Egy debreceni férfi a harmadik koronavírusos itthon

Egy Milánóban dolgozó debreceni férfi koronavírus tesztje is pozitív lett, jelentették be a koronavírussal foglalkozó kormányzati honlapon.

"A férfi rendszeresen ingázik az olasz nagyváros és Debrecen között. Február 29-én, szombaton hajnalban szállt le repülővel a hajdúsági megyeszékhelyen, a reptéri testhőmérséklet-ellenőrzéskor még nem volt láza. Később belázasodott, és a mentő a Kenézy Gyula Kórházba szállította, ahol elkülönítették, és mintát vettek tőle. Azóta bebizonyosodott, hogy megfertőződött az új koronavírussal" - olvasható a közleményben. Bővebb tájékoztatást péntekre ígértek.

Korábban olvasónk, Gábor írta meg nekünk, hogy csütörtökön levelet kapott az Wizzairtől, amiben azt írják: az egyik Milánó és Debrecen között közlekedő járatuk egyik utasát koronavírussal diagnosztizálták, ezért arra kérik, hogy azonnal forduljon orvoshoz.

A W6 7872-es számú járat múlt pénteken, tehát február 28-én szállt fel a Milánó-Malpensa-i repülőtéren, este 10 körül, és éjfél előtt érkezett meg Debrecenbe.

Svájcban élő olvasónk a levél felszólításának engedelmeskedve azonnal felhívta háziorvosát, aki a kanton főorvosával konzultálva arra jutott, hogy meg kéne tudni, milyen messze ült a gépen a fertőzött utastól, mert ha két sornál közelebb, akkor nagy a fertőzésveszély. Amíg ez nem tisztázódik, addig nem szabad elhagynia a lakását. Gábor ezért felhívta a Wizzair ügyfélszolgálatát. Elmondása szerint az ügyintéző nem is tudott ilyen esetről, és azt javasolta, hogy írjon emailt, arra elvileg 30 napon belül válaszolnak.

Az üggyel kapcsolatban kerestük a légitársaság sajtóosztályát, akik a következő választ adták:

„A Wizz Air megerősíti, hogy a magyar egészségügyi hatóságok értesítették arról, hogy a légitársaság Milánó-Malpensa és Debrecen között közlekedő járatán február 28-án utazó egyik utasát később koronavírussal diagnosztizálták. A Wizz Air szigorú belső előírásainak megfelelően kapcsolatban áll az illetékes hatóságokkal, és a WHO irányelveivel összhangban folyamatosan figyelemmel kíséri a fejleményeket. A koronavírus által fertőzött utassal együtt utazó többi utas, illetve a járaton szolgálatot teljesítő személyzet biztonságával kapcsolatos intézkedéseket az illetékes magyar hatóságok írják elő. A légitársaság szorosan együttműködik a magyar hatóságokkal és azok rendelkezéseit, illetve irányelveit maradéktalanul betartja.

Wizz Air azt is megerősíti, hogy az érintett járat utasait és személyzetét tájékoztatta.

A légitársaság földi kiszolgálásért felelős személyzete az ilyen esetek kezelésére egyértelmű, az egészségügyi hatóságok által előírt iránymutatásokkal és folyamatokkal rendelkezik, ideértve a repülőgép tisztítását és fertőtlenítését. Utasaink és személyzetünk biztonsága továbbra is a legfontosabb a Wizz Air számára.”

Szerdán jelentették be az első két fertőzöttet

A Debrecenben ápolt magyar férfi a harmadik koronavírus-fertőzött Magyarországon. Szerdán előbb Orbán Viktor, majd az operatív törzs jelentette be, hogy elsőként két itt tanuló iráni diák szervezetében igazolták a koronavírus jelenlétét Magyarországon. Egyikük a SOTE, a másik a gödöllői Szent István Egyetem hallgatója. Az egyikük házastársát, a másikuk barátnőjét is izolálták. Azt még vizsgálják, hogy hogyan kapták meg a betegséget, merre jártak Magyarországon. Addig izolációban maradnak, amíg teljesen meg nem gyógyulnak.

Korábban volt már magyar fertőzött, ő a Japánnál karanténba helyezett óceánjárón, a Diamond Princessen dolgozott. Japánban került kórházba.

Az elmúlt hetek történéseinek fényében egyáltalán nem nevezhető váratlannak, hogy hazánkba is eljutott a fertőzés. Miután Olaszországban kitört az első európai tömeges lokális járvány, a szomszédos országokban is hamar megjelentek a fertőzöttek. Az olasz iskolabezárások után Irán is bezáratja az iskoláit.

A kormányzati koronavírusos információs portálon közzétett utolsó, csütörtök esti információ szerint a karanténba helyezett emberek száma 39-re nőtt Magyarországon. Legutóbb csütörtök este tizenöt japán turistát szállítottak a László Kórházba koronavírus-fertőzés gyanújával a Kálvin térről.

A globális utasforgalom és kereskedelem gyakorlatilag kivédhetetlenné teszi, hogy egy világjárvány, amely a közeli országokban kicsúszott a hatóságok ellenőrzése alól, begyűrűzzön előbb-utóbb minden országba. Most már a skandináv országokban is egyre több a beteg, a Diamond Princess után pedig egy Kaliforniánál álló óceánjáró hajón is több fertőzött lehet.

A járványnak a gazdaság is megissza a levét. A legfrissebb hírek szerint egy brit légitársaság a koronavírus miatt ment csődbe, az Egyesült Államokban öntik a dollármilliárdokat a vírus elleni háborúra, és közben olyan információk is napvilágot látnak, amelyek arra mutatnak rá, mennyire a sötétben tapogatózik a tudomány: Kínában egy gyógyultnak hitt beteg halt meg, és még azt sem tudjuk, nem terjed-e emberről állatra a vírus. Az pedig nem túl jó hír, hogy a vírus két törzsre mutálódott, és az egyik agresszívebb, mint korábban, ráadásul a központi idegrendszert is károsíthatja. Az viszont jó hír, hogy a tudósok atomi szinten tudták azonosítani, hogyan fertőz a vírus.