendelkeznek.

Arról pár napja írt a 24.hu, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség alá tartozó Kisfaludy 2030 Zrt. átláthatatlan módon, egyedi döntések alapján osztogat százmilliókat. Zoób Kati divattervező például 811 millió forintot kapott divatmúzeum és alkotóház kialakítására balatonfüredi villájában, míg Balatonboglár fideszes polgármestere, Mészáros Miklós révén a város összesen mintegy 1,2 milliárd forintra pályázott különböző fejlesztésekre, ebből 464 millió forintot már biztosan meg is kapnak.

Mint megírtuk, az előkészítés alatt álló, a bodajki kastély felújítását célzó projektre a BDJK-Real Estate Kft. is kapott 31,5 millió forintot a turisztikai ügynökségtől. Ez azért is érdekes, mert a Tiborcz István ingatlanos cége, a BDPST Zrt. szerezte meg 2016-ban, aztán gyorsan tovább is adta Tiborcz volt üzlettársa, Paár Attila cégének, majd a győri milliárdos is túladott rajta. A vevő viszont egy olyan cég, ami több szálon kötődik Paárhoz. Később közbeszerzési pályázatot a kastély felújítására, amit éppen Paár Attila cége nyert el egyedüli pályázóként, a felújítást pedig részben a Kisfaludy-programból kapott pénzből kívánják fedezni.