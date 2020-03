Elhagyhatták a karantént a Milánóból hazaérkező magyar diákok

A február 23-án Olaszországból hazaérkezett és karanténba helyezett 11 diáklány, két tanáruk és a két buszvezető is ma délelőtt elhagyhatták a László Kórházat, jelentették be a koronavirus.gov.hu-n. A megfigyelés időtartama alatt mindnyájan panasz- és tünetmentesek voltak, a laboratóriumi vizsgálatok negatív eredménnyel zárultak. Tizenegy Milánóból hazatérő magyar középiskolás diákot, valamint kísérőjüket és az autóbuszuk két vezetőjét is két hétre elkülönítették a Szent László Kórházban február 23-án.

Fotó: Google Street View Szent László kórház épülete az Albert Flórián úton

A diákok zokogtak, amikor megtudták, hogy karanténba kell vonulniuk. „Nagyon nagy csalódás volt a számukra, hogy nem ölelhették át a szülőket. A szülőknek is csalódás volt” – nyilatkozta az egyik gyerek édesanyja, miután a busz Magyarországra hazatérve egyenesen a Szent László Kórházhoz ment, ahol egy elkülönített épületben helyezték el a diákokat.