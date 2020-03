Több kerületi önkormányzat maga döntött az óvodák és bölcsődék bezárása mellett

A 18. kerületben és Újbudán is bezárja az önkormányzat az óvodákat ás bölcsődéket Orbán Viktor péntek esti bejelentése után, miszerint az iskolákat hétfőtől bezárják.

Szaniszló Sándor, 18. kerületi polgármester Facebookján azt írja, üdvözli a kormány döntését, és a kerületi Operatív Tanáccsal egyeztetve úgy döntött, elrendeli a kerületi óvodák és bölcsődék bezárását március 16-tól. A döntés határozatlan időre szól.

A 11. kerület, Újbuda is hasonlóképp döntött, ott szintén elrendelte az önkormányzat az óvodák és bölcsődék bezárását.

Zugló egyelőre nem döntött, a polgármester, Horváth Csaba annyit írt ki a Facebookra, a kormány haladéktalanul egészítse ki az iskolák bezárásáról szóló döntését az óvodák és bölcsődék bezárásával.

Ferencváros polgármestere, Baranyi Krisztina pedig azt írja, biztosítani fogják azoknak a kerületi gyerekeknek az étkeztetését, akik egyébként főképp az iskolában kapnának ételt. Emellett önkénteseket keresnek az idősek segítésére.

A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége pénteken javasolta, hogy a koronavírus miatt az önkormányzati bölcsődék és óvodák vezetői bármely indokra hivatkozva adjanak szünetet a gyerekeknek. A BÖSZ elnöksége március 16-ra rendkívüli közgyűlést hívott össze. Itt közös ajánlást akarnak megfogalmazni a bölcsődék, óvodák, alap-és középfokú oktatási intézmények bezárása érdekében.

Orbán Viktor péntek este jelentette be, hogy hétfőtől bezárnak az iskolák, tantermen kívüli digitális munkarendet vezetnek be. A tanulók nem mehetnek be az iskolába, de az igazgatók bejárnak majd. A miniszterelnök most az óvodák bezárásáról nem beszélt, az önkormányzatok most saját hatáskörben döntöttek.