Meghalt Szabadi Béla

Február elején hosszan tartó betegségben, életének 72. évében elhunyt Szabadi Béla közgazdász kandidátus, az első Orbán-kormány Földművelésügyi- és Vidékfejlesztési Minisztériumának politikai államtitkára, írja a Magyar Hang.

A lap azt írja, a család nem szerette volna, ha nagy nyilvánosságot kap a politikus halálhíre, ezért sem jelent meg korábban sehol, a Magyar Hang is csak most értesült róla. A közgazdászt szűk család körben már el is temették, írják.

Szabadi a koalíciós harcok egyik kulcsfigurája volt, több feljelentés után, hosszan zajló tárgyalás végén felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték : hivatali visszaélést követett el, amikor politikai államtitkárként állami cégeket utasított reklámszerződések megkötésére az FTC-vel.