MOK: Nincs megfelelő védőfelszerelésük az egészségügyben dolgozóknak

A sebészi maszk nem alkalmas a védelemre, egy beteget vizsgáló, ellátó orvost nem óv meg a koronavírustól, jelentette ki Kincses Gyula. A Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke és vezetőtársai közös sajtótájékoztatón figyelmeztettek arra, hogy az egészségügyi dolgozók megfelelő védelme nélkül nem lesz képes kezelni a járványt az állami betegellátás, és jelenleg egyáltalán nem állnak rendelkezésre az orvosok, nővérek, szakdolgozók védelméhez szükséges eszközök.

Kincses emlékeztetett, a kamara éri el a legtöbb orvost Magyarországon a legkönnyebben, éppen ezért örömmel részt vennének a koronavírus elleni felkészülésben is. Egyetlen alkalommal ugyan meghívták a kamarát az operatív törzs ülésére, van tehát valamiféle párbeszéd a kormánnyal, de kijelentette:

a kamara szeretne együttműködni a kormányzattal, ám ehhez komoly kormányzati szándék is kell.

Noha úgy tűnik, hogy ez a járvány ügyében megvan, ugyanakkor fontos figyelmeztetniük a lakosságot, jelenleg nem állnak rendelkezésre a megfelelő feltételek a magyar egészségügyben dolgozók biztonságos munkavégzéséhez. Úgy fogalmazott, az az alapállásuk, hogy az egészségügy a kiélezett helyzetben is teszi a dolgát, de ugyanezt várják el a kormánytól is. Mint többször megismételte:

Biztosítsa a kormány a megfelelő védelmet az egészségügyi dolgozók számára. (...) A sebészi maszk nem alkalmas a védelemre, csak a fertőzés továbbadását akadályozza, de a kezelőorvosok védelmét nem.

Kincses szerint ugyanis jelenleg sem a háziorvosok, sem az akut betegellátásban részt vevő más orvosok és egészségügyi szakdolgozók védelme nem kielégítő, sőt, lényegében egyáltalán nincs is ilyen, hiszen minden szinten hiánycikkek a védőfelszerelések.

A büntetés-végrehajtási (bv) intézményekben gyártott egyszerű sebészi maszkokon kívül ugyanis egyelőre semmilyen speciális védőfelszerelés nem áll rendelkezésre megfelelő számban sem az alapellátásban, sem a legtöbb intézményben, így éppen a betegellátásban részt vevők váltak a legveszélyeztetettebbé. Hiába van lélegeztetőgép, ha nincs megfelelő személyzet

– fogalmazott a kamarai elnök, hozzátéve, hogy ez a rendkívüli helyzet is indokolja, hogy a kormány biztosítsa a megfelelő munkakörülményeket és bért az egészségügyi dolgozók számára, mert nemcsak a mostani személyzet életben- és biztonságban tartása, hanem a szakmában való megtartása is létszükségletté vált, amit éppen a koronavírus okozta fenyegetés mutat meg.

Ezért kérik, hogy az általuk tett, éppen a napokban tárgyalt bérjavaslatot a kormány fogadja el. „Az önként vállalt többletmunka felmondása nem sztrájk, az egészségügy dolgozói mindenben eleget tesznek a kötelességüknek” – jelentette ki, hozzátéve: a kamara tovább folytatja a bérharcot, és a bértárgyalásokon ezekben a nehéz időkben is kiállnak az emelési javaslatuk mellett.

A járvány alatt az orvosi kamara semmilyen olyan akciót nem indít, amely az ellátást veszélyezteti, de a kiélezett helyzet ellenére az önkéntes túlmunka felmondásáról szóló orvosi nyilatkozatok letétbe helyezést a mai napon elkezdjük

– tette hozzá Kincses, többszöri kérdésre ugyanakkor tisztázta, hogy nem fenyegetnek, csakhogy éppen a mostani, még nem országos járványt jelentő, de a világjárvány közelsége miatt kiélezett helyzetben, a frontvonalban dolgozók áldozata mutatja meg, mennyire indokolt a kérésük.

És hogy melyek azok a körülmények, amelyek a továbbiakban tűrhetetlenek, hiszen sebezhetővé teszik az egész országot? A konkrétumokról szólva Lénárd Rita kamarai alelnök szerint a háziorvosok ötven darab sebészi maszkot kaptak, ami őket nem védi, holott az alapellátásban dolgozó szakemberek korfája alapján nemcsak kifejezetten veszélyeztetettek, de jelenleg a legtöbb orvos-beteg találkozást is ők bonyolítják – ami életveszély.

A magyar háziorvosok 50 százaléka ugyanis 60 év feletti.

Lénárd kérdésre azt is tisztázta:

A védőeszközök egész Európában hiányoznak, de az orvosi visszajelzések alapján sem a háziorvosoknál, sem a kórházi osztályokon nem áll rendelkezésre az a maszk, amely a viselőjének nyújt védelmet.

Hiány van az alapanyagokból is, amelyekből érdemi védőfelszerelést lehetne gyártani akár országon belül, korábban ugyanis a legtöbb ilyen eszközt Kínából importálták. Nem kezdődött meg ezek beszerzése időben, a kínai légiforgalmi korlátozások pedig nemcsak az ottani drámai helyzetben, hanem azon felül is szinte lehetetlenné teszik a legalapvetőbb védőöltözetek és eszközök megszerzését a magyar hatóságok és elsősorban az egészségügyi intézmények számára.

A kamarai alelnök hiányolta a lakosság tájékoztatását is, a MOK ezzel kapcsolatban a honlapjáról letölthető tájékoztatót, valamint az orvosoknak folyamatosan feltöltött szakmai anyagokat is kiemelte, ugyanakkor a lakosság megfelelő információkkal történő ellátását egyértelműen kormányzati feladatnak tartják.

A kamara elnökségi tagjai egyaránt arról beszéltek, hogy eddig is bizonytalan volt a betegellátás a létszámhiány és a dolgozói elégedetlenség miatt, a mostani helyzetben azonban a szakemberek nemcsak veszélyeztetettek és a biztonságukat nem garantáló körülmények között dolgoznak, hanem mára egyenesen

az a helyzet állt elő, hogy idős, sokszor beteg kollégákat küldünk a frontvonalba megfelelő védőeszköz, védelem, megfelelő felszerelés nélkül.

Svéd Tamás, a MOK titkára szerint nem a műszerek száma, hanem az egészségügyi dolgozók hiánya fogja bedönteni az ellátást és így a koronavírus-járványkezelést is. Svéd szerint a ma, most érintett kórházi osztályokon rendelkezésre áll a megfelelő védőfelszerelés, de nem elegendő mennyiségben, ha pedig valóban komoly országos járvány következik be, azzal a kijelölt intézmények a jelenlegi körülmények között nem tudnak majd megküzdeni. Az ellátórendszer eddig is leterhelt volt, a fokozódó pánik pedig csak tovább növeli a veszélyt. A MOK ezért arra kéri a lakosságot, lehetőség szerint ne csak orvoshoz, máshova se nagyon induljanak el.

Azaz maradjanak otthon, és a háziorvosokkal szükség szerint telefonon tartsák a kapcsolatot, ezzel is védve a frontvonalban dolgozó kollégákat.

A MOK alelnöke, Álmos Péter is ismertette a bérjavaslatuk megalapozottságát alátámasztó kutatást, amelyből nemcsak az derült ki, hogy az orvosok, elsősorban a háziorvosok korfája, de a munkakörülményeik is kifejezetten veszélyeztetetté teszi őket, főként úgy, hogy a kötelezően előírton túl jelentős mennyiségű túlórát vállalnak.

Kincses Gyula szerint összefogásra van szükség ahhoz, hogy az egészségügyre nehezedő nyomás ne roppantsa meg az ellátást, ezért kérik a kormányt, hogy a védelemhez, a megfelelő járványügyi felkészüléshez, a betegellátáshoz, a kieső bevételek pótlásához szükséges döntéseket mihamarabb hozzák meg, és hivatalosan tájékoztassák a lakosságot arról, hogy inkább senki se menjen sehova, a felesleges orvos-beteg találkozásokat mindenki kerülje el. Kincses szerint Magyarországon ma nincs járvány, de a jelenlegi felkészüléssel azt nem is tudná kezelni a kormány. A kamara elnöke hozzátette, arra kaptak egyértelmű ígéretet, hogy ha járvány lesz, akkor nem az alapellátásra terhelik majd a betegtömeget.

Az Index kérdésére a MOK vezetése azt mondta, felelősséget éreznek a lakosság és a kollégáik egészségéért, de „sajnos egyirányú elérésük van”, azaz ők tudnak tájékoztatni, ellenben feléjük senkinek sincs tájékoztatási kötelezettsége.

Éppen ezért nem tudnak arról, hogy konkrétan van-e koronavírus-gyanús, esetleg azzal vizsgált orvos kolléga, például a Szent László Kórházban megfigyelés alatt tartott 16 egészségügyi dolgozó között vagy a Bajcsy zsilinszky kórház dolgozói között.

Kincses kérdésünkre azt is mondta, arról sem kaptak semmilyen információt, hogy valóban veszélyeztetetté vált-e az ötödik koronavírusosként diagnosztizált 70 éves férfi műtétje nyomán egy komplett orvosi csapat a Bajcsy kórházban, vagy éppen annak urológiai osztályán, valamint arról sem kaptak tájékoztatást, hogy megtörtént-e az érintett egészségügyi dolgozók védelmében szükséges összes vizsgálat, óvintézkedés.

(Borítókép: Dr. Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke beszél a sajtótájékoztatón. Fotó: Bődey János / Index)