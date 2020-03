Még több hely bezárt itthon, a külföldi országok egyre szigorítanak

Szombaton több ország is szigorúbb lépéseket tett, Franciaország például Olaszországhoz hasonlóan bezárta legtöbb nyilvános helyiségét, Dánia a határzár mellett döntött, Svájc pedig eseményeinek létszámát korlátozta. Az Amerikai Egyesült Államok még több járatot letiltott, a Wizz Air és egyéb légitársaságok is töröltek repüléseket. Itthon bezárnak a fővárosi óvodák és bölcsődék is, nem lesz egy darabig Állatkert, a távoktatáshoz pedig jönnek a tippek, az Oktatási Hivatal a KRÉTA-rendszert javasolná.

Magyarország

Ez történt a világban

Teljesen kihalt Olaszország, árválkodik a Trevi-kút és alig utaznak a villamoson Milánóban

Erkélykoncertekkel töltik az időt az olaszok

Az olasz divattervezők, mint Donatella Versace vagy Giorgio Armani, olasz kórházaknak adakoznak

A vírus számokban

Közel 3500 új fertőzött van Olaszországban, 175-en haltak meg egy nap alatt

Kiemelkedően megugrott a fertőzöttek száma Spanyolországban, egy nap alatt több mint ezer új fertőzött, 62 halott

Terjed a délkelet-európai országokban is a vírus

Egy nap alatt duplájára nőtt a koronavírus áldozatainak száma az Egyesült Királyságban

Egy fertőzöttjüket is nehezen kezeli a Kongói Demokratikus Köztársaság

Svédország felhagy a széleskörű teszteléssel és az adatok napi szintű közlésével, túl gyorsan terjed náluk a járvány

Itt pedig még mindig nyomon tudja követni, hogyan áll a világ koronavírus-ügyben.

Helpdesk

(Borítókép: Kihalt utca Franciaországban. Fotó: Eric Gaillard / Reuters)