A reggel, amikor egymillió gyerek nem mehet iskolába

Egy multinacionális pénzintézet dolgozójától kaptunk egy kicsit dühös, kicsit keserű levelet, a benne foglaltakat nem tudjuk ellenőrizni, úgyhogy cégnév nélkül írjuk meg szerkesztett változatban a sztorit.

„Nálunk a pesti központban lévő dolgozókat két részre osztották, az üzletmenet szempontjából kiemelten fontos és az abból a szempontból nem fontos kollégákra.

A központi értékesítők a call centeresek és akiknek egyébként is volt laptopjuk (tehát többnyire a vezetők) már hétfőtől otthonról dolgozhatnak. Akik nem laptoppal dolgoztak, tehát a legrosszabbul fizetett és legalacsonyabb beosztásokban lévők, nos nekünk hétfőtől továbbra is be kell járniuk az amerikai mintára megtervezett egyterű irodákba, ahol csodálatosan adhatunk tovább egymásnak mindenféle fertőzést.

Én mint háttér területi dolgozó és laptoppal nem rendelkező személy az üzletileg kevésbé értékes munkatárs kategóriába kerültem ezért hiába ömlik mindenhonnan az elkülönítés és az otthon maradás fontossága, továbbra is be kell járjak dolgozni az egyterű irodába. Én is a fiatalabb korosztályba tartozom ezért nem félek különösebben de értem hogy ettől még megfertőzhetek másokat, akiknek sokkal súlyosabb kimenetele lehet a vírusnak.