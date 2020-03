Az Örömhír Alapítvány Fire Media nevű médiaportálján hirdették meg a Creation nevű rajzpályázatot. Amint a címéből sejteni lehet, a gyerekeket és felnőtteket egyaránt célzó pályázatra olyan képeket várnak, amelyek arról szólnak, hogy miért hamis az evolúció.

Az alapítvány azzal reklámozta az eseményt, hogy azt az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja, később kiderült, hogy az alapítvány az evolúciótagadó Creation magazint is az EMMI által juttatott pénzből tervezi megjelentetni. Azt már lehetett tudni, hogy az EMMI az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatásának keretében dobta meg az Örömhírt 12 millió forinttal, azonban az EMMI az Magyar Ateista Társaság közérdekű adatigénylésre adott válaszából most az is kiderült, hogy

Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár volt a döntéshozó.

Tehát ő döntött róla, hogy az evolúciótagadók támogatása megér a magyar adófizetőknek 12 millió forintot. (Az Index is meghirdette a saját evolúciótagadó rajzpályázatát, amely hatalmas sikerrel zárult, és egy forint közpénzt sem költöttünk rá.)

Valójában nem a rajzpályázatra adták

Az alapítvány eredeti kiírásában az szerepelt, hogy a rajzpályázatot támogatja a minisztérium, azonban az EMMI arról tájékoztatta az Indexet, hogy szabálytalanul használta fel az alapítvány a támogatást, azt valójában a Creation magazinra kapták és nem a rajzpályázatra.

A támogatáshoz kapcsolódó megvalósítási időszak jelenleg tart, így a felhasználás szakmai és jogi szabályszerűségének vizsgálatára ezt követően kerül sor. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) logóját az alapítvány jogosulatlanul használta a rajzpályázat meghirdetésekor. A jogosulatlan használat megszüntetésére irányuló intézkedések megtörténtek.

– írták válaszukban.