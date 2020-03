Életfogytiglanit kértek a férfira, aki megölt egy fiatal prostituáltat, majd testét napokig az autójában tárolta

Vádat emelt az ügyészség az ellen a mátészalkai férfi ellen, aki 2018 decemberében megkéselt egy nyíregyházi eladónőt, majd napokkal később előkerült egy fiatal prostituált holtteste a rendőrkapitányság udvarára szállított autójának csomagtartójából. A férfi utóbb beismerte, hogy ő ölte meg a 21 éves prostituáltat, akit 10 napig eltűntként keresett családja. A letartótatása után a rendőrség több emberen elkövetett emberölési kísérlet, illetve egy 30 millió forintos sikkasztási ügy miatt is nyomozni kezdett. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség közleménye alapján ebből a tényleges vádak az alábbiak lettek:

nyereségvágyból, több ember sérelmére elkövetett emberölés, kifosztás és lőfegyverrel visszaélés .

Ezért rá vele szemben életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozták azzal, hogy legkorábban 35 év múlva vizsgálja meg a bíróság azt, hogy a vádlott feltételes szabadságra bocsátható-e.

Fotó: Police.hu A férfi elfogása után

A közleményből kiderül, hogy a férfi 2017 elején elveszítette a munkáját, ezért anyagi gondjai voltak. Ezt azonban titkolta a vele élő édesapja elől, sőt naponta elindult otthonról, mintha munkába menne. Ilyenkor a megyében autózott, gépkocsijában olvasgatott, és több prostituált szolgáltatását is igénybe vette.

2018. november 16-án, az egyik kisvárdai áruház parkolójában felajánlotta neki szolgáltatásait az ott prostituáltként dolgozó fiatal lány. Autóval egy közeli földútra mentek, ahol „a szolgáltatás közben ismeretlen okból vita támadt” közöttük. Ekkor a férfi az autója ajtajában tárolt, 20 cm pengéjű konyhakéssel többször mellkason és fejen szúrta a nőt, aki a helyszínen elhunyt. Ezután elvette áldozata pénzét, majd a holttestet fóliába csomagolta, autója csomagtartójába tette, és a lakására vitte. A rendőrség 10 nap múlva találta meg a holttestet a csomagtartóban.

A férfi pár nappal később, 2018. november 22-én délben az egyik nyíregyházi ruhaboltba ment azért, hogy pénzt szerezzen. Úgy tett, mint aki vásárolni szeretne, majd amikor az eladó a pénztárgépbe beütötte a termékek árát, odalépett hozzá, és engedély nélküli pisztolyával leütötte a nőt, aki ezután a földre esett.

A férfi ekkor ráült a fekvő eladóra, a pisztolyt pedig a fejéhez szorította. Elővette a korábban is használt kését, amivel többször megszúrta az eladó hasát, combját. Ekkor ért a bolt elé egy férfi, aki a kirakatot verve elriasztotta a támadót, így értékek nélkül távozott a helyszínről. Az eladónő életét csak a gyors és szakszerű orvosi ellátás mentette meg, de sérülései így is 2 hónap alatt gyógyultak. A mátészalkai férfit másnap a lakásán fogták el, őrizetbe vették, azóta is letartóztatásban van.