Angliából irányították a magyar unokázós bűnbandát

A Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség vádat emelt egy unokázós csalásokra specializálódott bűnszervezet ellen. Huszonkét embert vádolnak csalással, illetve pénzmosással. A vádirat szerint a bandát az Egyesült Királyságból irányították, az idős embereket Magyarországon a banda rokonai keresték fel.

A bűnszervezetet az Egyesült Királyságban élő 40 éves férfi és élettársa, egy 40 éves nő, illetve a nő húga és sógora hozta létre. Ők irányították az embereket Magyarországon, akik nagyrészt a rokonságukból kerültek ki.

A csoport 2018 és 2019 júniusa között követett el bűncselekményeket. A módszerük az volt, hogy Magyarországon élő idős embereket vezetékes telefonon hívták fel, és közeli hozzátartozójuknak adták ki magukat. Azt állították, hogy autóbalesetet szenvedtek, nagy kárt okoztak és a balesetben gyerek is megsérült.

A telefont a csaló ezután átadta annak, aki a balesetben részes autó sofőrjének, vagy a helyszínen lévő mentősnek adta ki magát, aki megerősítette a történetet.

A telefonálók az idős emberektől nagyobb összeget vagy ékszereket kértek az okozott kár rendezésére. A telefonban azt mondták, elküldenek valakit a pénzért, majd egy erre beszervezett ,,futárt” küldtek az értékekért.

A vádlottak több mint 40 millió forintnyi értéhez jutottak így hozzá.

A szövevényes terhelti kört a Budapesti Rendőr- főkapitányság felderítette, majd legtöbb tagját elfogta, és az ügyészség irányítása mellett lefolytatta a nyomozást. Az ügyben intenzív együttműködés folyt a külföldi társhatóságokkal.

A Budapesti I. és XII. kerületi Ügyészség 22 ember, köztük egy fiatalkorú ellen emelt vádat több rendbeli időskorúak sérelmére, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett csalás miatt, egyes vádlottakkal szemben pedig pénzmosás bűntette miatt is a Fővárosi Törvényszéken.

Tíz vádlott letartóztatásban van, öten – részben jelen, részben más ügyből kifolyóan – bűnügyi felügyelet alatt állnak. Vannak olyan vádlottak, akiket a bűnszervezeti elkövetés és a halmazati büntetéskiszabási szabályok alapján 20 évet meghaladó szabadságvesztés is fenyeget.

A rendőrség folyamatosan igyekszik figyelmeztetni az idős embereket és hozzátartozóikat a hasonló csalások elkerülésére. Úgy tűnik, hiába. Egy friss hír szerint a rendőrség most fejezte be annak az ügynek a vizsgálatát is, amelyben egy 75 éves sárbogárdi asszonyt tévesztettek meg tavaly októberben. Egy ismeretlen azt mondta neki a telefonba, hogy a keresztfia balesetet okozott Budapesten, ami miatt a rendőrség őrizetbe vette. Az ismeretlen telefonáló kérésére a nő 150 ezer forintot tett ki egy tárcában a háza pincelejárójához, ahonnan a bűnöző elvitte a pénzt. A nyugdíjas asszonyt ezután újra felhívták azzal, hogy a rokona még mindig börtönben van, ezért 300 ezer forintra lenne szükség, de az is lehet, hogy 1 millió kell. A nő ezután fordult a rendőrséghez.

A rendőrség tanácsai az unokázós csalások elkerülésére: