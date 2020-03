Higiéniai titánbevonatot kaptak a metrók és a Combinók

A koronavírus miatt egyre komolyabban veszik a tömegközlekedési cégek a fertőtlenítést. A BKV drága titán pluszbevonatot is alkalmaz a metrókon és a Combinókon.

A BKV akciótervet készített a koronavírus miatt a szükséges óvintézkedésekről, áll a cég közleményében. A takarítási rend eszerint eddig is tartalmazta a járművek rendszeres vegyszeres, fertőtlenítő jellegű takarítását. A koronavírus járvány miatt elrendelték az utasokkal érintkező felületek napi fertőtlenítő takarítását is.

Az egy éves, 90 százalékos pluszvédelmet kínáló higiéniai védőbevonatot a metrók és a mozgólépcső-kapaszkodók után megkapták a nagy forgalmat bonyolító nagykörúti villamosok is, és folynak az egyeztetések a céggel, hogy az egyébként drága technológiát minél több BKV-s járművön alkalmazhassák.

Egy Combino teljes utastérének és vezetőállásának titán-dioxid bevonata információink szerint 990 ezer forintba kerül.

A Resysten Hungary Kft. által kifejlesztett rendszer egyedülálló tulajdonsága, hogy a hordozó felülethez molekuláris szinten kötődik, így hagyományos eszközökkel nem eltávolítható, miközben hatásosságát egy éven át megtartja, megvédve ezzel a környezetet a kórokozók jelenlététől, írják a cég weboldalán. A fotokatalitikus – mesterséges fénnyel is működő - titán-dioxid bevonat hatására 90 %-kal csökken a szennyezettség, és ezzel a kórokozók megjelenésének esélye is.

A BKV akcióterve tartalmazza továbbá többek között a megfelelő fertőtlenítőszerek beszerzését és elosztását, a védőmaszkok beszerzését, a tájékoztatók kihelyezését, valamint azt, hogy megbetegedés gyanújának esetén milyen munkarendben kell vagy lehet dolgozni.

A Debreceni Közlekedési Vállalatnál március tizedikétől négy héten át, minden nap fertőtlenítik a forgalomból levonuló villamosok és trolibuszok utasterét és vezetőfülkéjét is.

Az alkalmazott vegyszer, a foglalkozás-egészségügy előírásainak megfelelően, vírusölő hatású és biztonsági adatlappal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy egészségre nem káros, nem minősül veszélyes anyagnak a tároláshoz használt eszköz sem. Hatását 15 perc után fejti ki és egy napig nyújt védelmet. Ezért kell napról-napra, minden járművön megismételni az eljárást.

A Volánbusznál lapunkkal azt közölték, hogy a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében, az országos tisztifőorvos és a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásai alapján soron kívüli higiéniai intézkedéseket vezettek be országszerte. Fokozottan takarítják az autóbusz-állomásokat és a járműveket, vírusölő szerrel mossák le a kapaszkodókat, kézfertőtlenítő szerrel látják el a munkahelyi mosdókat és tisztálkodóhelyiségeket. Közölték: a bevezetett intézkedésekkel elsődleges cél a megelőzés. A megelőzéssel kapcsolatos költségek összegére vonatkozó számítások még nem állnak rendelkezésre, hiszen az intenzív intézkedések fenntartásának időbeli hatálya egyelőre nem ismert.

Mint arról beszámoltunk, a MÁV 1600 darab orvosi szájmaszkot, gumikesztyűt és kézfertőtlenítő gélt tartalmazó csomagot osztott ki azoknak a munkatársainak, akik a nemzetközi vonatokon dolgoznak, írja közleményben a vasúttársaság.

A jegyvizsgálók már eddig is kaptak kézfertőtlenítőt, de most ezt kibővítették. Azt is írják, a különböző vírusok elleni általánosan bevett gyakorlat van érvényben, eszerint naponta többször tisztítják a vonatokat, fertőtlenítik az ajtónyitókat, kilincseket és fogantyúkat, a mosdókat.

Arról is beszámoltunk, hogy a tömegközlekedést használókat átlagosan hatszor jobban veszélyezteti a fertőzés, mint akik nem szállnak ilyen járműre. Megvizsgáltuk, hogy a fertőzés szempontjából melyek a közlekedés során fellépő veszélyhelyzetek, és hogyan kerülhetjük el őket.