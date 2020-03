A Magyar Evangélikus Egyház szombaton közleményt adott ki, amiben a püspökök azt tanácsolják az egyházközségeknek, hogy március 16-tól, hétfőtől bizonytalan ideig, de legalább virágvasárnapig ne tartsák meg az istentiszteleteket.

Kérésüket a Magyarországot is elérő koronavírus-járványra alapozzák, egyben arra is kérik az egyházközségeket, hogy temetésekre is csak szűk körben kerüljön sor. A gyülekezet tagjait arra kérik, hanyagolják az úrvacsoraosztást, a kézfogást, és lehetőleg tartsák a két méter távolságot, illetve a 100 fő alatti létszámot, amit a kormány is meghatározott szerdán.

Szorgalmazzák az istentiszteletek online közvetítését és a leírt igehirdetéseket, illetve felhívják a figyelmet arra, hogy az idősekre, betegekre, rászorulókra külön oda kell figyelni, lehetőség szerint segíteni őket bevásárlásban és postai vagy gyógyszertári ügyintézésben. Az MTI egyébként szombaton írt arról, hogy az istentiszteleteket már vasárnaptól közvetíteni fogja a köztévé.

Vallási felekezetek közül a Mazsihisz is adott ki pénteken közleményt, miszerint ők is bezárják zsinagógáikat a járvány miatt. Később pénteken kiderült azonban az is, hogy velük ellentétben az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség továbbra is megtartja a zsinagógai imákat, illetve a kiemelt napokon egyes szakrális együttléteket követő, borra mondott áldásokat és az azok után következő könnyű étkezéseket. Ők azzal előzik meg a járványt, hogy fertőtlenítik a zsinagógákat, valamint helyeztek ki kézfertőtlenítőket is.