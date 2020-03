Védőfelszerelés nélkül ápolták a koronás beteget napokig a Jánosban, de nem tesztelik a dolgozókat

A 444 megtalálta azokat a kórházi dolgozókat, akik kapcsolatba kerültek a korábban János kórházban kezelt, koronavírusosnak bizonyult beteggel. Az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján az illetékesek nem válaszoltak arra a kérdésre, hogy a kórház dolgozói megfelelő védőfelszerelést kaptak-e, illetve hogy tesztelték-e őket, ám a portál kérdésére a dolgozók azt mondták:

A beteggel kapcsolatba került ápolók és orvosok nem kaptak megfelelő védőfelszerelést, azóta egyiküket sem tesztelték, és továbbra is beosztják őket munkavégzésre,

vagyis folyamatosan kapcsolatban vannak más betegekkel is. A kórházi osztályon ma fél napig úgy folyt a betegfélvétel, hogy már tudni lehetett, hogy egy ott ápolt személy koronavírusos volt.

A kórház dolgozói a 444-nek arról számoltak be, hogy a napok óta lázas beteg szombat este jelentkezett a kormány által működtetett zöld számon. Küldtek érte egy mentőt, és bevitték a Szent László Kórház koronacentrumába, ahol hosszabb időt töltött egy váróban iráni betegekkel. De aztán arra jutottak a protokoll alapján, hogy valószínűleg nem koronavírusos, mert nem járt külföldön, és nem volt kapcsolatban gyaníthatóan vírusos személyekkel. Tesztet nem végeztek el rajta, és még éjszaka a lakhelye szerint területileg illetékes János Kórházba küldték. Az esetnek mi is megpróbáltunk utánajárni, és az Indexnek egy kórházi forrás azt állította,

a Szent Lászlóban eleve rosszul kérdezték ki a beteget, nem derült ki róla ugyanis, hogy járt külföldön, pedig igazából az olasz határ mellett volt síelni.

Ezért aztán a Jánosban úgy kezelték, mint aki nem volt a határokon kívül, így nagy valószínűséggel nem koronavírusos. Kedden derült ki, hogy tüdőgyulladása is van a betegnek, ekkor a 444 szerint a Szent Lászlóból küldtek a Jánosba egy tesztet, mi azonban úgy tudjuk, volt teszt a Jánosban is, csak egy másik osztályról kellett áthozni. Csütörtökre kiderült, hogy koronavírusos, vissza is vitték a Szent Lászlóba.

Csakhogy a Jánosban

szombat éjszakától csütörtök reggelig ápolták megfelelő maszkok és védőruházat nélkül a kórház dolgozói

(de legalább más betegekkel nem kerülhetett hosszan közvetlen kapcsolatba, mert külön szobában volt). Úgy tudjuk, védőfelszerelések egyébként rendelkezésre állnak a kórházban, csak nem korlátlan mennyiségben, ezért automatikusan nem hozzáférhetőek bárki számára. A 444 információi szerint az érintett kórházi dolgozókat nem tesztelték, az igényüket a kórház vezetői azzal hárították el, hogy nem valószínű, hogy 15 percig vagy ennél tovább voltak a közelében, és ezért nem kaphat az intézmény további teszteket.

Úgy tudjuk, az is elhangzott, hogy aki tünetmentes, az nem fertőz, habár erről a tudomány jelenlegi állása szerint nem tudunk semmi biztosat (sőt, vannak kutatások, amelyek szerint éppen a tünetmentes emberek fertőzik meg a legtöbbeket). Ugyanakkor a csütörtök délutáni műszakot vivő kórházi dolgozókat este nem engedték haza, írja a 444, egyelőre az épületben kell maradniuk, miközben a beteggel szintén kapcsolatba lépett kollégáikat rendes beosztás szerint továbbra is várják dolgozni, van, akit már péntek reggelre.

A 444 kereste a kórházat és a vírussal kapcsolatos tájékoztatásban illetékes belügyminisztériumi csoportot, de a cikk megjelenésééig nem kaptak választ.

Borítókép: A Szent János kórház II. Belgyógyászatának épülete a fõváros XII. kerületében 2015-ben .MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba