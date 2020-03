Az Index cikkéből tudta meg, hogy koronavírusos lett

Valamivel később jöttek be, igen. Úgy egy órával később jött be a nővér, hogy tájékoztasson arról, hogy az én koronavírus-tesztem is pozitív lett

– mondta az Indexnek a fiatalember, akiről pénteken délelőtt közölte, természetesen név nélkül, rövid körülírással a kormányzati koronavírusportál, hogy ő az egyik újabb fertőzött. Erről az Index azonnal be is számolt, így ő a cikkünkből tudta azonosítani magát.

Ahogy ugyanis a kormányzati portálon szerepel, ő az a 27 éves magyar férfi, aki együtt volt a szintén Izraelben járt egyik magyar fertőzöttel. Méghozzá, mint azt – egyúttal neve elhallgatását kérve – elmesélte lapunknak, a lakótársáról van szó, akinek megbetegedése miatt csütörtökön kiürítették a Haller Gardens irodaház több emeletét Budapest IX. kerületében.

Valójában ráadásul hatan utaztak együtt, még a múlt héten Izraelben, Eilatban voltak öt napot, de meggyőződésük, hogy nem az üdülőparadicsomban kapták el a vírust. Aktív nyaralás volt, elfáradtak, de teljesen tünetmentesen érkeztek haza, azóta pedig forrásunk fizikailag semmiféle tünetet nem mutatott. Ráadásul nemcsak a két fiúnál, hanem egyikük velük utazó barátnőjénél is elvégezték már a tesztet, ám az egyelőre negatív lett. Mint a fiatalember elmesélte,

azt feltételezik, hogy a ferihegyi repülőtérről hazafelé köhögött valaki a tömegközlekedésen a lakótársára.

Ez persze csupán találgatás, de az biztos, hogy az érintett fiúk egyikénél sem volt semmiféle betegségtünet az utazás során, vagy közvetlenül a hazaérkezésükkor. Éppen ezért be is mentek dolgozni hétfőn és kedden is,

a lakótárs pedig csak kedden este érezte rosszul magát, addigra láza és torokfájása volt.

Szerdán reggel forrásunk ezért saját autóján vitte be a Dél-Pesti Centrumkórházba a beteg lakótársat, a tünetek alapján ugyanis már ők is a fertőzésre gyanakodtak. A Szent László Kórházban elvégezték a tesztet, de nem különítették el a fiút, hiszen a protokoll alapján Izrael ekkor még nem számított veszélyeztetett országnak. Így a teszt után gyalog ment haza, nem szállt tömegközlekedésre, és nem is hagyta el a lakást a későbbiekben.

Csütörtökön értesítették telefonon, hogy igazolták nála a vírust, és ekkor merült fel, hogy az ő kontaktjait is azonnal tesztelni kell.

Reggel ezért saját autóval elmentem ugyanazt a tesztet elvégeztetni, mint a lakótársam, aki az eredmény után már nem hagyta el a lakást addig, amíg be nem szállították a kórházi megfigyelésre. Mivel én közvetlen érintkezésbe kerültem egy bizonyítottan fertőzött emberrel, engem azonnal elkülönítettek, és többet ki sem engedtek, még az autómhoz sem mehettem ki többet

– mesélte, hozzátéve azt is, hogy a IX. kerületi parkolótársaság megnyugtatta, hogy erre az időszakra utólag törlik majd a parkolási bírságát. A fiúnak egyébként még a lakótársáéhoz hasonló panasza sem volt, jelenleg is teljesen tünetmentes, de türelemmel viseli a karantént és azt is mondja, jól bánnak vele, velük a kórházban.

Egyelőre úgy néz ki, legalább két hetet kell ott maradniuk, de valószínűleg hosszabb idő is lehet ez, mert a protokoll értelmében legalább két egymást követő teszteredménynek kell negatívnak lennie ahhoz, hogy gyógyultnak nyilvánítsanak valakit.

Forrásunk egyébként saját szobát kapott, külön fürdőszobával, a körülményeket "elváráson felüliként" jellemezte azzal, hogy a szinte szállodai kényelmet a zárt ajtók és az időnként be-benéző maszkos ápolók rontják csupán. A következő hetekre itt rendezkedett be, és noha a bezártság nyomasztja, természetesen tisztában van azzal, hogy ez a saját és környezete érdeke. A vele esetleg érintkezők felderítése érdekében mindenben együttműködik a BRFK nyomozóival, akik a Nemzeti Népegészségügyi Központtal együtt végzik el a kontaktvizsgálatokat. Már kikérdezték őket arról, hogy kivel érintkezhettek hazatérésük után, jelenleg információik szerint tehát nemcsak utazótársaikat, hanem a munkatársaikat is felkeresik a hatóságok.

(Borítókép: Ajpek Orsi / Index)