Nem hatják meg a kaposmérői polgármestert a központi tiltások, és megtartja a megemlékezést

Újabb polgármester kerekedett felül a koronavírus által kiváltott korlátozásokon, és Szekszárd, valamint Balatonfüred után a Somogy megyei Kaposmérő polgármestere is úgy döntött, megtartják a március 15-i megemlékezést.

A korábban fideszesként, legutóbb függetlenként induló Prukner Gábor polgármester a Facebookon értesítette a falu lakosságát. A karakán beleállásnál talán csak az indoklás zavarba ejtőbb, amikor a polgármester azt írja, hogy az ünnepség megrendezésével szeretne tiltakozni, „az aránytalan és észszerűtlen jogi korlátok bevezetése ellen.”

Fotó: kaposmero.hu Prukner Gábor

Bár reményét fejezte ki, hogy nem egyedül fog részt venni a megemlékezésen, hiányolja a sorsközösség felvállalását a diákok részéről, amikor azt írja,

sajnálattal veszem tudomásul, hogy iskolánk tanulóit központilag tiltják el az ünnepségeken való részvételtől megfeledkezve a közösségek önrendelkezési jogáról. Természetes én nem tehetem és nem teszem senkinek kötelezővé az ünnepségen való részvételt. De hiszem, hogy egy generációt sem foszthatunk meg a méltó megemlékezés lehetőségétől. Nemzeti érzelmű emberként hiszem, hogy a mai kor hősei azok lesznek, akik ezen az ünnepségen való részvételükkel kinyilvánítják, hogy a 48-as hősök ennél többet érdemelnek.

A polgármester two in one jegyében nemcsak megemlékezik, hanem a megemlékezéssel együtt tiltakozásra is felhasználja a megemlékezést, és "szeretnék tiltakozni a kommunikáció rendszer színtű tömegbefolyásolása, és az internetes népbutító felületek terjedése ellen. Szeretném, ha a Kaposmérői emberek megmaradnának a valóság talaján és nem a valóság-show színvonalán élnék az életüket.”

