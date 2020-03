Mától bárki kiválthatja hozzátartozója, barátja, ismerőse gyógyszereit Magyarországon. Az emberi erőforrások minisztere ugyanis rendeletben egyszerűsítette az e-recept kiváltásának feltételeit. A Magyar Közlönyben megjelent, Kásler Miklós által jegyzett rendelet szerint a kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben

a patikák a gyógyszer kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is teljesítik azon személy részére, aki közli a beteg TAJ-számát, és saját személyazonosító adatait is hitelt érdemlően igazolja. A patikák csupán a gyógyszert átvevő személy adatait rögzítik, és kiadják számára a rokona, barátja, ismerőse részére receptre felírt gyógyszereket.

A rendelet értelmében ez a papír alapú és az elektronikus receptek esetében is érvényes mostantól, hiszen a csütörtökön este kihirdetett rendelet ma hatályba is lépett.

Mindez jelentős könnyítés azok számára, akik sem az orvoshoz, sem a patikába nem tudnak akár karantén, akár önkéntesen vállalt (például más krónikus betegség miatti megelőzés) otthon maradás miatt eljutni a számukra szükséges gyógyszerekért.

Nem is olyan régen írtunk arról, milyen komoly akadály sokaknak, hogy januártól a 14 éven aluli gyermekek, illetve az ágyhoz kötöttek orvosságainak kiváltása az úgynevezett e-térből csak úgy volt lehetséges, ha papír vénnyel, vagy az azt helyettesítő felírási igazolással, vagy ezek hiányában meghatalmazással érkezik valaki a patikába. Kásler Miklós ezzel a döntéssel most ezt a helyzetet is orvosolta és egy olyan kiegészítő szabályt is beiktatott, amellyel az elektronikus egészségügyi nyilvántartási rendszer hibája esetén is kiadhatóvá válnak a gyógyszerek.