Csütörtöktől kevesebb lesz a BKV-járat, de olcsóbb a Bubi-bicikli

Megtartotta napi ülését a fővárosi operatív törzs: csökkentett BKV-járatokra számíthatunk csütörtöktől, illetve arra kérik az embereket, hogy aki tud, az maradjon otthon.

Az ülésen a BKV és BKK aktuális utasszám- és forgalmi adataiból kiderült, hogy március 16-a délig az iskolaszünetekben megszokott forgalomhoz képest is 20-40%-os csökkenés történt. Mivel a tömegközlekedésen történő városi érintkezések is hozzásegítenek a járvány terjedéséhez, ezért a fővárosi operatív törzs arról döntött, hogy

Március 19-től a BKV összes járata nyári menetrendre áll át határozatlan ideig

A járvány megelőzése érdekében továbbra is arra kérik az embereket, hogy akik tehetik, azok maradjanak otthon. Akik viszont mégis kimozdulnak, azok is kerüljék a közlekedést: az alternatíva választást segíti elő, hogy például a városi kerékpárok, a több ponton kihelyezett Bubik ezentúl 100 forintért bérelhetők. A tömegközlekedésen védik továbbá a sofőröket is, hétfőtől lép életbe a buszok elülső részének leválasztása.

A főváros ügyfélközpontjai is csökkentett létszámmal fognak működi, több közszolgáltató ügyfélszolgálata pedig bezár. Arra is felhívják a figyelmet, hogy ügyintézéssel kapcsolatos kérdéseket telefonon vagy e-mailben, de ne személyesen tegyenek fel: és ezt is inkább akkor, ha tényleg halaszthatatlan.

A fővárosi operatív törzs támogatja a Magyar Orvosi Kamara által megfogalmazott javaslatokat is. A 11 pontos javaslatról egyébként a tegnapi sajtótájékoztatón a kormányzati operatív törzs is azt mondta, hogy a MOK által tett javaslatokat már átvizsgálták. Kovács Zoltán kommunikációért felelős államtitkár ekkor politikai akciónak nevezte a Magyar Orvosi Kamara sajtón keresztüli üzengetését.

A fővárosi operatív törzs kezdeményezi a kormánynál a járóbeteg-szakellátás bázisfinanszírozásúvá tételét, konzultációjukba bevonták a MOK elnökét is. A jelenleg hiánycikknek számító védőfelszerelésekről azt mondták, a főváros megpróbálja őket önerőből beszerezni, de kezdeményezik, hogy a kormányzati beszerzésből is mihamarabb jusson a budapesti dolgozóknak.

