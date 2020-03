Koronavírus: az operatív törzs szerdai tájékoztatója

Az operatív törzs szerdai ülését követően sajtótájékoztatót tart, melyet élőben közvetítünk.

Az operatív törzs javaslatairól és a döntésekről Gulyás Gergely azt mondta, a rendszerváltás óta ilyenre nem volt szükség, "példátlan" helyzet van most: egyedi megbetegedések vannak, csoportos megbetegedések, gócok is kialakulhatnak, de Magyarországon még nincs ilyen, valamint tömegessé is válhat.

A kormány szakemberekkel folytatott megbeszéléseket, uniós országokkal is, minden lépést egyeztetnek, különösen Szlovéniával és Ausztriával. Ahhoz ugyanis, hogy Olaszországból terjedő fertőzést akadályozni tudják, ezzel a két országgal kell együtt dolgozni.

A következő órákban és napokban kormányrendeletek fognak megjelenni, amik egyértelműen tisztázzák majd a helyzetet Gulyás szerint.

A szerda reggeli adatok szerint már tizenhárom koronavírusos eset van Magyarországon , miután a Debrecenben élő brit férfi egy kontaktjánál, egy magyar nőnél mutatták ki az új koronavírus-fertőzést. A nő már napok óta a Szent László kórházban van elkülönítve. A tájékoztató honlap szerint a tizenhárom mellett 69-en vannak karanténban, és 609 mintát vettek le eddig.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban arról beszélt a köztévének, hogy szerdán rendkívüli intézkedéseket fogadhat el a kormány. Az operatív törzs veszélyhelyzet elrendelését javasolta, így például azt, hogy a száz főnél nagyobb beltéri rendezvényeket tiltsa meg. A veszélyhelyzet elrendelése lehetővé teszi azt is, hogy házi karanténokat is ki lehessen hirdetni. Az osztrákokkal egyetértésben a határok lezárását is elrendelhetik az Olaszországból érkezők előtt. Az onnan hazaérkező magyarok természetesen hazajöhetnének, de automatikusan karanténba kerülnének.

A magyarországi koronavírusos fertőzések