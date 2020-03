Koronavírussal fertőzött a toldys diák testvére

Múlt héten írtunk arról, hogy a budapesti Toldy Ferenc Gimnáziumba jár az egyik koronavírussal diagnosztizált hazai beteg fia, aki most vlogot indított, amiben részletesen beszámol az események menetéről, így többek között arról is, hogy édesanyját hiába vitték be a Szent László Kórházba, onnan a Szent Jánosba küldték, ahol napokig ápolták védőfelszerelés nélkül, mielőtt pozitív tesztje lett volna, írja a 444.hu. Kiderül belőle az is, hogy

testvére korábban lázas volt, édesanyjuk megbetegedése után pedig pozitív lett a koronavírustesztje, így jelenleg karanténban van.

De nézzük sorban:

Március 2-án édesanyja belázasodott.

Március 3-ra testvére is belázasodott, ám két nappal később már nem volt semmi baja, ezért tovább járt egyetemre.

Március 4-én felhívták az orvost, hogy menjen ki, de ő nem ment ki, kérdéseket tettek fel neki, majd azt mondták, nem koronás.

Március 7-én édesanyja olyan rossz állapotba került, hogy bevitték a Szent László Kórházba, ott feltették neki kérdéseket, többek között, hogy volt-e külföldön. Mivel nemleges választ adott, átvitték a Szent János Kórházba.

A Szent János Kórházban nem akartak koronavírustesztet csinálni, ezért „apa bement, és balhézott egy sort. És ezért, meg azért, mert még mindig nem javult meg az állapota, csináltak rajta egy koronavírustesztet.”

Ennek az eredménye március 12-re lett meg, kimutatta, hogy édesanyja koronavírus-fertőzött.