Véletlenszerű igazoltatás: bozótvágó, boxer és baseballütő is előkerült

Közlekedésrendészeti ellenőrzést tartottak Sopronban a rendőrök hétfőn, ezért állítottak meg délután fél háromkor egy román rendszámú autót a városban. A Police.hu híre szerint igazoltatták a sofőrt és két utasát, majd az Audit is átvizsgálták. Az autó motorterében, egy zacskóban 153 gramm kábítószergyanús növényi származékot, utasterében egy baseballütőt, míg a csomagtartóban egy bozótvágó kést találtak a járőrök. A sofőr ruházatát is átvizsgálták, ekkor egy boxer is előkerült a 34 éves férfi zsebéből. Mindhárom igazoltatott elismerte a helyszínen, hogy korábban kábítószert fogyasztott.

A rendőrök a soproni sofőrt és két utasát – egy 21 éves nőt és egy 33 éves férfit – elfogták, és előállították, itt pedig gyorstesztet végeztek rajtuk, ami mindegyiküknél pozitív lett több illegális drogra. Kábítószerbirtoklás miatt mindannyiukat gyanúsítottként hallgatták ki.