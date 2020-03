Elment az izolációból egy koronavírus-gyanús beteg a 18. kerületben

Mentővel vittek volna el a 18. kerületi Zsebők Zoltán szakrendelőből egy koronavírus-gyanús beteget pénteken délelőtt, de a holland állampolgárságú, magyarul beszélő férfi elment a háziorvosi elkülönítőből, nem várta meg a mentőt. Jelenleg keresik.

Az épület második emeletét ezért lezárták, és fertőtlenítik, számolt be a történtekről több olvasó is az Indexnek. A Facebookon Szaniszló Sándor, a kerület polgármestere részletesen beszámolt a pénteki eseményről, bejegyzésében azt írja, a váróban tartózkodók adatait felvették, a fertőzésgyanús beteget elkülönítették, a protokollnak megfelelően a mentőt is kihívták.

Szaniszló a Facebookon nemrég élőben mondta el, hogy a férfi kerületi lakos, egyébként holland állampolgár, és fejfájásra, valamint magas lázra panaszkodott. „Elmondta azt is, hogy van egy másik holland ismerőse, akinél nagy valószínűséggel diagnosztizálták a koronavírust. Miután kivizsgálták, sajnálatos módon önkényesen távozott a szakrendelőből.”

Magyarországon jelenleg négy megerősített koronavírus-fertőzött van: egyikük a gödöllői Szent István Egyetemen, másikuk a Semmelweis Egyetemen tanul, a harmadik fertőzött pedig egyikük barátnője. A negyedik érintett egy brit férfi, aki Milánóból érkezett Debrecenbe.