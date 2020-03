Négyszeresére ugrott egy gyógyszer forgalma, amiről elterjedt, hogy hat a koronavírus ellen

Márciusban rövid időn belül négyszeresére emelkedett a klorokin hatóanyagtartalmú gyógyszer iránti kereslet, így a gyógyszert jelenleg azok sem tudják beszerezni, akik eddig rendszeresen használták. A váratlan hiány oka az lehet, hogy a hírek szerint a klorokin hatásos lehet a koronavírus ellen. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet megerősítette az Index információját. Közlésük szerint előfordulhatott, hogy szórványosan kifutottak a készletek, de ezek pótlása folyamatos, és épp kedden érkezett az országba egy újabb szállítmány.

Az Index egyik olvasójának betegsége miatt naponta kell szednie bázisterápiaként a klorokin tartalmú gyógyszert, de az jelenleg nem beszerezhető. Olvasónk hétfőn személyesen 10 gyógyszertárban volt, sehol sem volt a gyógyszerből. Ezután felhívott további 15 gyógyszertárat, mindenhol azt a választ kapta, hogy nincs készlet, és a beszállítók sem tudják, mikorra lesz utánpótlás. Olvasónk szerint a hiány összefüggésben állhat azokkal a hírekkel, hogy a készítmény hatásos lehet a koronavírus ellen.

A gyógyszert eredetileg malária ellen alkalmazták, de az utóbbi időben inkább a szervek gyulladását okozó krónikus autoimmun-betegség, a lupusz vagy a rheumatoid arthritis kezelésére használják. A Kínában kitörő új koronavírus járvány idején Marc van Ranst, a belgiumi Leuven egyetemének virológusa hívta fel arra a figyelmet, hogy az 1934 óta ismert olcsó gyógyszer hatásos lehet a koronavírus ellen is.

A belgiumi virológusok a 2002-2003-as SARS-járvány lecsengése után 2004-ben végeztek teszteket a gyógyszerrel. Bár beteg már nem volt, akin kipróbálhatták volna, azt állapították meg, hogy a készítmény hatásos lehet a súlyos akut légzőszervi szindróma (SARS) ellen.

A SARS is a koronavírus egyik válfaja volt, és a most a világban terjedő vírus (SARS-CoV-2) is az. A szert kínai orvosok is alkalmazták az ottani betegeken. Az olcvsó gyógyszer (Magyarországon egy doboz ára 763 forint) paradox módon enyhíti a szervezet immunválaszát, és így javíthat a betegek állapotán, de a végleges klinikai vizsgálatok eredményei még nincsenek meg az alkalmazhatóságára.

Rövid időn belül a kereslet a szokásos havi fogyást figyelembe véve a négyszeresére nőtt. A megnövekedett kereslet miatt előfordulhatott, hogy szórványosan kifutottak a készletek, azonban ezek pótlása folyamatos - közölte kérdésünkre az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézethez (OGYÉI).

Az OGYÉI szerint az ellátás biztosított. Éppen kedden érkezett be az országba egy átlagos havi fogyásnak megfelelő készlet, így a két hazai nagykereskedő közül az egyiknél már a napokban, a másiknál pedig rövid időn belül elérhető lesz a készítmény. Az OGYÉI hangsúlyozza: a gyógyszerügyi hatóság szerepe az ellátás koordinálása, a gyógyszerkészletekkel való gazdálkodás a gyógyszerpiaci szereplők tevékenységén múlik.