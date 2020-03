Koronavírus: a legfontosabb tudnivalók röviden

Milyen tünetei vannak az új koronavírus fertőzés miatt kialakuló betegségnek (Covid-19)?

Láz, köhögés, légszomj, izomfájdalom, fáradékonyság. A tünetek az esetek 80 százalékában enyhék, legfeljebb szokásos megfázásnak, náthának tűnnek köhögéssel, orrfolyással, esetleg lázzal. A fertőzöttek 20 százalékánál alakulnak ki súlyos tünetek. Ekkor tüdőgyulladás, heveny légzési elégtelenség, szepszis (vérmérgezés), keringési vagy több szervi elégtelenség is felléphet. Jelenleg influenzajárvány is van Magyarországon, amelynek tünetei hasonlóak a koronavírus-fertőzéshez.

Kik a leginkább veszélyeztetettek?

Azoknál a betegeknél alakul ki gyakrabban súlyos, akár életveszélyes állapot, akik valamilyen krónikus alapbetegségben, például magas vérnyomás betegségben, szív- és érrendszeri betegségben, cukorbetegségben, májbetegségben, légzőszervi betegségben, daganatos betegségben szenvednek. Az eddigi adatok szerint a halálozás legnagyobb eséllyel a 60 év feletti korosztályt, azon belül is különösen a 80 évnél idősebbeket sújtja.

Miért veszélyes az új koronavírus, ha a tünetek a legtöbb embernél nem súlyosak?

Miután új vírusról van szó, erre egyik ember immunrendszere sem készült fel. Védőoltás és gyógyszer egyelőre nincs, ezért a szervezet védekezőképességén múlik a betegség kimenetele. Ha sok fertőzött lesz, sok ember halhat meg. Mindez súlyos terhet róhat az amúgy sem túl jó állapotban lévő hazai egészségügyi rendszerre, amelynek így nem lesz elég kapacitása ellátni más betegségeket. A karanténok, az áruszállítások leállítása, a munkából kieső sok ember súlyos gazdasági visszaesést okozhat.

Hogyan terjed a vírus?

A vírus leginkább cseppfertőzéssel terjed: köhögéssel, tüsszentéssel, kilégzéssel kerül a környezetbe, majd a közelben tartózkodó másik emberre.

Mennyire fertőznek a tárgyak vagy a felületek például a tömegközlekedési járműveken?

Egyelőre nem ismert, hogy pontosan mennyi ideig marad fertőzőképes a vírus a felületeken, de az egyszerű fertőtlenítőszerek elpusztítják a kórokozót. Annak alacsony a kockázata, hogy egy fertőzött személy által beszennyezzen tárgy, felület, áru, külföldről rendelt termék fertőzzön. Itt is fontos azonban, hogy a tárgyakkal érintkezés után ne érintsük meg kezünkkel az arcunkat, a szánkat, az orrunkat. Bővebben: mire kell figyelni a tömegközlekedésben?>>>

Mennyire kaphatom el a vírust, ha egy légtérben vagyok egy fertőzött emberrel, például együtt utazunk?

Ha egy légtérben, de 2 méteren kívül van a fertőzött ember, és 15 percnél rövidebb ideig voltak együtt, alacsony a kockázata a fertőződésnek. Ha egy repülőn, buszon, vagy vonaton utazunk egy fertőzött emberrel, akkor a 2 ülésnyi távolságon belül ülő emberek számítanak veszélyeztetettnek.

Hogyan lehet védekezni az ellen, hogy elkapjuk fertőzést?

Mosson alaposan kezet szappannal és használjon legalább 60 százalékos alkoholtartalmú kézfertőtlenítőt munkahelyre, iskolába vagy hazaérkezés után, tömegközlekedés után, ételkészítés előtt, étkezés előtt és a WC használata után. Ha köhög vagy tüsszent, használjon papír zsebkendőt, és azonnal dobja ki a szemetesbe, majd mosson/fertőtlenítsen kezet! Ha nincs zsebkendője, ne a kezébe, hanem a könyökhajlatába tüsszentsen. Az egyik legfontosabb tanács: a kezével ne nyúljon a szájába, a szemébe, az orrába vagy az arcához. Kerülje a zsúfolt tömegközlekedési eszközöket, és az olyan helyeket, ahol sok ember van egymáshoz közel. Felmosáshoz, takarításhoz is használjon fertőtlenítő tisztítószert. Szellőztessen gyakran. Kerülje az érintkezést a lázas betegekkel.

Terjedhet a fertőzés a pénzzel?

Ahogy írtuk, egyelőre nem tudni, mennyi ideig életképes a vírus a különböző felületeken. Kínában ezért elővigyázatosságból két hétre visszatartották és fertőtlenítették a bankjegyeket. Hasonló lépést tett a Magyar Nemzeti Bank is: a bankjegyeket a pihentetés után zsugorfóliázzák, és egy 160-170 Celsius-fok hőmérsékletű alagúton küldik át.

Kell maszkot hordani?

A maszk önmagában nem elegendő a fertőzés megállításához. Elsősorban az orvosoknak, ápolóknak van szükségük rájuk, illetve a fertőzötteknek, hogy ne fertőzzenek tovább. Akik nem tudják, hogyan kell szakszerűen viselni a maszkot, hajlamosak folyton az arcukat piszkálni. Ezzel akár még növelhetik is a vírus terjedését, és a saját kezükkel juttatják be a légutaikba a kórokozót.

Jelent veszélyt a vírus a magzatra?

Jelenleg semmilyen adat nincs arról, hogy az új koronavírusnak magzatkárosító hatása lenne. Amennyiben ön várandós, tartsa be az influenzaszezonban szokásos óvintézkedéseket. Mosson gyakran kezet, használjon alkoholos kézfertőtlenítőt, kerülje a zsúfolt tömegközlekedési eszközöket.

Ha nincsenek tüneteim, de tartok tőle, hogy elkaptam a fertőzést, hol végeztethetek laboratóriumi tesztet a koronavírusra?

Erre nincs lehetőség. Jelenleg kizárólag akkor végezhető laboratóriumi kivizsgálás, ha a jellemző tünetek mutatkoznak, és a járványtani kockázat is fennáll. Tünetmentes emberek szűrővizsgálata a magyar egészségügyi hatóságok szerint nem indokolt.

Mennyi a fertőzés lappangási ideje?

Általában 5-6 nap (2-12 nap) a lappangási idő. A fertőzőképesség akkor a legnagyobb, ha tünetek is jelentkeznek, de jelenlegi ismereteink szerint nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy fertőzőképesség előfordulhat a megbetegedés kezdete előtt is. Valószínűleg a tünetek súlyosságával arányos a fertőzőképesség.

Hova fordulhatok és mit tegyek, ha a tüneteket észlelem magamon?

Ha az új koronavírus okozta megbetegedés tüneteit tapasztalja, és találkozott olyasvalakivel, akitől elkaphatta a fertőzést, ne menjen el orvosi rendelőbe, hanem hívja a háziorvosát, az ügyeletes orvost, a mentőszolgálatot vagy a Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható zöldszámait: 06-80-277-455 vagy 06-80-277-456. A szakemberek telefonon megerősíthetik vagy kizárhatják a fertőzés gyanúját. Ha nem súlyosak a tünetei, első lépésben azt javasolják, hogy maradjon otthoni karanténban.

Mi van, ha súlyosak a tünetek?

Ha súlyosak a tünetei vagy olyan alapbetegségekkel küzd, amelyek veszélyesek lehetnek, de még nem igazolták a fertőzést, a területileg illetékes kórház infektológiai osztályán különítik el. Ha igazolták a fertőzést, akkor a mentőszolgálat a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetébe szállítja elkülönítésre és kezelésre.

Ha fertőzött vagyok, el kell mondanom, hogy kit fertőzhettem meg?

Igen. A helyi kormányhivatal járványügyi illetékese kérdezi ki ilyenkor az embert. A fertőzöttnek el kell mondania, hol járt és kikkel került szoros közelségbe az utóbbi időben a tünetek megjelenése óta, illetve az azt megelőző két napban. A hatóságok először a magas veszélyeztetettségű személyeket kutatják föl és őket izolálják. Ők jellemzően családtagok, partnerek, illetve azok, akikre a fertőzött ráköhögött, rátüsszentett.

Mi van, ha egy igazoltan fertőzött ember nem hajlandó karanténba vonulni?

Aki nem tartja be a járványügyi intézkedéseket, az bűncselekményt követ el. Fertőzés esetén súlyos testi sértést, ha pedig a fertőzött meg is hal, akkor halált okozó súlyos testi sértést követ el. A kórházi karanténba ezért akár hatósági eszközökkel is kényszeríthetnek minket. Akkor is hívják a rendőrséget, ha valaki önkényesen elhagyja az izolációt. Mindez adott esetben gyerekekre is vonatkozik, akár szülői beleegyezés nélkül is. A teljes körű tájékoztatáshoz ugyanakkor minden karantén alá helyezettnek joga van. Bővebben itt olvashat a karanténról >>>

Mit kell tennie a munkahelyén, és mit kell tenniük a cégeknek?

Ne utazzon külföldre. Ha ez elkerülhetetlen, és fertőzött területen járt, jelentse be munkahelyén. Ha ez megoldható, visszatérve otthonról dolgozzon. Ha az egészségügyi hatóságok karantént rendelnek el egy területen, és ezért nem tud dolgozni (otthonról sem), akkor a munka törvénykönyve szerint erre az időre nem jár munkabér. A cégek kötelesek fertőtlenítőket, maszkokat biztosítani a munkavégzés helyén. Pusztán félelemből a dolgozó nem tagadhatja meg a munkavégzést. Bővebben a járvány munkajogi kérdéseiről>>>

Hol tájékozódhatok?

Ide kattintva láthatja a magyar kormány koronavírussal kapcsolatos hivatalos oldalát. A Nemzeti Népegészségügyi Intézet honlapját itt találja, és itt olvashatja el a hazai eljárásrendet a koronavírussal kapcsolatban. Ezen a folyamatosan frissülő térképen követheti, mely országokban terjedt el a fertőzés.

(Borítókép: Egy németországi kórházban mintát vesznek a látogatóktól, ennek a menetét mutatja be egy orvos. Fotó: Alex Grimm / Getty Images)