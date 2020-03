Két hét egy feketeöves karanténban

Most tényleg húzzak el valahova két hétre? Biztonságból megfogtam a nyaraló kulcsát, amikor váratlanul Milánóba indultunk Simor Dani kollégámmal, hogy körbenézzünk a koronavírus legnagyobb európai gócpontja környékén, de akkor még nem gondoltam egészen komolyan az önkéntes karantént. Ám pár nappal később, amikor a légies schengeni határokon visszaautózva a sajátkaranténhoz közelítettünk, muszáj volt beletörődnöm. A gyerekeim iskolája is elvárja a távolmaradást, végül is, igazuk van, még ha vigyáztam is Milánóban, folyamatos kézfertőtlenítéssel, meg azzal, hogy csak otthonról vitt ételt ettem.

Egy utolsó bevásárlást még csináltam a karentén előtt: oké, maradt még az olasz útról hat lencse-bab-gulyáskonzervem, két hétre azért az mégsem elég.

Gondoltam, ha már karantén, vegyük komolyan – függetlenül attól, hogy repülőn, autón, buszon nélkülem is könnyedén bejuthatott akkoriban is a vírus, ahogyan az történt nem sokkal később az Olaszországból Bécsen át Budapestig buszozó, majd a buli után Prágáig tovarobogó lányokkal, akiknek útvonalát valamiért azóta sem sikerült visszafejteni, az egészről egyébként is csak a cseh sajtóból lehetett értesülni. De ennek, és az iráni diákoknak még előtte vagyunk, úgyhogy komolyan vettem, hogy semmiképp se én legyek a „patient 0” (pontosabban nem nulla, hanem O). A szlovén határ után, a magyar oldalon egy áruházba mentem, komoly előkészülettel: a bolt előtt fertőtlenítettem a kezem és zsebkendővel markoltam rá a kosárra.

„Amit megfogok, azt már megveszem” – gondoltam, így érintés nélkül próbáltam kitalálni, mennyibe kerülhet a kiszemelt sajtdarab. A kolbásznál már elrontottam, amire rámarkoltam az pont mintadarabként volt rögzítve az árcédulához, de a járvány kockázatának csökkentése érdekében a csomagolással együtt nagy nehezen lerángattam a pöcökről.

Három liter tej, 10 tojás, fél kiló kenyér, margarin, citrom, egy bödön tejföl. Liszt lett volna még, de elfelejtettem.

Jöhetett a két hét.

A nevének megfelelően nyaralónak alkalmas, fűtetlen ház előtt Danitól elköszönök, ekkor még abban a reményben, hogy valójában elég 4-5 napot eltöltenem itt, és akkor már lehet tesztet csinálni. Ekkor még nem tudom, hogy Dani aztán hiába próbálkozik másnap a László kórházban, tünetek nélkül akkor sem vizsgálják meg az embert, ha a karantén tövében járt. Így ő is ment a saját önkéntes karanténjába.

Három takaró alatt túlélem az első éjszakát, a hősugárzónál egyelőre erősebb a falakból áradó hideg.

1. nap

Reggel se jobb, de muszáj kikászálódni, vizet kéne fakasztani. A vízakna persze tele van vízzel. A hideg betonra fekszem, belehajolok de így is vállig kell benyúlnom. A pólom vizes, leveszem. És pont most nem kéne megfázni, mert akkor aztán tényleg koronavírusosnak néznek. Egyenletesen fúj a hideg szél, félmeztelenül még pancsolok egy kicsit a négyfokos vízben, kapaszkodom, nyújtózkodom, lassan a fejem is belelóg, hiába, nem nyílik az a nyomorult csap. (Sőt, három csap, már nem tudom, miért alakult így történelmileg, hogy ennyit kell megnyitni.)

Kalapácsot viszek, ütögetek, káromkodásnak megfelelő hanglejtéssel sziszegem hogy Vuhan, meg Milánó, lefagy a kezem, sajognak az ujjaim, de semmi eredménye. Végül gatyára vetkőzve bemászom az aknába, a combig érő vízbe. Pár másodperc alatt megnyílnak a csapok, ha most nem fázom meg, akkor soha.

Bent teát csinálok, boldog vigyorral nyitom meg a csapot, örülök, mint amikor Tom Hanks tüzet csiholt magának a lakatlan szigeten.

2. nap

Az ország első karanténhomeoffice-osaként dolgozom, a hősugárzótól egy méternél távolabb nem megyek. Legfeljebb teáért a konyhába, dupla pulóverben, sapkában.

Csak estefelé éreztem valami éhséget, tükörtojás három tojás, pár darab kolbásszal. Torkomat figyelem, mint egy időzített bombát, de semmi.

3. nap

Szabadnap, a szoba már egész jól bemelegedett. Most nem kell a gépnél ülnöm, de mivel nincs értelme kimenni a hideg ház többi részébe, gépnél ülök. Este eszem egy kolbászos-sajtos-tejfölös szendvicset.

4. nap

Megint home office, az udvaron melegebb van, mint a ház fűtetlen részében, egy időre az udvarra is kiülhetek dolgozni. Jó ez a változatosság. Késő délután faleveleket gereblyézek össze – jót tesz az offline. Ember sehol a közelben, ideális karanténhely. Este eszem egy kolbászos-sajtos-tejfölös szendvicset.

Fotó: Nyilas Gergely

5. nap

Kicsit többet beszélek magamban, de a hírügyelettel megint jól elmegy az idő. Hiányzik a család. Digitális apuka lettem, esténként messengeren keresztül olvasom a gyerekeknek a Tüskevárt. (És közben arra gondolok, hogy megváltozott a világ, szegény Matulát fiatalkorú veszélyeztetéséért ma simán bevarrnák, és még mást is rá lehetne kenni.) A gyerekek imádják, ezért sem maradhatott ki a folytatás, ha már Milánó előtt belekezdtünk. Este eszem egy kolbászos-sajtos-tejfölös szendvicset.

6. nap

Ügyelet. Korona. Este eszem egy kolbászos-sajtos-tejfölös szendvicset.

7. nap

Észak-Olaszországban élő magyarok üzeneteit nézem. Tanulságos, hogy február utolsó hetében még a kuncogás ment, hogy mit paráznak otthon a magyarok, meg a sajtó érdeklődése is olyan, mintha valami nagy gond lenne, pedig jöjjenek ide, nézzék meg, minden oké, majd elmúlik. Aztán március elején a jellemző már az, hogy úristen ne gyertek ide, miért nem tud az a sok hülye turista megmaradni a seggén. Jó idő van, az udvaron napozok is, alakul a home office. Este eszem egy kolbászos-sajtos-tejfölös szendvicset.

8. nap

Kicsit nyomasztó a bezártság, sétálok egyet az udvaron. Torkom nem fáj. Este nem eszem kolbászos-sajtos-tejfölös szendvicset, mert hét nap alatt felzabáltam 500 g kenyeret. Annyira meglepődöm, hogy a nyaraló nyári maradékait feltúrva összeütök egy betűtészta avec magyaros pörköltkocka varázslatot. Meglepően jó. Vagy teljesen elvadultam.

Önkéntes karantén - Betűtészta pörköltkockával

9. nap

Megjelentek az első koronavírusos fertőzöttek Magyarországon. Akár ki is mehetnék, gondolom, de belátom, hogy rosszul fogadná a környezetem. Nekifutok 200 TriPeaks pasziánsznak, nagymester fokozaton. Egyszer sikerül kiraknom. Este megettem a betűtészta-kocka-kombó maradékát. A konzerv talán jobb lenne, de megnézem, mire jutok nélküle.

10. nap

Két hét, elmélkedés, mennyi lehetőség a megvilágosodásra! Eddig semmi. Annyi olasz hírt nézek, hogy kínomban csinálok egy Janus Pannonius-átiratot.

Eddig Itália földjén termettek csak a könnyek, s most Pannónia is ontja a kín-dalokat. Sokk, ha becsönget, jön koronám is maszkba` lehel rám, szelleme egyre erősb, s általa szisszen e föld.”

Miután elnézést kértem a magyar reneszánsz Paganinijétől, süteményt sütöttem, ugyanis találtam egy kis kakaóport és szóda-bikarbónát. Estére rábukkantam egy Moldova György-klasszikusra: a Gázlámpák alatt.

11. nap

Belátható közelségben a karantén vége, de elbizonytalanodom. Úgy jöttem be, hogy megvédjem a külvilágot a potenciális veszélytől, de a jelek szerint úgy megyek ki, hogy a potenciális veszélyt jelentő külvilágtól kéne elkerítenem magam. A családtól ilyen hosszú ideig viszont még sosem voltam távol. Este süti, hm, egész jó lett.

12. nap

Kész, meguntam, sétálok egyet az utcán. Ember sehol, egy órát bandukolok, süt a nap, embernek érzem magam. Pesten már 12 fertőzöttet tartanak nyilván. Magamat féltve úgy döntök, mégis boltba megyek, végre érzek valami éhségfélét, de valami megroppant bennem, vagy ellenkezőleg, most állt össze: kísérletezésképp pirított hagymára öntök reszelt répát, tv-paprikát és apróra vágott gombát, tejben felfőzve, oregánóval megborítva. Finom lett. Vagy teljesen elvadultam. (Ezt az olasz úttal együtt 17 nap alatt fogyasztott menüt ne próbálja ki! Én észrevétlenül 5 kilót fogytam, 70-ról 65-re ez gyorsabb, mint ami egészséges, de a számokra csak otthon döbbenek rá.)

13. nap

Eltűnnek a "mit pánikoltat az Index"-levelek, egy olvasó a WHO teljes lemondását követeli, mert nem tettek semmit a világjárvány elkerülése érdekében. Jön néhány gyanús infó, biztonsági intézkedésekről, de kamunak bizonyul. Közben a Századvég fontosnak tart felmérést végezni, hogy ön szerint rémhírt terjesztenek-e bizonyos médiumok és fel kell-e ellenük lépni. Kétharmad szerint fel kellene lépni. Ügyes, mondom magamban, és szomorúan gondolok a karanténom végére.

14. nap

A vonat nem késik sokat. Mégis jó végre emberek között! Egy fiatal srác van a vagonban, kérdi, nem zavar-e, ha gitározgat. Nem zavar, a vonattól amúgy se hallatszik. A Moldova-könyvből a kalauz ordibálása ráz fel, hogy a srác azonnal rakja el a gitárt. Szólok, hogy engem spec nem zavar, a nepofázzvisszával cifrázott kiabálása viszont jobban. Már amennyiben a közlekedésbiztonság és az utasok nyugalma volt a szempont. „Ne szóljon bele, én azért vagyok itt, hogy betartassam az előírást.” Visszavonulok a gázlámpák alá, Moldova épp egy majmokból összerakott verhetetlen fociválogatottról ír, velük én is jobban érzem magam. Hm...Ha most eltüsszenteném magam, esetleg kaphatnék még két karantént!