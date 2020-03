Kissé zavaros, sokszor egymásnak is ellentmondó válaszok hangzottak el az Operatív Törzs csütörtök déli ülése után tartott sajtótájékoztatón, ahol Orbán Viktor kormányfő, majd Kásler Miklós miniszter válaszolt az újságírók kérdésére.

Orbán Viktor egyértelműen kommunikált. Ami a fertőzést illeti, továbbra is két fertőzött van Magyarországon, a két iráni diák. Huszonnégyen vannak karanténban és 230 mintavétel van folyamatban. A világban tegnap estig 3268 beteg hunyt el, 95748 fertőzött és 53418 gyógyult - mondta Orbán Viktor.

A kormányfő szerint továbbra is két veszélyt rejt magába a vírus: népegészségügyit és gazdaságit. De Orbán Viktor szerint az emberélet fontosabb, ezért az Operatív Törzs is csak azzal, és nem a gazdasági hatásokkal foglalkozik.

Orbán Viktor a politikai pártoktól önmérsékletet kért, az emberektől pedig együttműködést és megértést, ha azt érzik, hogy a vírus elleni küzdelem kényelmetlenséggel jár.

Itthon egyedi fertőzésről lehet beszélni, nem alakult ki góc. Az a cél, hogy az egyedi esetekből ne legyen csoportos eset, ne alakuljon ki olyan góc, ami csoportos megbetegedéshez vezet - jelentette ki a kormányfő.

"Az emberek biztonságérzete meggyengült. Aki volt beteg, tudja, hogy a biztonságérzete csak akkor áll helyre, ha tudja, hogy van vakcina a betegség ellen. De egyelőre még nincs vakcina. Az emberek biztonságérzete akkor áll helyre, ha lesz vakcina" - mondta Orbán. A kormányfő szerint az is veszélyes, ha bagatellizálják a helyzetet, de az is, ha pánikot keltünk.

A tömegrendezvényekről Orbán elmondta: egyelőre a szervezőkre bízzák, hogy elhalasztanak-e ilyen rendezvényt.

A kormány legkésőbb jövő hét kedden dönt arról, megtartják-e a március 15-i ünnepséget.

A kormányfő szerint Magyarország képes arra, hogy felderítse, kivel, mikor milyen kapcsolatban állt egy fertőzött - ezt Orbán arra az újságírói felvetésre mondta, hogy a csehek gyorsan fel tudták deríteni a Csehországban járó fertőzött amerikai diákok útját.

A védekezésre az általános pénzügyi tartalék egyelőre elég - mondta Orbán egy ezzel kapcsolatos kérdésre. De később dedikált forrás is lesz a védekezésre, erről a következő kormányülésen döntenek. Egy másik kérdésre válaszolva elárulta azt is, hogy részben rendőri eszközökkel derítették fel, hogy kikkel érintkeztek a fertőzött irániak.

Egy újságíró rákérdezett a kormányfőnél arra, hogy rendezi-e a kormány a kórházak adósságát, de erre Orbán azt mondta, hogy ezt a kérdést nem keverné össze a védekezés témájával.

Az Index kérdésére Orbán Viktor megerősítette, hogy az egyik iráni fertőzött a gödöllői Szent István Egyetem diákja. Azt mondta, hogy ő is csak csütörtökön tudta meg ezt.

Orbán Viktor elmondta azt is, az Operatív törzset Pintér Sándor miniszterelnök-helyettesként vezeti, tagjai pedig mások mellett Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter és Müller Cecília tisztifőorvos. Végül mindenki levonult, csak Kásler maradt, akitől kérdezni lehetett.

Kásler: Az egyik diák nem mondta meg, hogy hol tanul

Kásler szerint az iráni diákok február 22-én jöttek haza, 24-én jelezték a Semmelweis Egyetemen a panaszaikat, majd találkoztak az üzemorvossal. Az egyik iráni beteg felesége terhes, egyébként karanténban van.

Kásler is elmondta, hogy a rendőrség dolgozik azon, hogy feltárja, kikkel találkozhattak az irániak. Az egyik iráni hallgató 15 vagy 16 emberrel találkozott - mondta a miniszter példának.

Kásler szerint azért volt lassabb Magyarországon az itt utazó amerikai lányok tartózkodási helyeinek feltárása, mint Csehországban, mert míg a cseh hatóságok közvetlenül tudták erről kérdezni a lányokat, a magyarok csak a cseheken keresztül.

Káslertől megkérdezték, hogy miért csak most, ráadásul újságírói kérdésre árulták el, hogy az egyik iráni fertőzött a Szent István Egyetemre jár. A miniszter ezt azzal magyarázta, hogy a diák nem mondta el ezt az információt.

Kásler egy sor kérdést nem válaszolt meg érdemben, a válaszaiból legalábbis nem derült ki az, amit az újságírók kérdeztek, vagy pedig homályosak maradtak a részletek.

Nem derült ki például, hogy miért titkolhatta el egészen a mai napig az egyik iráni diák azt, hogy hol tanul. Az erre a kérdésre adott miniszteri válasznak se füle, se farka nem volt. Szó szerint ezt mondta:

Az egyetemisták esetében az ismeret, hogy hova jár a másik hallgató, nem abban az időpontban érkezett, mikor a SOTE hallgatójával kapcsolatos információ érkezett. Olyan beteggyanú volt, mikor nem monda el a külföldi hallgató barátja, hogy ki a másik.

Arról is beszélt, hogy a szakemberek még nem teljesen derítették fel, hogy az irániak kivel kerültek kapcsolatba. Ha fertőzésgyanús személyek vannak köztük, értelemszerűen elrendelik a karantént, és megvizsgálják őket. A két iráni diák repülővel jött, ám nem voltak tünetei - mondta Kásler, de később pedig azt is mondta, az egyik diáknak Iránban már voltak panaszai, de mire Magyarországra jött, "már többé-kevésbé meggyógyult".

Mindenesetre a kormány nem tervezi, hogy a fertőzött országokból érkezőknek beutazási tilalmat rendeljen el. A magyar egészségügyi dolgozókat Kásler nem engedi nemzetközi konferenciákra és felülvizsgálják a Magyarországra tervezett konferenciákat is.

Szerdán jelentette be Orbán Viktor, hogy két koronavírus pozitív beteg is van Magyarországon, mindketten itt élő irániak és jól vannak, tüneteik enyhék. Az egyikük házastársát, a másikuk barátnőjét is izolálták. Azt még vizsgálják, hogy hogyan kapták meg a betegséget, merre jártak Magyarországon. Addig izolációban maradnak, amíg teljesen meg nem gyógyulnak.

Az elmúlt hetek történéseinek fényében egyáltalán nem nevezhető váratlannak, hogy hazánkba is eljutott a fertőzés. Miután Olaszországban kitört az első európai tömeges lokális járvány, a szomszédos országokban is hamar megjelentek a fertőzöttek. Az olasz iskolabezárások után Irán is bezáratja az iskoláit.

A kormányzati koronavírusos információs portálon közzétett utolsó, szerda esti információ szerint a karanténba helyezett személyek száma 17-ről 21-re emelkedett.

A globális utasforgalom és kereskedelem gyakorlatilag kivédhetetlenné teszi, hogy egy világjárvány, amely a közeli országokban kicsúszott a hatóságok ellenőrzése alól, begyűrűzzön előbb-utóbb minden országba. Most már a skandináv országokban is egyre több a beteg, a Princess Diamond után pedig egy Kaliforniánál álló óceánjáró hajón is több fertőzött lehet.

A járványnak a gazdaság is megissza a levét. A legfrissebb hírek szerint egy brit légitársaság a koronavírus miatt ment csődbe, az Egyesült Államokban öntik a dollármilliárdokat a vírus elleni háborúra, és közben olyan információk is napvilágot látnak, amelyek arra mutatnak rá, mennyire a sötétben tapogatózik a tudomány: Kínában egy gyógyultnak hitt beteg halt meg, és még azt sem tudjuk, nem terjed-e emberről állatra a vírus. Az pedig nem túl jó hír, hogy a vírus két törzsre mutálódott, és az egyik agresszívebb, mint korábban, ráadásul a központi idegrendszert is károsíthatja. Az viszont jó hír, hogy a tudósok atomi szinten tudták azonosítani, hogyan fertőz a vírus.