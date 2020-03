Van olyan kerületi önkormányzat, ahol már hétfőn zár az óvoda, bölcsőde

Miután a kormány rendeletben tette lehetővé, hogy az önkormányzatok saját maguk döntsenek az óvodák és bölcsődék bezárásáról, Karácsony Gergely bejelentette, hogy – miután a Főváros egyeztetett a kerületek vezetőségével–, úgy döntöttek egész Budapesten hétfőtől bezárják az óvodákat és bölcsődéket. Hasonlóan a közoktatáshoz (ahol távoktatásra álltak át) az önkormányzatok saját feladata megoldani, hogy felügyeletet tudjanak biztosítani azok számára, akik nem tudják megoldani a gyerekük otthoni felügyeletét.

Máris számos kerületi önkormányzat reagált a dologra, és közleményt adtak ki a kapcsolódó rendelkezésekről, összeszedtük az önkormányzatok közleményeit. Van olyan kerület, ahol későbbre ígértek tájékoztatást, így ha nem találja a saját lakóhelyét, érdemes később megnéznie az önkormányzat honlapját, Facebook-oldalát, vagy a polgármester Facebook-oldalát.

Az I. kerületben bezár az összes kerületi fenntartású bölcsőde és óvoda. "Az ügyeleti rendről az intézményekben tájékozódhatnak" – olvasható az önkormányzat Facebookján. A kerületben a játszótereket is bezárják.

❗️❗️Tisztelt I.kerületi lakók! A Budavári Önkormányzat a kormány intézkedéseivel összhangban, a koronavírus-járvány... Gepostet von Budavári Önkormányzat am Samstag, 14. März 2020

Március 16-tól bezárnak a II. kerületben az óvodák és bölcsődék is. "Hétfőn és kedden mindenhol ügyeleti rendszert biztosítunk, ezt követően a nyári szünetihez hasonló ügyeleti rendszer kerül bevezetésre, amiről hamarosan tájékoztatást adunk – olvasható a II. kerületi önkormányzat Facebook-oldalán.

A kerület emellett kitolja néhány helyi adó befizetésének határidejét, bezárják a Gyarmati Dezső Uszodát a nyilvánosság előtt, és a kapcsolódó feladatokra átcsoportosítanak 100 millió forintot.

Őrsi Gergely: Vigyázzunk egymásra Budán! Most az a feladatunk, hogy biztosítsuk a kerületi lakók életkörülményeinek... Gepostet von II. kerület (Budapest) am Samstag, 14. März 2020

Ferencváros polgármestere is bejelentette, hogy ügyeletet biztosítanak azoknak, akik nem tudják megoldani gyerekük elhelyezését.

Március 18-án szerdán bezárjuk Ferencváros összes óvodáját és bölcsödéjét. Aki megteheti, már hétfőn-kedden is tartsa... Gepostet von Baranyi Krisztina am Samstag, 14. März 2020

Az ötödik kerület is bejelentette, hogy a gyermekek részére igény esetén ügyeletet biztosít a Balaton Bölcsődében, a Balaton Óvodában és a Bástya Óvodában.

BÖLCSŐDÉKET, ÓVÓDÁKAT, IDŐS KLUBOKAT ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK A KORONAVÍRUS MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN❗️ Március 16-tól (hétfő) a... Gepostet von Szentgyörgyvölgyi Péter am Samstag, 14. März 2020

Kőbánya önkormányzata már a rendelet kihirdetése előtt bejelentette, hogy bezárják az óvodákat, bölcsődéket.

Az óvodák vonatkozásában az Önkormányzatnak jelenleg nincs jogszabályi lehetősége az intézmények bezárására, az óvodák nyitva tartanak. Felhívjuk ugyanakkor a szülők figyelmét, hogy saját elhatározásukból a koronavírus terjedésével szembeni védekezés érdekében dönthetnek úgy, hogy nem viszik a gyermeküket óvodába.

– olvasható az önkormányzat honlapján.

Újbuda is még a rendelet előtt kihirdette, hogy bezárja az óvodákat, bölcsődéket:





⚠️ KÖZLEMÉNY ⚠️ Március 16-a, hétfőtől minden újbudai iskola, óvoda és bölcsőde ZÁRVA tart. A részletekről a hétvége folyamán további tájékoztatást adunk. Gepostet von Újbuda am Freitag, 13. März 2020

Zugló is szintén megelőlegezte az óvodabezárást egyéb intézkedések mellet, Horváth Csaba már késő délután bejelentette, hogy a zuglói óvodák és bölcsődék hétfőtől bezárnak.





‼️Közérdekű információk koronavírus-ügyben‼️ ✅ Zugló volt az első kerület, amely a bölcsődéket, óvodákat, oktatási,... Gepostet von Horváth Csaba am Samstag, 14. März 2020

A XV. kerületben hivatalosan csak szerdától zárnak be az óvodák, bölcsődék, de Cserdiné Németh Angéla arra kéri a szülőket, hogy ha lehet már hétfőn se vigyék be a gyerekeket. A kerület szintén szervez felügyeleti rendszert, amelyet később hirdetnek meg.

A 16. kerületben is szigorítottak már a délelőtt, és arra kérték a szülőket, hogy ha nem muszáj, ne vigyék a gyerekeiket be, feltehetően itt is hamarosan bejelentik a teljes óvoda- és bölcsődebezárást.

‼️A Magyar Kormány veszélyhelyzetet hirdetett ki a március 11-én 15 órától hatályba lépett 40/2020. (III.11.) számú... Gepostet von Kovács Péter am Samstag, 14. März 2020

A 17. kerületben március 18-tól rendelnek el általános zárlatot a gyermekfelügyeletben, azonban itt is arra kérik a szülőket, hogy aki tudja, már hétfőn és kedden is saját maga oldja meg a gyereke felügyeletét. Itt is ügyeleti rendszerben fognak vigyázni azokra a gyerekekre, akikre nem tudnak a szüleik.

Kedves Szülők! Tisztelt Rákosmentiek! A pénteki kormányzati döntés, amely szerint a koronavírus elleni védekezés... Gepostet von Rákosmente Önkormányzata am Samstag, 14. März 2020

A 18. kerület az elsők között volt, akik bejelentették, hogy tiltás ide vagy oda, önhatalmúlag elrendelik az óvodák és bölcsődék bezárását. Egy frissebb bejegyzésben Szaniszló Sándor polgármester azt írja, hogy hétfőn még átmeneti nap lesz, fogadnak a óvodák gyerekeket, hogy a szülők el tudják intézni az esetleges ügyeiket a munkahelyükön, majd keddtől jön a teljes zárlat.

A kerületi kibővített Operatív Tanács mai ülésén a következő döntések születtek: 👉 Március 16-tól újabb döntésig zárva... Gepostet von Szaniszló Sándor am Samstag, 14. März 2020

A 20. kerületben, Pesterzsébeten hétfőtől zárnak be az óvodák. Az első héten ügyeletet biztosítanak az intézmények azoknak a gyermekeknek, akik esetén a szülők az idő rövidsége miatt nem tudnak gondoskodni gyermekeik otthoni ellátásáról. "Az ügyelet folytatásáról, módjáról az első hét tapasztalatai alapján, részletes felülvizsgálat után fogunk dönteni" – olvasható a kerület Facebook-oldalán.

Az óvodák és a bölcsődék is bezárnak hétfőtől Tisztelt Pesterzsébeti Lakosok! A Központi Operatív Törzs ma délutáni... Gepostet von Pesterzsébet Önkormányzata am Samstag, 14. März 2020

Csepel is kihirdette, hogy bezárnak az óvódák. "Az iskolákban az ügyeleti rendszert a Dél-Pesti Tankerület ugyanilyen módon működteti. Arra kérjük a magán és egyházi fenntartású intézményeket, hogy hasonlóan járjanak el" – írta Borbély Lénárd polgármester a Facebookon.

Tisztelt Csepeliek! A koronavírus kapcsán az Operatív Törzs javaslatai és a Kormány döntései alapján a következő fontos... Gepostet von Borbély Lénárd am Samstag, 14. März 2020

Budafok-Tétény is ügyeleti rendszert vezet be, olvasható Karsay Ferenc polgármester Facebook-bejegyzésében. Soroksár holnap fog dönteni az óvodák, bölcsődék sorsáról, összehívják a Soroksári Operatív Törzset, hogy átbeszéljék a kérdést, olvasható Bese Ferenc polgármester Facebook-bejegyzésében.





🚨FIGYELEM🚨 ➡️ Értesülve a Központi Operatív Törzs óvodákra és bölcsödékre vonatkozó álláspontjáról, a Soroksári... Gepostet von Bese Ferenc am Samstag, 14. März 2020

(Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (balról a 3.) sajtótájékoztatót tart a fõvárosi operatív törzs rendkívüli ülése után, a Városháza udvarán 2020. március 14-én. Bal szélen Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes, mellette Gy. Németh Erzsébet humán területekért felelős főpolgármester-helyettes, jobb szélen Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes. Fotó: Illyés Tibor/MTI)