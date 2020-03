Közúton még átjárható Európa egy része, mutatjuk, hol

A koronavírus terjedésének lefékezése érdekében számos európai országban korlátozásokat vezettek be, amik a határok átjárhatóságát, a schengeni lehetőségeket érintik. Leginkább a vírus első gócpontjaiból érkező forgalomra vetettek ki korlátozásokat, de már több ország teljesen lezárta a határait.

Bár a szabályok óráról órára változhatnak, igyekszünk alább egy képet adni arról, hogy mire számíthat, aki elindul.

A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete külföldi és belföldi tájékoztatás alapján állította össze az alábbi listát.

A magyarországi határátkelők vasárnap délben így néznek ki a rendőrségi információk alapján:

Albánia, Belgium, a Cseh Köztársaság, Németország, Görögország, Spanyolország, Olaszország, Litvánia, Észak-Macedónia és Törökország nem vezetett be a közúti fuvarozásra vonatkozó jelentős szigorításokat.

Ausztria: március 10-étől a határátkelőhelyeken és mobil egységekkel is ellenőrzik az Olaszországból Ausztriába belépők egészségét. A közúti árufuvarozás esetében nem korlátozzák a szállítási műveletek elvégzését, de vizsgálják a relációt; tranzit esetében regisztrálják a belépés tényét és – még nem ismert módon – ellenőrzik, hogy a jármű elhagyta-e az országot, loco művelet esetén pedig egészségügyi kontrollt végezhetnek a gépkocsivezetőn, szintén még nem ismert módon (vélelmezhetően a testhőmérséklet mérésével, illetve kikérdezéssel). Egyes információk szerint az Olaszországból belépők esetében ellenőrzik az „egészségügyi igazolás” meglétét, írja a fuvarozó ipartestület.

Útvonal: a külhonos gépjárművek lehetőség szerint autópályán közlekedjenek és a legrövidebb úton hagyják el Ausztria területét. A szigorú határellenőrzések miatt a tranzitútvonalakon torlódásokra és hosszú várakozásra kell számítani.

A legfrissebb hírek szerint március 16-ától karantén alá helyezik az ausztriai Tirol tartomány egy részét (Patznauntal és St. Anton am Arlberg), valamint visszaállítják az ellenőrzést a svájci és liechtensteini határszakaszon.

Fotó: Kerstin Joensson / MTI Egészségügyi dolgozó egy utas testhőmérsékletét méri az ausztriai Gries am Brenner közelében lévő osztrák-olasz határátkelőhelyen 2020. március 10-én.

Bulgária: nincsenek különleges korlátozások, de szigorú határellenőrzésekre kell számítani.

Csehország: egyelőre nem érintik a fuvarozást a korlátozások, bár feltehető a kormányfő nyilatkozata alapján, hogy március 16-án (hétfőn) 00:00 órától határzár lép érvénybe, külföldi állampolgárok nem léphetnek be Csehországba, cseh állampolgárok pedig nem utazhatnak külföldre.

Útvonal: A közúti fuvarozás érintettsége a rendelkezés kihirdetését követően lesz megállapítható.

Dánia: Lezárták a határokat április 13-ig. Míg a dán állampolgárok továbbra is beléphetnek, más állampolgárságúaknak alapos indokokra van szükségük, hogy Dániába utazhassanak. A kormány döntése szerint a korlátozás nem érinti az élelmiszerek, gyógyszerek és egyéb szükséges áruk szállítását Dániába.

Horvátország: Különleges korlátozások vannak érvényben.

Útvonal: A tranzitáló gépkocsivezetők kivételével minden Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából, Hongkongból, Japánból, Szingapúrból, Malajziából, Iránból, Németországból, Franciaországból, Svájcból, Spanyolországból, Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Hollandiából, Svédországból, valamint Bela-ból (Krajina régió, Szlovénia) és Heinsberg-ből (Észak-Rajna – Vesztfália) érkező gépkocsivezető a következő 14 napra kötelező karanténba kerül Horvátországban, írja a fuvarozó testület.

Lengyelország: Ideiglenesen visszaállították a teljes határellenőrzést, de ez csak személyforgalmat korlátozza, az áruszállítást nem. Március 15-étől Lengyelország és az EU belső határait csak 37 kijelölt határátkelőhelyen lehet átlépni (közúti, vasúti és gyalogos átkelőhelyeken).

Útvonal: A nyitva lévő EU-s határátkelők: - Csehország - Cieszyn-Chotebuz, Gorzyczki, New Chałupki, Trzebinia, Kudowa – Salty, Jakuszyce - Németország – Jędrzychowice, Olszyna-Forst, Świecko-Frankfurt, Lower Krajnik-Schwedt, Kołabaskowo-Pomellen, Świnoujście-Garz, - Szlovákia – Periwinkle, Chyżne - Litvánia - Budzisko

Olaszország: Vészhelyzeti rendelkezés van érvényben, de ezek nem vonatkoznak az áruk közúti szállítására, ugyanakkor a szállítást végző járművezetőknek rendelkezniük kell egy nyilatkozattal, amely tartalmazza a szállítás indulási és rendeltetési helyét, az megtenni kívánt útvonalat, és a munkáltató nyilatkozata arról, hogy a szállítási feladat elvégzése munkavégzésnek minősül.

Románia: A következő határátkelőket zárták le: - Magyarország felé: Turnu, Săcuieni, Salonta és Valea lui Mihai átkelők, - az ukrán határon Sighet átkelőhely, - a bolgár határon Negru Voda, Lipnița, Dobromir, Zimnicea, Turnu Măgurele és Bechet átkelőhelyek, - a moldovai határon Rădăuți Prut és Oancea, - a szerb határszakaszon II. Vaskapu, Moldovai Nouă, Foieni, Lunga, Vâlcani, Drobeta Turnul Severin és Naideș.

Szlovénia: Járványügyi vészhelyzet van. A szlovén-olasz határon 2020. március 12-én 22:00 órától csak azokat a 7,5 t össztömeg feletti tehergépjárműveket engedik be, amelyek fel- vagy lerakodási helye Szlovénián belül van. Az Olaszországból érkező tranzit forgalmat nem engedélyezik. A szabályozás a postára, a gyógyszerekre, egészségügyi termékekre és humanitárius segélyszállítmányokra nem vonatkozik. A szlovén-horvát határon legalább 18 órás várakozási idővel kell számolni, a szlovén-osztrák határátkelőhelyeken nincs korlátozás.

Szerbia: Az ország területén az árufuvarozás mentességet kapott a korlátozások alól, a tranzit idejét ugyanakkor 12 órában limitálták. Egészségügyi ellenőrzéseket végeznek a határon ((lázmérés, kikérdezés), és azok eredményének függvényében engedik tovább a gépkocsivezetőket.

Útvonal: Nem járható a határ felénk: -Hadikfalva, Bajmok, Ásotthalom, Horgos közút, Tiszasziget, Kübekháza. - Románia: Vrbica, Nakovo, Jaša Tomić, Kaluđerovo, Đerdap 2. - Bulgária: Mokranje, Strezimirovci, Ribarci. - Macedónia: Prohor Pčinjski, Goleš – Golema Crcorija, Godovo, Vrbnica, Jabuka. - Bosznia és Hercegovina: Priboj, Carevo polje, Mali Zvornik. - Horvátország: Sot, Ljuba, Neštin, Bogojevo, Apatin, Bezdan, Berkasovo.

Szlovákia: Március 13-ától – a lengyel határszakasz kivételével – ideiglenes határellenőrzéseket vezettek be. Személyforgalomban csak a Szlovák állampolgársággal, vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezők léphetnek be. A szállítási korlátozások nem érintik a behozatalt és az ellátást. A válságközpont intézkedései nem vonatkoznak azokra a tehergépjármű vezetőkre, akik áruszállítás, be- és kirakodás céljából lépnek be a Szlovák Köztársaság területére.

Útvonal: Az Útinform (március 13-iki gyorsjelentése szerint) a magyar-szlovák határon elrendelt ellenőrzések a következők:

Nógrád megyében a 2-es főúton Parassapusztánál, a 22-es főúton Balassagyarmatnál és a 21-es főúton Somoskőújfalunál csak a teherforgalom és a szlovák lakcímmel rendelkező állampolgárok léphetnek be szlovák területre.

Pest megyében a 12111-es jelű Letkési bekötőútról a magyar-szlovák határról visszafordítják a járműveket.

Komárom-Esztergom megyében a 13-as főúton, Komáromnál csak személyforgalom engedélyezett, csak szlovák állampolgároknak.

Győr-Moson-Sopron megyében az M15 autópályán Rajkánál belépést csak a szlovák állampolgároknak engedélyeznek személyautóval. Engedélyezik a célforgalmú áruszállítást szúrópróbaszerű szűrést követően. A tranzit forgalmat azonban nem engedik be, visszafordítják. A 14-es főúton Vámosszabadinál, a határ utáni első visszafordítási lehetőségnél a szlovák rendőrség mindenkit megállít, a helyszíni parancsnokuk tájékoztatása szerint kikérdezés után csak az egészségesnek látszó, és csak az EU-s állampolgárokat engedik be Szlovákiába, mindenki mást visszafordítanak. Teher- vagy személyforgalom kérdésében nem tesznek különbséget, az eljárás azonos. A 15-ös főúton Rajkánál csak a teherforgalom és a szlovák lakcímmel rendelkező állampolgárok léphetnek be szlovák területre.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Szlovák féllel egyeztetve a kishatárok fizikailag le vannak zárva.

A Szlovák Köztársaság szakminisztériumának a magyar társ-minisztérium részére március 13-án délelőtt küldött levele szerint

a Szlovákiából induló, illetve a területén áthaladó nemzetközi autóbuszos forgalom tilos. Az áruszállítás nincs korlátozva, de felhívják a figyelmet a március 9-én a Közegészségügyi Hivatal által kiadott hirdetményre, amelyben a vírus terjesztésének az elkerülési módjait ismertetik.

Ukrajna: Vasárnap bejelentették, hogy lezárják a határokat március 15. és 29. között. Olekszij Danyilov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára elmondta, az összes külföldön tartózkodó ukrán állampolgár visszatérhet Ukrajnába. Azokat az ukránokat azonban, akik koronavírus-fertőzésnek kitett országból térnek vissza, megfigyelésre elkülönítik. A két hét leteltével újabb ülést tart a védelmi tanács, és a járvány akkori helyzetétől függően felülvizsgálják a döntést.

Útvonal: Az infrastrukturális minisztérium sajtószolgálata az UNIAN ukrán hírügynökség jelentése szerint arról tájékoztatott, hogy a külföldiek beutazására vonatkozó korlátozás nem vonatkozik a nemzetközi áruszállításra, az továbbra sem áll le.