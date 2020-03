1500 százalékkal drágult a szájmaszk a patikákban

Egy hónappal ezelőtt, amikor még leginkább csak a kínai koroanívrus-járvány híreit olvastuk, körülbelül 50 forintért lehetett venni egy egyszerű sebészi arcmaszkot a patikában. Ezt nemcsak egészségügyi dolgozók használják. Sok olyan beteg van, akinek legyengült az immunrendszere, ezért orvosa azt ajánlja, viseljen az utcán, nagyobb embertömegben vagy a tömegközledésben szájmaszkot.

Ezek a betegek most nagyon nehéz helyzetben vannk. Ha egyáltalán tudnak arcmaszkot venni a patikában, megdöbbenve tapasztalják, hogy az árak az égig szöktek.

Három éve csontvelő transzplantáción estem át. (...) Azóta a munkahelyen és emberek között maszkot és cérnakesztyűt hordok, így élek teljes életet. Ma (hétfőn) voltunk a patikában, ahol ismerős patikus elmondta: nincs maszk (persze kézfertőtlenítő és szappan sincs), mert ők is nettó 800 forintért tudják rendelni darabját! 800 Ft/maszk!

A beteg a maszkot 50 darabos kiszerelésben szokta vásárolni.

Mindez magyarul azt jelenti, hogy most egy 50 darabos doboz 40 000 forintba kerül. Az áremelkedés tizenhatszoros.

Hasonló helyzetről számolt be egy másik olvasónk is. Ő az egyik tököli bevásárlóközpont gyógyszertárában tudott venni néhány maszkot venni. Ennek az ára is 800 forint volt darabonként.

A gyógyszertáros állítása szerint ugyanez a maszk 50 Ft volt a koronavíros járvány előtt. Most a beszerzési ára 600 Ft, ők pedig 800 Ft-ért adják, személyenként maximum 5-öt.

Egy vidéki patika vezetője kérdésünkre azt mondta: náluk is alig lehet kapni szájmaszkot a koronavírus járvány kitörése óta. Korábban kaptak a büntetésvégrehajtási intézetben gyártott készletből. Ennek ára még viszonylag normális volt: egy darab 78 forintba került. A készletből egy vásárlónak pk is csak 4-5 darabot adtak ki. Azóta sokat változott a helyzet:

Az egyik nagykereskedő legutóbbi 45 000 forintért akart eladni nekünk egy 100 darabos sebészeti szájmaszk csomagot.

A sebészi szájmaszkok jelentős drágulása az operatív törzs keddi tájékoztatóján is felmerült. Lakatos Tibor ezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője annyit mondott: a büntetés-végrehajtási intézetek három műszakban készítik a maszkokat, ez okozhat áremelkedést.

Kérdéseinkkel szerdán reggel megkerestük a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát. Várjuk válaszukat.

Február végén Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta: 1 millió 200 ezer szájmaszk van, amelyeknek a gyógyszertárakba való eljuttatásáról az operatív törzs gondoskodik. Gulyás azt mondta: Magyarországon napi 25 ezer maszkot készítenek. Előfordulhat, hogy maszkot nem lehet kapni néhány helyen, de az operatív törzs gondoskodni fog arról, hogy a lehető leggyorsabban eljuttathassák a maszkokat a gyógyszertárakba.

A Magyar Orvosi Kamara szerdai sajtótájékoztatóján azt kifogásolták, hogy a sebészi szájmaszk nem alkalmas az orvosok és egészségügyi dolgozók védelmére. A maszk csak a fertőzés továbbadását akadályozza, de a kezelőorvosok védelmét nem szolgálja.

Az interneten rendelhető a drágább és hatékonyabb FFP2 és FFP3 maszk is, amelyet nemcsak az egészségügyben, de az építőiparban is használnak. Ez a maszk eleve drágább volt: a járvány előtt 500-700 forintba került egy darab, most már 1500-2600 Ft/db áron lehet csak megrendelni. Akkor is csak 10 darabos egységekben, így a vásárlónak 26 ezer forintot kell fizetnie.

Kézfertőtlenítőből is hiány van, a szert alig-alig lehet beszerezni patikákban vagy drogériában. Az egyik patika vezetője kérdésünkre azt mondta: a baktériumokat és vírusokat is elpusztító kézfertőtlenítőből jó, ha 3-4 darabot kapnak egy nagykertől. A WHO és az magyar gyógyszerészeti hatóság (OGYÉI) honlapján közzétettek egy kézfertőtlenítő receptet, amelyet patikákban lehet elkészíteni. Amennyiben a szükséges alapanyagokat megkapják, maguk fognak fertőtlenítőszert készíteni, mondta a gyógyszerész.