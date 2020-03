A rendelet ellenére szünetet hirdetett ki egy tapolcai iskola igazgatója - vállalja a felelősséget

A koronavírus miatt szerdán kihirdetett, veszélyhelyzetről szóló kormányrendelet szerint az iskolaigazgatók nem rendelhetnek el önállóan szünetet, a tapolcai Széchenyi István Baptista Középiskola igazgatója azonban ezt saját hatáskörében mégis megtette.

Ahogy a Napi.hu megírta: Szollár Gyula arról értesített mindenkit, hogy a " kialakult egészségügyi helyzetre való tekintettel 2020. március 12-13-ra óvatosságból" saját hatáskörben igazgatói szünetet rendel el.

Az igazgató döntése ellenkezhet a veszélyhelyzetről szóló, március 11-től hatályos 41/2020-as kormányrendelettel, amelyben ez olvasható: " Az összehangolt védekezés érdekében köznevelési intézményben rendkívüli szünetet az intézményvezető, a jegyző, valamint az Oktatási Hivatal nem rendelhet el."

Szollár Gyula a Facebookon ezt írja:

Iskolánkban nem volt és jelenleg sincs koronavírusos beteg. Még gyanús sem! A kétnapos tanítás nélküli munkanapot saját hatáskörömnél fogva, és nem utasításra rendeltem el. Az iskola nincs bezárva, az ügyintézések továbbra is folynak, de nem lesz ott 400 tanuló összezárva. Úgy gondolom az elkövetkező négy napban országosan sok minden változhat. Iskolánkban sok veszélyeztetett korú felnőtt is dolgozik és tanulóink sok helyről járnak be. Mindezeket figyelembe véve és mérlegelve óvatosságból hoztam meg döntésemet, amiért természetesen a felelősséget is vállalom.