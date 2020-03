Rosszabb esetben akár hónapokig is eltarthat, amíg valaki teljesen felépül a koronavírusból - az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértője szerint. Dr. Mike Ryan a WHO Egészségügyi Vészhelyzetekért felelős igazgatója szerint a betegség leküzdésének időtartama legrosszabb esetben hat hét is lehet, súlyos megbetegedés esetén azonban ezután még sokáig tarthat a teljes felépülés.

"A legtöbb országban akkor tekintenek gyógyultnak egy beteget, ha nincsenek tünetei, és két egymást követő napon lesz negatív a koronavírus tesztje" - mondta. De vannak országok, ahol más szempontok alapján állapítják meg a gyógyulást.

A koronavírus ellen jelenleg nincs gyógyszer, a fertőzötteket a WHO ajánlása szerint a tüneteik megfelelő ellátásával, és enyhítésével lehet kezelni.

(forrás: CNN)