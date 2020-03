A hétfő reggel, amire emberemlékezet óta nem volt példa

Üres parkolók, minitanteremnek berendezett konyha, és tanácstalan, a munkájukért, jövedelmükért aggódó, otthon maradó szülők. Egy nap, amilyen emberemlékezet óta nem volt.

Orbán Viktor péntek este jelentette be, hogy hétfőtől bezárják az iskolákat és tantermen kívüli digitális munkarendet vezetnek be, ami azt jelenti, hogy a tanulók nem mehetnek be az iskolába, de az igazgatóknak továbbra is be kell járniuk. A tanároknak folytatni kell a tanítást, de az oktatást digitális eszközökkel végzik.

Az Index olvasói hétfő reggel óta folyamatosan osztják meg velünk a tapasztalataikat, mi ez alapján igyekszünk bemutatni, hogyan is indult a hétfő reggel.

Fotó: Barakonyi Szabolcs / Index

A reggeli csúcsforgalomnak sokan nyomát se látták

Kaptunk képeket szinte üres buszokról, villamosokról, HÉV-ekről, a metró végállomásán reggel nyolc óra környékén alig lézengő emberekről és olyan kiürült vasúti parkolóról is, amely egy átlagos munkanap reggelén tele szokott lenni az ingázók miatt. A budapesti buszokon azok után, hogy az elsőajtós felszállást megszüntették, azt is bevezették a sofőrök védelme érdekében, hogy a vezetőfülkét és az első ajtóhoz vezető járatot teljesen lezárták, az erről szóló figyelmeztetéseket is több olvasónk megörökítette.

A BKV- ELLENŐRÖK VISZONT TOVÁBBRA IS DOLGOZNAK.

Egyik olvasónkat a villamoson kapták el, neki tegnap járt le a bérlete. A büntetést nem úszhatta meg, de a fertőzésveszély miatt az ellenőr nem merte odaadni olvasónknak a tollát, amikor alá kellett írnia a büntetésről szóló papírokat.

Bár a tömegközlekedésen érezhetően kevesebben utaztak, többen írtak nekünk arról, hogy autósként nem mindenhol érzik, hogy csökkent volna a forgalom:

a Dunakeszi, Fót, Veresegyház térségből a IV-XIII. kerület határára dolgozni járó olvasónk például azt látta, hogy az M2-es autóút és a Váci út vége pontosan ugyanúgy néz ki, mint eddig bármely más napon;

egy nyugat-kelet irányban autózó levele pedig arról szólt, hogy a Budára vezető irány ugyanúgy járhatatlan, mint mindig;

„az egész Hungária be volt állva, pedig baleset nem volt, ma még sűrűbb volt a forgalom, mint máskor” – üzente valaki, aki a 17. kerületből jár Óbudára;

a 10-es út, ami minden hétfő reggel pokol befelé, Pilisvörösvárról indulva az óbudai temetőig olyan üres volt, hogy még lassítania se kellett egy olvasónknak munkába menet;

„Érdről kb. 15 perc a Budaörsi út az előbb az M7-esen, nyoma sincs a reggeli dugónak” – írta meg nekünk valaki, aki szerint olyan volt a forgalom, mintha hétvége lenne.

Hogyan oldják meg iskola nélkül az életet a dolgozó szülők?

Az első iskolamentes napon merül fel minden olyan probléma, amire nem igazán lehetett előre készülni. Ezek többsége ráadásul olyan, ami valószínűleg nem oldódik meg keddre, esetleg szerdára. Ettől függetlenül ezek nagyon fontos tapasztalatok, hiszen ezek olyan helyzetetek, amelyekre hosszú távon mindenképp megoldást kellene találni.

Fotó: Barakonyi Szabolcs / Index

Az Index egyik újságírója az Egri csillagokat igyekszik átvenni otthon a gyerekével, miközben épp cikket ír. Azt még nem tudja, hogy ki fogja megfőzni a család ebédjét.

Akadt olyan olvasónk, akinek tanárként, a digitális átállással nem lenne semmi gondja. Viszont mivel saját három éves gyermeke sem mehet óvodába, nem tudja, hogy tudna otthonról készülni az óráira vagy megtartani azokat. Más valaki arról írt, hogy bár az ő gyereke fizetős bölcsőde-óvodába jár, levélben értesítették arról, hogy nem vihetik be a gyereket. Az intézmény ugyanis csak a „stratégiailag fontos ágazatokban dolgozók” gyermekeire fog vigyázni.

Az, hogy a dolgozó szülők és a munkahelyek hogyan reagálnak a sosem látott helyzetre, nem tűnik nem egységes egyébként:

Arról, hogy hogyan megy digitális oktatásra való átállás, lesz egy külön cikkünk. Van olyan iskolás olvasón Pécsen és Sopronban is, akik szerint számára gördülékenynek tűnik az átállás, küldött nekünk képet szülő konyhában és dolgozószobában berendezett, rögtönzött tantermekről is. A többit pedig majd meglátjuk.

Sok a megválaszolatlan kérdés

Sok olyan levelet is kapunk folyamatosan, amelyben nem az iskolák bezárásáról írnak, hanem arról, hogy gazdaságilag mennyire rosszul érint embereket a mostani helyzet.

Lányom étteremben dolgozik a belvárosban. Holnaptól min. június elejéig bezárnak. 0 fizetés. Ő még be tud költözni hozzánk, de vannak akiknek az egész család ebből élt. Albérlet vagy hitel. A mosogatók a napi pénzből vették a jegyüket az ingázáshoz. Nekik ki segít?

- kérdezi egyik olvasónk levélben.

Van olyan olvasónk, aki arról ír, hogy a családjában az apát fizetés nélküli szabadságra küldhetik, az anya pedig épp gyeden van.

Fotó: Ajpek Orsi / Index

Egy pizzafutár viszont épp arról ír, hogy nem akarná folyamatosan a várost járni, ajtóról-ajtóra csöngetni, de neki muszáj dolgoznia. Kórházakba is szállít ki ételt, rengetegen fizetnek készpénzzel nála. Ő azt kéri az emberektől, hogy ne rendeljenek pizzát, szerinte ugyanis:

A futárok mint a galambok terjeszthetik ilyenkor a vírust behatolva a társadalom szövetébe.

Egy másik olvasónk viszont épp arról írt, hogy a fotósmunkája mellett most beállt ételfutárnak.

Van olyan multinacionális cég, ahol úgy reagáltak a fertőzésveszélyre, hogy főnökök otthonról dolgoznak, a többieknek viszont be kell járniuk a nyitott légterű irodákba, és ki is kell menniük az ügyfelekhez. Verőcén viszont már a pékségben és a gyógyszertárban is bevezették azt, hogy egyszerre csak két ember lehet bent, a többieknek kint kell sorakozniuk.

Egy olvasónk egy kis cukrászüzemről számolt be, ahol a hónap közepi megrendelés a fővárosi és agglomerációs cukrászdákból a szokásos 20 százaléka. "A pesti egységek bizonytalanok, nem tudják, mikor kell bezárjanak, emiatt alapanyagot sem merünk rendelni, mert azt meg nem szeretnénk, ha ránk maradna. Ördögi kör" - írta a kialakult helyzetről.

Az is felmerült kérdésként, hogy:

(Borítókép: Ajpek Orsi / Index)