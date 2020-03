Látogatási tilalom itthon, karanténok a világ több pontján a vírus miatt

Magyarországon országos látogatási tilalmat vezettek be, miután 5-ről 7-re emelkedett a koronavírus fertőzöttek száma. Olaszországban az egyre gyorsabb fertőződések és halálesetek miatt karantént vezettek be, ahogy Szaúd-Arábia is a vesztegzár mellett döntött. Donald Trump nem fél a koronavírustól, a cseh kormányfő arra kéri állampolgárait, jöjjenek haza: ez történt ma koronavírus-ügyben.

Magyarország

Két újabb emberről, egy magyar nőről és egy iráni diákról bizonyosodott be, hogy az új koronavírussal fertőzöttek. A 6. fertőzött egy 22 éves iráni férfi, a SE Egészségtudományi Kar hallgatója, aki a Magyarországon elsőként diagnosztizált iráni gyógyszerészhallgatóval együtt egy születésnapi partin vett részt február 28-án. A 7. beteg annak a brit férfinak az 59 éves magyar felesége, aki Milánóban fertőződött meg és jelenleg a debreceni Kenézy Gyula Kórházban részesül kórházi ellátásban.

Először elhajtották őket, majd mégis karanténba kerültek a SOTE-s diák csoporttársai, egyikük megfertőződött, ő a 6. beteg.

Az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján kiderült, hogy rendőri intézkedésekre is volt már szükség a karantén betartatása érdekében. A tájékoztatón az osztálykirándulások elhalásztását kérték, illetve szigorú figyelmet a felsőoktatási intézményektől. Arra kérték az embereket, ne nagyon utazgassanak. Válaszoltak arra is, hogy a fertőzött iráni diák csoporttársait miért helyezték egy kórterembe: nem azért, mert ne lenne hely külön kezelni őket, hanem azért, mert lehet őket egy helyre rakni.

Este a Nemzeti Népegészségügyi Központ országos látogatási tilalmat vezetett be.

Olaszország

Április elejéig legalább 16 millió ember kerül vesztegzár alá Lombardia régiójában és 14 megyében, jelentette be az olasz miniszterelnök vasárnap reggel. A BBC szerint a koronavírus visszaszorítására irányuló döntés után az emberek nem tudnak ki- vagy belépni Lombardia teljes északi részére, ahol 10 millió ember él. Ennek a régiónak Milánó a fővárosa.

A karanténozott tartományokat fizikailag még nem zárták le, de itt írtunk bőven arról, mi lehet Lombardia és a másik 14 megye sorsa.

Olaszországban egy nap alatt 133 újabb áldozata lett a vírusnak, így már összesen 366-an haltak meg a koronavírus miatt.

Videóközvetítésben mondott beszédet Ferenc pápa. Később bejelentették a Vatikáni Múzeum és a Vatikán egyéb látogatható területeinek ideiglenes bezáratását.

USA

Donald Trump nem tart attól, hogy koronavírussal fertőződhetett meg, annak ellenére, hogy ő és Mike Pence is részt vett azon a konzervatív politikai konferencián, aminek egyik résztvevőjéről azóta kiderült, hogy koronavírus-fertőzött.

Bernie Sanders koronavírus közegészségügyi kerekasztalt tart hétfőn Detroitban. Az oregoni kormányzó, Kate Brown rendkívüli helyzetet hirdetett a hét új koronavírusos eset miatt.

Hétfőn kiköthet a Grand Princess 21 koronavírusos fertőzöttel. Vasárnap estére 500 fölé emelkedett az amerikai fertőzöttek száma.

Európa

800 fölé emelkedett a koronavírusos esetek száma Németországban. A fertőzöttek többnyire otthoni karanténban vannak és tünetmentesek. Halálos áldozat nincs.

28 koronavírus-fertőzött van Csehországban, több mint ezren otthoni karanténban.

Egy Olaszországból hazatérő 70 éves nő a legújabb koronavírusos fertőzött Erdélyben. Az ország 15 betege közül 5 személyt már gyógyulttá nyilvánítottak.

Portugáliában pár napja bukkant fel az első koronavírusos beteg. A köztársasági elnök vasárnap bejelentette, hogy karanténba helyezi magát a vírus miatt, mert múlt kedden olyan gyermekekkel találkozott, akiknek az iskolájában azóta kimutatták a vírust.

Franciaországban megtiltották az 1000-nél több fős gyülekezéseket. Az összejöveteleket korábban 5000 fős limitnél szabták meg, az egészségügyi miniszter most ezt szigorította.

Nagy-Britanniában az eddiginél is gyorsabban emelkedik a fertőzöttek száma, itt gyűjtöttük össze a mai számokat.

Zárt kapus lehet Bulgáriában a bolgár-magyar focimeccs március 26-án.

Szaúd-Arábia