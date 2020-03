Koronavírus: félnek a külföldiek szólni a hatóságoknak, annyira rosszak a tapasztalataik

Telefonon sikerült elérnünk a karanténban lévő külföldi SOTE-s diákok egyikét. Elmondása szerint annyira megroppant a bizalom a külföldi diákok részéről a magyar hatóságokban, hogy többen félnek bejelenteni, hogy érintkezhettek potenciálisan a fertőzött társukkal, inkább magánorvosnál teszteltetik magukat.

Ő maga svéd–iráni kettős állampolgár, így nincs félnivalója, de másokat a bevándorlási hivatallal fenyegettek. Azt mondja, őt és társait

a Facebookon kereste fel a rendőrségtől valaki, de azonosítani nem tudta magát, mégis azzal fenyegetett, hogy aki nem működik együtt, bűncselekményt követ el.

A kórházból először hazaküldték őket, de aztán egy nap után mégiscsak elvégezték rajtuk a tesztet.

Facebook-rendőrség

A karanténban lévő hallgató, akivel telefonon beszéltünk, részletesen elmondta a szerda óta tartó procedúrát, amit járványügyi eljárás címszó alatt végeztek vele és társaival a magyar hatóságok.

Bevallása szerint szerdán 9 órakor hallották először, hogy kimutatták a koronavírust az egyik SOTE-s iráni hallgatónál. Mivel nem tudták, mitévők legyenek, felhívták a biztosítót, ahol egészségügyi biztosításuk van, hogy mit csináljanak. A biztosító azt mondta, hogy azonnal hívjanak mentőt, és menjenek kórházba. Így is tettek, 11-re már a kórházban voltak, de ott azt mondták nekik, hogy nincs ok tesztelni őket, mivel nem lázasak.

Semmi további tanácsot nem kaptak, nem vették fel az adataikat, így taxival hazamentek.

Aztán a Facebookon elkezdett nekik írogatni valaki, aki azt állította, hogy a rendőrség megbízásából keresi őket. Erre ő visszaírt, hogy lépjenek kapcsolatba a svéd nagykövetséggel, mivel egy vadidegennek nem fog Facebookon engedelmeskedni. A következő párbeszéd zajlott le közte és a magát a rendőrség emberének kiadó férfi között (aki a Facebook-profilja alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett):

Rendőrség embere: Hello, a magyar rendőrség megbízásából írok. Kérlek küld el a számodat, hogy el tudjalak érni. Köszi az együttműködést.

Hello, a magyar rendőrség megbízásából írok. Kérlek küld el a számodat, hogy el tudjalak érni. Köszi az együttműködést. Diák: Hello. Köszi, egy civilnek, Facebookon. Nagyon professzionális. Először is, nem kéne, hogy meglegyen a számunk? Kérlek lépj kapcsolatba a svéd nagykövetséggel. Köszönöm az együttműködést.

Hello. Köszi, egy civilnek, Facebookon. Nagyon professzionális. Először is, nem kéne, hogy meglegyen a számunk? Kérlek lépj kapcsolatba a svéd nagykövetséggel. Köszönöm az együttműködést. R: Szépen kérlek, hogy működj együtt velünk, a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal. Én az egyik tisztjük vagyok. Tájékoztatnom kell, ha nem működsz együtt, akkor a magyar törvények szerint bűncselekményt követsz el. Kérlek add meg a számod, vagy hívj fel minket itt. Üdv.

Szépen kérlek, hogy működj együtt velünk, a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal. Én az egyik tisztjük vagyok. Tájékoztatnom kell, ha nem működsz együtt, akkor a magyar törvények szerint bűncselekményt követsz el. Kérlek add meg a számod, vagy hívj fel minket itt. Üdv. D: Ismét szépen kérdem, miért adnám meg az elérhetőségemet egy idegennek Facebookon? Kérlek egy kicsit professzionálisabban járjatok el, nem érzem magam biztonságban.

Ismét szépen kérdem, miért adnám meg az elérhetőségemet egy idegennek Facebookon? Kérlek egy kicsit professzionálisabban járjatok el, nem érzem magam biztonságban. R: Megértem az aggodalmadat. Akkor kérlek hívd a rendőrséget a következő számon: [szám], és tárcsázd a következő melléket [szám], én fogok válaszolni. http://www.police.hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/budapesti-rendor-fokapitanysag

Megértem az aggodalmadat. Akkor kérlek hívd a rendőrséget a következő számon: [szám], és tárcsázd a következő melléket [szám], én fogok válaszolni. http://www.police.hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/budapesti-rendor-fokapitanysag R: Belinkeltem a főkapitányság oldalát, szóval láthatod, hogy a szám amit megadtam a rendőrség száma.

Belinkeltem a főkapitányság oldalát, szóval láthatod, hogy a szám amit megadtam a rendőrség száma. D: Köszönöm, felhívom.

Köszönöm, felhívom. R: Köszönöm előre is, de kérlek hívd, amilyen hamar csak lehet.

Köszönöm előre is, de kérlek hívd, amilyen hamar csak lehet. R: (némileg később): Ismét figyelmeztetnem kell, hogy ha nem működsz együtt, bűncselekményt követsz el.

(némileg később): Ismét figyelmeztetnem kell, hogy ha nem működsz együtt, bűncselekményt követsz el. D: Tudom, de felhívtam a svéd éjjel-nappal elérhető segélyvonalat, és azt mondták, nem vagyok köteles senkitől parancsokat elfogadni Facebookon.

Éjszakai látogatás

Végül szombat éjjel jött értük egy mentő öt emberrel. Ebből az egyik, aki beszélt angolul, némileg fenyegetően meggyőzte őket, hogy menjenek velük.

Miután bevitték őket, a diák állítása szerint először körbehurcolták őket a kórházban, mert nem találtak nekik szobát.

Ezután egy órát vártak rá, hogy regisztrálják őket, aztán elvitték őket egy szobába, ahol egy nővér azt mondta, hogy két óra múlva jön egy orvos, és 14 napot maradniuk kell. Arra a kérdésre, hogy mikortól számítva 14 napot, tehát a kontakttól, amikor a fertőzöttel találkoztak, a megérkezéstől vagy a teszt eredményétől, a nővér nem tudott válaszolni, ugyanis nem igazán beszélt angolul.

Eltelt két óra, de nem jött senki, ekkor lehetett hallani, hogy a szomszéd szobában, ahol szintén karanténba helyezett irániak voltak, megmondták a bent lévőknek, az egyikük fertőzött. Ő volt feltehetően a hatodik fertőzött, egy 22 éves iráni férfi, az SE Egészségtudományi Kar hallgatója.

Az Indexnek nyilatkozó diák azt mondta, hogy nem volt személyesen jelen, csak pletykákat hallott róla, hogy valamilyen incidens történt az iráni diákok és a személyzet között, ezt követően fenyegették meg a bevándorlási hivatallal a diákokat, hogy bevonják a tartózkodási engedélyüket, ha nem működnek együtt, ahogyan erről Fekete László is beszámolt az operatív törzs vasárnapi sajtótájékoztatóján.

A nyilatkozó diák szerint a félelem és a frusztráció vezethetett oda, hogy elfajult a dolog, ugyanis szerinte ha több tájékoztatást kaptak volna, mindenki sokkal nyugodtabb maradt volna. Szerinte az nagyon rombolja a külföldi diákok magyar hatóságokba vetett bizalmát, hogy azokat a magyar állampolgárságú tanárokat, akikkel egy légtérben tartózkodtak, nem vonták intézkedés alá, ők otthon maradhattak.

Teszt 12 óra után

Az este után megpróbáltak aludni, de főként álmatlanul beszélgetve töltötték az éjszakát. Reggel megmérték a testhőmérsékletüket, kaptak reggelit, majd 11 óra fele jött egy orvos, aki nagyon kedves volt, és elmondta, hogy sajnálja, ami történt, ők csak a magyar hatóságok utasításait követik. Valamint azt is elmondta, hogy amint megjöttek a teszteredmények, meg tudja mondani, mennyit kell maradniuk.

Csak éppen senki nem tesztelte őket addig.

Így végül vasárnap kora délután, több mint fél nappal azután, hogy megérkeztek, megcsinálták a tesztet, és az ígéretek szerint hétfő fogják megmondani, hogy meddig kell maradniuk.

Nemcsak irániak vannak a karanténban, hanem koreaiak, spanyolok is. Félnek, de különösen az irániak, akik úgy érzik, őket pécézték ki, vannak olyan diákok, akik szintén találkozhattak a fertőzött iráni diákkal, de őket nem is vitték be. De főleg mindenki azt nehezményezi, hogy a magyarokkal kivételeztek, nekik elég volt házi karanténba vonulni.

Sokan írták a diáknak, hogy félnek a magyar hatóságoktól, és inkább magánklinikán szeretnék teszteltetni magukat, mivel nem akarnak átesni ők is hasonló tortúrán.

(Borítókép: Szimulációs gyakorlaton vesznek részt a diákok a Semmelweis Szimulációs Központban a IX. kerületi Ernõ utcában 2019. november 6-án. - fotó: Mohai Balázs / Index)