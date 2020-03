Már a postákra is csak annyian mehetnek be, ahány szabad ablak van

A patikákhoz hasonlóan korlátozások léphettek érvénybe több postán is, ugyanis az ügyintézésre érkezőket több helyen is piros táblával figyelmeztetik: csak annyian menjenek be, ahány szabad ablak van.

Ha nincs szabad ablak, akkor kérjük, a posta előtt várakozzanak

– olvasható a Kolosy téri postán.

Megkerestük a Magyar Posta Zrt.-t, arról érdeklődve, hogy az összes postán életbe léptek-e hasonló intézkedések, vagy csak egyedi esetekről van szó. Amint válaszolnak, frissítjük cikket.