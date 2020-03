Nagyberuházásoktól féltik a tatai Öreg-tó hangulatát

Hiába fúj dermesztően csípős, hideg szél a tatai Öreg-tó partján és hiába van hétköznap kora délután, láttam itt már babakocsit tologató anyukákat, futókat, bringázókat és kutyát sétáltatókat is. Van aki autóval érkezik, olyan is akad, aki már a tóhoz vezető utat is futva vagy bringán tette meg. Több napos eső után úgy tűnik, sokan igyekeztek elkapni a lemenő nap utolsó sugarait a vízparton. Én legalábbis ennek tudom be azt, hogy miért vannak itt meglepően sokan, ahhoz képest, hogy még bőven munkaidő van.

A nap lassan eltűnik a tó fölé magasodó, jelenleg irigylésre méltó panorámájú Eötvös József Gimnázium mögött. A gimi lábazata durván 20 méterrel van magasabban, mint az Öreg-tó partja. Ez azért fontos, mert egy befektető (az Avalon Park Kft.), ami ötcsillagos szállodát húzna fel az iskola épület alatt, a Facebookon azt ígéri, hogy

"a tervezett új szálloda épület magassága nem fogja elérni még a gimnázium lábazatának a magasságát".

Egyelőre nem lehet tudni, hogy tényleg itt valósul-e meg az Avalon szállodalánc beruházása. A cég elvileg nézelődik Balatonföldvár és Zamárdi környékén is. Tata polgármestere, a fideszes Michl József az Index kérdésére azt válaszolta, "lehetséges", hogy szálloda épül majd az Öreg-tó partján. Az mindenesetre beszédes, hogy a beruházó külön Facebook-oldalt hozott létre a "lehetséges" építkezés kommunikációjára.

A szállodaépítés hírének ugyanis nem mindenki örül Tatán.

A Momentum tatai szervezetének elnöke, Pusztai-Pintér Mónika például egy Facebook-videóban szedte össze az aggályait és petíciót is indított azért, hogy az Öreg-tó partja a jelenlegi nyomvonalon maradjon körbesétálható. A helyi ellenzéki képviselők pedig először közös állásfoglalásban tiltakoztak a tervezett beruházás ellen, aztán beadtak egy népszavazási kezdeményezést is ebben az ügyben.

Mindig körbejárható lesz a tó, de kérdés, hogy mekkorát kell majd kerülni

A szállodaépítés ellen tiltakozók egyik legfontosabb követelése, hogy a tó maradjon teljes egészében körbesétálható azon a jelenlegi sétányon, ami gyakorlatilag közvetlenül a vízparton kerüli meg az Öreg-tavat.

Az egyébként nem meglepő, hogy a tatai tó körüli beruházások hírére vannak, akik érzékenyen reagáltak. Az Öreg-tavat ugyanis a legtöbben azonosítják a várossal, a tó pedig nemcsak fontos szerepet játszik a tataiak életben, de a helyiek szerint elválaszthatatlan a "tataiság" élményétől is. Ezzel alighanem maga a tatai a polgármester is egyet ért, hiszen egy, a tóról szóló előterjesztésében nemrég azt írta:

A tatai Öreg-tó a maga 201,5 hektáros vízfelületével, árvízvédelmi, idegenforgalmi, üdülési és vízi sportban betöltött jelentőségével, nemzetközi természetvédelmi szerepével és kiemelkedő építészeti-kultúrtörténeti értékeivel a Közép-dunántúli régió egyik legpatinásabb tavának tekinthető.

Ebben az előterjesztésben nincs szó a szállodáról, viszont előkerül benne egy másik, a tó partját a szállodánál is közvetlenebbül érintő terv:

egy fizetős strand kidolgozandó koncepciója.

Ezt az építők parkjához tervezett strandot elkerítenék, a szálloda ellen tiltakozók azonban azt sem szeretnék, ha a strand miatt zárnák le a tópart egy szakaszát.

Michl József polgármester az Indexnek azt nyilatkozta, az egész tiltakozás mindkét esetben téves információkon alapul. Szerinte, ugyan valóban elkerítenék a fizetős standot, a tó így is mindenképp körbejárható marad:

Az Öreg-tó bizonyos pontjain a sétány jelenleg sem a vízparton, hanem attól távolabb épült ki. Így egy strand létesítése esetén is néhány méteres kerülőt kellene csak tenniük az arra sétálóknak a nyári hónapokban.

Bár Michl határozottan azt kommunikálja, hogy a tó biztosan körbejárható marad, akkor is, ha minden beruházás zöld utat kap, valójában az derült ki a polgármester nyilatkozataiból, hogy amennyiben lesz fizetős strand, a jelenlegi sétánynak biztosan kijjebb kell költöznie.

Valahol nyilván mindig körbejárható lesz az Öreg-tó, akkor is, ha a partot teleépítik. De ha nem a vízparti sétányon lehet körbesétálni, akkor már nem lehet a vizet és a látványt együtt élvezni

- mondta az Indexnek Pusztai-Pintér Mónika, a helyi Momentum elnöke és a petíció elindítója. Ő azt állítja, azért ragaszkodnak sokan a jelenlegi sétány vonalához, mert onnantól kezdve, ha strandot meg szállodát kell kerülgetnie a tópartra érkező embereknek, a körüljárhatóság már csak szójáték marad, hiszen "technikailag Bajon, meg Vértesszőlősön keresztül is meg lehet kerülni a tavat".

Nagyon belendültek a beruházók

Tata polgármestere az Indexnek küldött válaszlevelében azon túl, hogy azt állítja. lehetséges stand- és szállodaépítés ide vagy oda, az Öreg-tó körüljárható marad, még két dolgot hangsúlyozott:

Azt, hogy a beruházások ellen indított petíciót aláírók többsége nem is tatainak vallja magát,

és azt, hogy szálloda és a strand két külön értelmezendő lehetséges beruházás, hiszen egymástól több kilométernyire valósulhatnának meg, ráadásul tulajdonosi és működtetési szempontból sem függnének össze.

Ezek közül az első észrevétel igaz, a körbesétálható tóért több felületen elindított petícióból az egyik március elsején 1960 aláírásnál járt, és az aláírók közül 695-en vallották magukat tataiaknak. De ha megnézzük, a tataiakon kívül honnan tiltakoznak még, az is jól látszik, hogy sokan a környező településekről (Tatabányáról, Oroszlányból, Bajról, Vértesszőlősről, Komáromból) csatlakoztak a petícióhoz. Pusztai-Pintér ezt azzal magyarázta, hogy a tó és a vízpart nem csak a tataiak kedvelt kikapcsolódási pontja. Szerinte vannak olyanok is, akik Budapestről is rendszeresen járnak ide, hogy körbefussák vagy körbebiciklizzék az Öreg-tavat.

Azt pedig, hogy semmi összefüggés nincs a fizetős strand kialakítása, és a túlpartra tervezett lehetséges szállodaberuházás között, alighanem azért igyekezett az Index számára is hangsúlyozni Michl József, mert a tiltakozók együtt szerepeltetik a kettőt - és még mást is - egy tiltakozó listán. Attól tartanak ugyanis, hogy a Tatát érintő, egymástól elkülönülő fejlesztési tervek végeredménye összességében mégiscsak az lesz, hogy megváltozik a tó körüli táj.

Az ellenzéki képviselők állásfoglalása egyszerre tiltakozik

egy bekötőút ellen, amely az 1-es főutat kötné össze egy golfpályával;

az ellen, hogy a tatai Fényes kút forrásának vizéből, Tata és Komárom között az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. 19-20 km hosszú ívóvíz-távvezeték építésével szolgálják ki a Komáromi Ipari Park megnövekedett vízigényét;

és a Kristály strand területére tervezett Malom Múzeum vagy Malompark megnyitása ellen is.

A február végén beadott helyi népszavazási kezdeményezésük egyfelől annak a lehetőségét igyekszik megteremteni, hogy helyi rendelet tiltsa meg az Öreg-tó jelenlegi partvonalának 100 méteres körzetében az építkezést. Emellett ugyanakkor a bekötőút, a Fényes forrás és a Malompark esetében is a tataiak kezébe adná a döntés lehetőségét.

Ahhoz, hogy a népszavazási kezdeményezésben javasolt kérdésekről valóban a tataiak dönthessenek, még arra is szükség van, hogy a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) jóváhagyja a kérdéseket és kitűzzék a népszavazás dátumát. Ez a folyamat pedig még több hónapig is eltarthat. Ennek ellenére a tiltakozók közül többen bizakodóak, mert azt remélik, hogy már maga a kezdeményezés, illetve a korábbi petíció és az ellenzéki állásfoglalás is elegendő lehet ahhoz, hogy jelezze mind az Avalon Park Kft., mind a fideszes városvezetés felé: sokan vannak olyan tataiak, akik a mostani formájában szeretik az Öreg-tavat. Sőt, ragaszkodnak is s hozzá és küzdeni is hajlandóak érte.

(Borítókép: Huszti István / Index)