Minden gazemberséget bevetett a nevelőotthon két fiatalkorú bitangja

Jogerősen 10 hónap, illetve egy éves börtönre ítélte a Pécsi Járásbíróság jogerősen azt a két fiatalkorút, akik egy baranyai lakóotthonban társaikat terrorizálták.

A bíróság közleményéből az derül ki, hogy a két fiatal egyre erőszakosabban és egyre könyörtelenebben bánt társaikkal. Az elsőrendű vádlott, C.A. a kiskorú T.K.A. sértettől elvette a kóláját és édességét, majd a tiltakozó kiskorú sértett nyaka elé tartotta a másodrendű vádlott-tól, M.L.A.-tól kapott bicskát. Egyben felszólította a kiskorút értékei és pénze átadására, illetve arra, hogy adja át a telefonját azért, hogy azon játszhasson.

Az elsőrendű vádlott nem adta át értékeit, ezért C. két alkalommal beleszúrt a kanapén ülő kiskorú sértett lábán levő műanyag papucs talpába anélkül, hogy a penge a papucson áthatolt volna. Eközben a másodrendű fiatalkorú vádlott az elsőrendű vádlottat folyamatosan biztatta, írja a bíróság.

Ezután C. a kiskorú L.K. sértetthez ment oda, el akarta venni a szemüvegét, de L.K. ellenállt, emiatt a vádlott a kisfiú jobb combján bökdösni kezdte, majd a bicskát kiskorú L.K sértett nyaka elé tartva felszólította a sértettet, hogy ha a jövőben kap zsebpénzt, azt adja át neki.

A vádban szerepel még egy eset, amely szerint a fiatalkorú vádlottak az udvaron tartózkodtak, majd a másodrendű vádlott egy 20 forintos pénzérmét dobott fel, és felszólította L.K.-t, hogy táncoljon, és az érmét 20 másodpercen belül keresse meg. Amikor a sértett megtagadta, az elsőrendű vádlott megfenyegette, hogy megveri, "ezért a sértett a pénzérmét keresni kezdte".

Eközben az elsőrendű vádlott felszólította kiskorú T.K.A sértettet, hogy azonnal adja át a telefonját a másodrendű vádlottnak, különben elveszi, illetve eltöri a bordáját. A telefont T. odaadta amásodrendű vádlottnak, aki telefonon rögzítette, ahogy az elsőrendű vádlott a pénzérmét kereső sértettet ököllel gyomorszáján és fején megütötte, melynek hatására a kiskorú L.K. sértett összegörnyedt. A bíróság szerint "így a pénzérmét is megtalálta".

"Ezután az elsőrendű vádlott felszólította kiskorú L.K. sértettet, hogy térdeljen le, csókolja meg a földet, majd a cipőjének az orrát és a talpát is nyalja meg. Eközben a másodrendű vádlott felment a lakásotthon erkélyére, míg az elsőrendű vádlott az udvaron álló kiskorú L.K. sértettet a földre fekvésére szólította fel, és mintegy annak nyomatékosításaképpen egy ízben jobb tenyerével tarkón ütötte. Emiatt kiskorú L.K. sértett félelmében lefeküdt a földre, melyet követően őt az elsőrendű vádlott földdel megdobálta, majd felállásra szólította fel, melynek a sértett félelmében eleget is tett. Eközben a földről felálló kiskorú L.K. sértettet a lakásotthon erkélyén tartózkodó másodrendű vádlott egy órával fejbe dobta, ami miatt e sértett sírni kezdett. Erre a lakásotthon nevelője is felfigyelt, a vádlottakat a szobájukba távozásra szólította fel és értesítette a rendőrséget."

Később az elsőrendű fiatalkorú vádlott a két kiskorú sértettet a feljelentés visszavonására szólította fel, azzal, hogyha ezen kérésének nem tesznek eleget akkor megvereti őket.

A fiatalok bevallották tettüket, ezért az előkészítő ülésen C.A. elsőrendű vádlottat 2 rendbeli kényszerítés bűntettében és 2 rendbeli kényszerítés hatósági eljárásban bűntettében, míg fiatalkorú M.L.A. másodrendű vádlottat 2 rendbeli kényszerítés bűntettében, mint bűnsegédet bűnösnek mondta ki a bíró. A bíróság a szabadságvesztés végrehajtását mindkét vádlott vonatkozásában 1 év 2 hónap próbaidőre felfüggesztette, egyúttal a vádlottak pártfogó felügyeletét, valamint Közösségi Foglalkoztatóban való részvételét rendelte el.