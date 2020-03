Megvizsgálták, de elengedték az első magyar koronavírusos fiát. Most azt mondják, ő fertőzhette meg az apját

Szombaton jelentették be, hogy diagnosztizálták az ötödik koronavírus-fertőzöttet Magyarországon, egy 70 éves, magyar, súlyosan beteg férfit, akit jelenleg a Szent László Kórházban ápolnak.

A vírussal foglalkozó hivatalos kormányzati honlapon azt írják, hogy

A férfit a külföldön élő fia fertőzhette meg, aki február közepén tett magyarországi látogatása előtt Olaszországban és Párizsban is járt.

A koronavírusos idős férfi fia megkereste az Indexet, és azt mondja, őt már jóval korábban, február 27-én kivizsgálták a Dél-Pesti Centrumkórházban, ahová koronavírus gyanúval küldte be a háziorvosa. A kórházban több vizsgálatot is végeztek rajta, vért is vettek tőle, aztán hazaküldték. Azt azonban ő is csak most tudta meg, hogy az édesapja koronavírusos, valamint, hogy az orvosok szerint ő maga fertőzhette meg az idős férfit.

Bár gyanús volt, tesztet valószínűleg nem csináltak

Olvasónk azt mondta, február közepén több napot Franciaországban töltött, és más európai országokban is járt, de a hivatalos tájékoztatással ellentétben Olaszországot nem érintette. Pár nappal azután, hogy hazatért, belázasodott, nem volt étvágya, fájt a feje. Ezért elment a háziorvosához, aki kesztyűben és maszkban fogadta, megvizsgálta, majd azt mondta,

elképzelhető, hogy koronavírusa van, ezért haladéktalanul menjen be a Szent László Kórházba.

A körzeti orvos adott neki egy maszkot, és arra kérte, autóval menjen be a kórházba, semmiképpen se tömegközlekedéssel. (A hivatalos protokoll szerint mentőt kellett volna hívni hozzá, azonban egyáltalán nem biztos, hogy ez a háziorvos mulasztása, hiszen korábban sok körzeti orvos arról panaszkodott: a koronavírussal kapcsolatban nem kaptak megfelelő tájékoztatást a hivatalos szervektől, ráadásul az eljárásrend is többször változhatott.)

Így is történt, a Dél-Pesti Centrumkórházba érve - ahol a recepciósok maszk nélkül fogadták az érkezőket - elmondta, hogy koronavírus-tesztet szeretne csináltatni, ugyanis a háziorvosa erre kérte. Az illetékesek elmondták neki, hogy hova kell mennie, ahol azonban a maszkot szintén nem viselő recepciós közölte: nem jó helyen jár, át kell mennie egy másik osztályra. Oda már betegszállítók vitték, akiken ugyancsak nem volt védőfelszerelés. A megfelelő osztályon már volt maszk a recepciósokon, és az olvasónkat megvizsgáló orvoson is. Részletesen kifaggatták a panaszairól, elmondta, hogy lázas, nincs étvágya, fájnak a csontjai, azonban nem köhög, a torka, tüdeje nem fáj.

A panaszai alapján közölték vele, hogy valószínűleg nem koronavírusról van szó. Ettől függetlenül különböző vizsgálatokat végeztek rajta, vért is vettek tőle. A tüdejét kétszer is megröntgenezték, mert az első vizsgálat eredményeit valahol elhagyták. (A röntgen-asszisztens szintén nem viselt maszkot.) Körülbelül 5-6 órát töltött ezen az osztályon, ami a láz és az egyéb fájdalmak miatt nem volt túl kellemes. Ezalatt több olyan ember is érkezett, akiket szintén koronavírus-gyanúval vizsgáltak meg. Egy nagyon rossz bőrben lévő kamionsofőrt például tetőtől-talpig védőruhába öltözött emberek hoztak be. De voltak, akiket egy rövid kikérdezést követően, 5-10 perc után elengedtek, többek között egy olyan embert is, aki nagyon köhögött.

Olvasónk esetében

még meg is állapították, hogy valami fertőzést, vírust kaphatott el, de ennek ellenére hazaengedték. Máig nem tudja, hogy pontosan mit vizsgáltak meg, de így utólag már azt valószínűsíti, hogy koronavírus-tesztet nem végeztek rajta.

Édesapja már nincs eszméleténél

Édesapját három nappal ezt megelőzően, február 24-én műtötték meg egy daganatos betegség miatt. Az idős férfinak már akkor láza volt, amivel tisztában is lehettek az orvosok. Pár nappal a műtét után hazaengedték az idős férfit, akinek aztán jelentkeznie kellett a Szent László Kórházban, de nem koronavírus gyanú miatt, hanem mert már tavaly óta ott kezelik krónikus betegségét.

Be is vitték a kórházba az édesapját, akit a hétvégi ügyeletes orvos megvizsgált, majd arra kérte őket, hogy hétfőn, azaz március 2-án menjenek vissza. Vissza is mentek, akkor már az idős férfi nagyon köhögött, de ő maga is arra gondolt, hogy valószínűleg a kemoterápia miatt köhög annyira. Ekkor is volt vizsgálat, sőt, vért is vettek olvasónk édesapjától, majd másnap székletmintát is kellett vinnie, és arra kérték őket, hogy március 5-én ismét jöjjenek vissza.

Olvasónk édesapja március 5-én már majdnem két hete lázas volt és nagyon erősen köhögött, alig kapott levegőt, járni is alig tudott. Akkor az orvosok arra gyanakodtak, hogy tüdőembóliája van, ezért azonnal az intenzívre vitték. Ekkor olvasónk megemlítette, hogy egyébként őt korábban koronavírus-gyanúval vizsgálták ugyanott, a Szent Lászlóban, de elengedték. Az orvos ekkor teljesen ledöbbent, olvasónk édesapjánál valószínűleg ezután rendelték el a koronavírus-tesztet. Az idős férfi egyébként azóta már nincs eszméleténél - mondta olvasónk.

Legalább három tünetnek stimmelnie kellett volna?

Két nappal később, szombaton hívták fel olvasónk édesanyját, hogy mivel a kórházban fekvő férjéről kiderült, hogy koronavírusos, ezért neki is be kell mennie a kórházba, ahol karanténba fog kerülni. Azt mondták neki, hogy menjen be a kórházba, amint tud. De valami félreértés lehetett a kommunikációban, hiszen ilyenkor a protokoll szerint mentőt küldenek, és egyébként küldtek is, de mire a mentők kiértek, az idős hölgy már tömegközlekedéssel bement a kórházba, ahol azóta is karanténban van, a teszteredményei még nincsenek meg.

Ekkor tájékoztatták olvasónkat is, aki azonban jelenleg Svédországban van. Ott értesített ugyan egy kórházat, elmondta, hogy édesapját Magyarországon koronavírussal diagnosztizálták, ezért ő is szeretné, ha rajta is elvégeznék kint a vizsgálatot, azonban a svédek arról tájékoztatták, hogy mivel ő már tünetmentes, nem végzik el a tesztet. Olvasónknak azt mondta az őt felhívó ÁNTSZ-es, hogy megpróbálják felvenni a kapcsolatot a svéd hatóságokkal, hogy rajta is végezzék el kint a tesztet.

Az ÁNTSZ-es egyébként azt is mondta neki, hogy bár a pontos okokat nem ismeri, de úgy tudja, hogy az elmúlt hetekben folyamatosan változtak az előírások, és eleinte még legalább három tünetnek egyeznie kellett ahhoz, hogy úgy döntsenek: koronavírus-tesztet is végeznek egy betegen. Olvasónk úgy gondolja, hogy az ő tesztjét valószínűleg azért nem csinálták meg, mert nem volt elegendő tünete, például nem köhögött. Az ÁNTSZ-es szerint azóta már szigorítottak az eljárásrenden, és már egy jellemző tünet is elegendő ahhoz, hogy megcsinálják a vizsgálatot.

Az operatív törzs vasárnapi sajtótájékoztatóján rákérdeztünk arra, hogy az idős férfi fiát valóban hazaküldték-e a Szent László Kórházból. Müller Cecília országos tisztifőorvos nem tudott pontos részleteket mondani, de hangsúlyozta, hogy ha ott járt, és volt tünete, akkor „annak megfelelően kezelték”. A történtekkel kapcsoltban még szombaton több kérdést is küldtünk a Nemzeti Népegészségügyi Központnak. Megkérdeztük, hogy végeztek-e olvasónkon koronavírus-tesztet február 27-én. Kinek a felelőssége, ha nem? Történt-e mulasztás? Hiszen a háziorvosa azért küldte be, mert fennállt a gyanú. Ha igen, de negatív lett az eredmény, akkor hogy lehet, hogy mégis ő fertőzte meg az édesapját?

(Borítókép: Lakatos Tibor az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője és Szlávik János a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs sajtótájékoztatóján az ötödik magyar megbetegedés bejelentése napján, 2020. március 7-én. Fotó: MTI/Bruzák Noémi)