Össze-vissza beszélnek az idős koronavírusos férfi fiáról

Az ötödikként regisztrált, súlyos beteg magyar koronavírusos férfi nem találkozott a fiával – mondta az országos tisztifőorvos kedden az operatív törzs sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília kijelentése több szempontból is ellentmondásos. Egyrészt korábban ők nyilatkozták azt, hogy az idős férfit a fia fertőzhette meg, másrészt a jelenleg Svédországban tartózkodó férfi az Indexnek korábban is elmondta, és most is megerősítette: miután február közepén Magyarországra érkezett Franciaországból,

sokszor találkozott az édesapjával.

Az ügy előzményei szombatig (március 7.) nyúlnak vissza, akkor jelentették be, hogy diagnosztizálták az ötödik koronavírus-fertőzöttet Magyarországon, egy 70 éves, magyar, súlyosan beteg férfit, akit jelenleg a Szent László Kórházban ápolnak. A beteget a hivatalos tájékoztatás szerint a fia fertőzhette meg.

Az idős férfi fia azonban az Indexnek elmondta: a bejelentés előtt több mint egy héttel a háziorvosa őt már beküldte a Szent László Kórházba koronavírus-gyanúval, ahol meg is vizsgálták, majd hazaküldték, de nem biztos benne, hogy a koronavírustesztet is elvégezték rajta. Azóta az édesapja már nincs eszméleténél, és édesanyjáról is kiderült, elkapta a vírust.

Az esetet bemutató cikkünk megjelenése után Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház osztályvezető főorvosa hétfőn elismerte, hogy az idős férfi fiát február 27-én valóban kivizsgálták a kórházban, ahová tényleg koronavírus-gyanúval küldték be, de koronavírustesztet nem végeztek rajta, pár óra után hazaengedték. Szlávik azt mondta: az akkor érvényes protokollok szerint a Svédországból hazalátogató férfit az orvos szabályszerűen vizsgálta ki, Franciaország pedig – ahonnan az idős férfi fia február 17-én érkezett Magyarországra – akkor még nem számított olyan területnek, ahol járvány dúl.

(Franciaországban a vírus már január 24-én megjelent, az első eseteket Bordeaux-ban és Párizsban regisztrálták, február 15-én pedig megírtuk, hogy Franciaországban meghalt egy fertőzött ember. A magyar férfi február 14. és 17. között volt Párizsban.)

Müller Cecília a keddi sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy komoly kutatómunka zajlott a Dél-pesti Centrumkórházban, majd pedig a Bajcsy-Zsilinszky kórházban is, hogy a 70 éves fertőzött kapcsolatait felderítsék. Némelyik esetet nem könnyű felderíteni, mert a külföldi kapcsolatoktól kezdve itt számos tényező felmerül – mondta a tisztifőorvos, aki hozzátette: a vizsgálat azt állapította meg, hogy a fiú, aki külföldön járt, egyáltalán nem találkozott az apjával, csak az anyjával.

Müller szerint a beteg a Bajcsy Kórházban nem fertőződhetett meg, mert onnan tünetmentesen jött ki a műtét után. Felesége két napig látogatta a férjét, akkor sem jelentkeztek tünetek. Ezután kezdett lázas lenni a férfi, majd a Szent László kórházban állapították meg a koronavírus jelenlétét – vezette le Müller Cecília.

Kedden, a sajtótájékoztató után felhívtuk a jelenleg Svédországban tartózkodó férfit, aki ismét megerősítette, hogy február 17-ei Magyarországra érkezése után találkozott az édesapjával, sőt, ott lakott szülei lakásában. Az idős férfi krónikus betegsége miatt pár napot a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban töltött, ahol meg is műtötték. Oda a fia nem ment be, de előtte és utána szinte mindennap találkoztak.