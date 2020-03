PDSZ: Orbán kijelentése a tanárok fizetés nélküli szabadságáról nélkülözi a jogi alapot

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete az Operatív Törzsnek címzett nyílt levelet tett közzé Orbán Viktor péntek reggeli nyilatkozata után, amiben azt mondta: "be kell látni, nem tudjuk két hét múlva kinyitni az iskolákat, ha bezárjuk őket, az a tanév végét fogja jelenteni. Ebben az esetben a tanároknak fizetés nélküli szabadságra kell menniük, a szülőknek pedig gondoskodniuk kell a gyerekek elhelyezéséről".

A PDSZ erre azt reagálta, hogy "a miniszterelnöki kijelentések a tanév megismétléséről és a pedagógusok fizetés nélküli szabadságra küldéséről mindenféle jogi alapot nélkülöznek, és csak pánikkeltésre alkalmasak."

A PDSZ továbbra is úgy látja, hogy a szomszédos országok példáját követve az iskolákat itthon is be kéne zárni, rendkívüli oktatási szünetet elrendelni.

Értetlenül állnak az olyan kormányzati információk előtt, amik bagatellizálni akarják a közoktatási intézmények járványokban betöltött szerepét, hiszen a fiatalok komoly terjesztői a betegségnek, ráadásul sok az idős pedagógus, akikre különös veszélyt jelentenek.

Azt írják, ha az oktatási szünetre nem, akkor legalább arra kéne lehetőséget biztosítani nekik, hogy ha az iskolában valaki érintett már koronavírus tekintetében, akkor egyedi eljárásban be lehessen zárni az adott intézményt.

Arra hívják fel az Operatív Törzs figyelmét, hogy az Mt. 54. paragrafus (1) bekezdése értelmében a munkavállaló köteles megtagadni a munkáltató utasítását, ha az más személy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyezteti. Szerintük ezek a feltételek fennállnak azokban a közösségekben, ahol a koronavírus fertőzést okozott.

Azt írják, hogy ha a kormány nem reagál ezekre a felvetésekre, akkor a PDSZ arra fogja biztatni a szülőket, hogy igazolják gyermekük távollétét. Vannak olyan iskolák, ahol korlátlan számú hiányzást igazolhat a szülő, ahol nem ez a helyzet, ott a diákönkormányzat vagy a szülői testület kezdeményezheti a nevelőtestületnél, hogy módosítsák a házirendet.

A PDSZ szerint nem igaz az, hogy Orbán Viktor azt mondta, rendkívüli szünet esetén fizetés nélküli szabadságon lennének a tanárok, se az, hogy évet kéne ismételni nagyobb szünet miatt.

A távoktatás feltételei adottak

Azt írják, a hatályos jogszabályok szerint egy hosszú rendkívüli szünet esetén lehetőség lenne hatnapos tanítási hét bevezetése és a tanév rendjének megváltoztatása lenne a megoldás. Egy-két vagy több hónapos szünet esetén törvénymódosítással és forrásátcsoportosítással meg lehetne teremteni a távoktatás lehetőségét. "A távoktatás feltételei adottak" - írják. Hiszen van e-napló, e-ellenőrző és a Kréta rendszer is működik.

A PDSZ szerint a kormánynak arra kéne most hangsúlyt fektetni, hogy kiépítsék a távoktatás feltételeit cégekkel, szakmai szervezetekkel együttműködve.

A PSZ ugyanezt gondolja

A másik nagy pedagógus szakszervezet, a PSZ szintén továbbra is az oktatási intézmények mielőbbi bezárását követeli, és nem fogadja el, hogy a tanárok nem kaphatnának juttatást az iskolabezárás idejére.

A PSZ álláspontja, hogy a rendkívüli tanítási szünet idejére minden dolgozónak meg kell kapnia az illetményét. Vagyis ugyanúgy, mint bármilyen más tanítási szünet esetén.

Tehát a Pedagógusok Szakszervezete elfogadhatatlannak tartja Orbán Viktor kormányfő pénteki nyilatkozatát, miszerint nem kaphatnának juttatást a pedagógusok, ha bezárnák az intézményeket.

A PSZ szintén nem ért egyet azzal, hogy az iskolabezárás feltétlenül a tanév végét jelentené, hiszen a köznevelésről szóló törvény, illetve az idei tanév rendjét szabályozó rendelet több lehetőséget is kínál az elmaradt tanítási napok pótlására.

A PSZ ismét felhívta a döntéshozók és az intézményfenntartók figyelmet arra, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek ellátásáról (meleg ételhez jutásáról) gondoskodni kell a rendkívüli tanítási szünetben is.

(Borítókép: Nemes János / MTI)