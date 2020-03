Több önkormányzat bezárná az óvodáit, de a szerdai kormányrendelet ezt tiltja. Már ma jöhet az új rendelet

Orbán Viktor pénteken bejelentette, hogy hétfőtől bezárnak az iskolák, tantermen kívüli digitális munkarendet vezetnek be a koronavírus-járvány miatt. Az intézkedés meghozatala után több önkormányzat, polgármester is jelezte közleményben, vagy Facebook-posztban, hogy saját hatáskörben ők elrendelik az óvodák és bölcsődék bezárását is. Így tett tegnap este Szaniszló Sándor, 18. kerületi polgármester, a XI. kerületi kerületvezetés, illetve Szentendre polgármestere is.

Csakhogy a szerdai kormányrendeletben, amiben az egyetemek bezárásáról döntöttek - és amiről itt írtunk bővebben - szerepel egy olyan, hogy "az összehangolt védekezés érdekében köznevelési intézményben rendkívüli szünetet az intézményvezető, a jegyző, valamint az Oktatási Hivatal nem rendelhet el". És mivel a polgármester rendeleteit, a képviselő-testületek döntéseit a jegyző hajtja végre,

így tehát ilyen döntést nem hozhatnak a polgármesterek.

Friss: Nem mindenki értelmezte így a kormányrendelet szövegét. Fábri István, Csömör polgármestere szintén úgy döntött, hogy bezárják a településen az óvodát, és "ezt az önkormányzat tulajdonosi és fenntartói minőségében teszi meg", mondta az Indexnek a polgármester. Hozzátette, a jegyző hatósági jogkörében ezt nem teheti meg a szerdai kormányrendelet szerint, de az önkormányzat viszont igen.

A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége már pénteken javasolta, hogy a koronavírus miatt az önkormányzati bölcsődék és óvodák vezetői bármely indokra hivatkozva adjanak szünetet a gyerekeknek. A BÖSZ elnöksége március 16-ra rendkívüli közgyűlést hívott össze. Itt közös ajánlást akarnak megfogalmazni a bölcsődék, óvodák, alap-és középfokú oktatási intézmények bezárása érdekében.

Orbán pénteki bejelentése után Horváth Csaba, zuglói polgármester Facebook-posztjában követelte, hogy a kormány döntsön a bölcsődék, óvodák bezárásáról is. Déri Tibor, Újpest momentumos polgármester az Indexnek úgy fogalmazott, "nem tudjuk bezáratni a kormány jóváhagyása, a rendelet módosítása nélkül az óvodákat, mert tartunk tőle, hogy az az intézmények oktatási normatíváinak megvonásával járna".

De Déri a bölcsődékben való szünet elrendeléséről már döntött, és hozzátette: "amennyiben a szülő úgy dönt, hogy nem szeretné óvodai közösségbe adni gyermekét, a gyermek felügyeletét meg tudja oldani, abban az esetben lehetőséget biztosítunk a szülőknek arra, hogy a törvény által megengedett hiányzáson felüli napokat igazolja".

Karácsony Gergely főpolgármester azt írta Facebookon, hogy a szerdai rendelet tiltja, hogy az önkormányzatok által üzemeltetett óvodák is bezárjanak,

márpedig az összes intézmény zárásának lenne értelme.

A főpolgármester ma délutánra összehívta a fővárosi operatív törzset és valamennyi kerületi polgármestert.

Ezzel kapcsolatos kérdéseinket elküldtük a Miniszterelnökségnek is, Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke pedig a következő választ küldte:

"Várhatóan még a mai napon megjelennek a Magyar Közlönyben azok a kormányrendeletek, melyek választ adnak az Ön kérdésére is."

(Borítókép: Carsten Rehder/ Getty Images)